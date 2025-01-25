Yeni iPad 11, Apple Intelligence desteğine sahip olmayabilir

Yeni iPad 11'in bu yıl resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Merakla beklenen yeni tablet modeli, son raporlara göre kullanıcıları üzecek bir gelişmeyle gelecek.

iPad 11'in Apple Intelligence yapay zeka hizmetini desteklemeyeceği söyleniyor.

Teknoloji devi Apple bu yıl temel iPad serisine yepyeni bir model kazandırmayı planlıyor. Daha önce ortaya çıkan raporlar, yeni iPad 11 modelinin Apple Intelligence desteğine sahip olacağına işaret etmişti. Hatta tabletin Apple Intelligence destekli en uygun fiyatlı ürün olacağı da iddia edilmişti. Fakat son iddialar, cihazın yapay zeka olmadan piyasaya çıkabileceğini söylüyor.

Geçmiş söylentilerde yeni iPad’in A17 Pro çipinden güç alacağı belirtilmişti. Fakat son dedikodular, cihazın A16 çipiyle donatılacağını vurguluyor. A16’nın pek çok konuda son derece başarılı bir işlemci olduğu bilinse de ne yazık ki bu çip Apple Intelligence yapay zeka işlevlerini yerine getirmek için yeterli ham güce sahip değil.

iPad 11 donanım sınırlamaları nedeniyle Apple Intelligence’ı desteklemeyecek

Apple’ın merakla beklenen yeni tableti, giriş seviyesi pazara hitap ederek iPad Air serisine benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak. Performans konusunda bazı kesintiler olsa da cihaz uygun fiyat etiketi ile tüketiciler için raflarda öne çıkan bir seçenek olarak konumlandırılacak.

Yeni iPad’in iOS 18 ekosistemini neredeyse tüm yönleriyle doğru bir şekilde çalıştırabilen bir cihaz olacağı söyleniyor. Fakat buna rağmen iPad 11 modelinin Apple Intelligence yapay zekasının daha güçlü bileşenler gerektiren modern özelliklerine ne yazık ki sahip olmayacağı söyleniyor.

Apple Intelligence yapay zeka hizmeti için bazı donanım sınırlamaları bulunuyor. Cihazın A17 Pro çipine ve en az 8 GB RAM’e sahip olması bekleniyor. Bu nedenle A16 çipli ve 6 GB RAM’e sahip olacağı söylenen iPad 11’in Apple Intelligence’ı desteklemeyeceği anlaşılıyor.

Şu anda Apple Intelligence yapay zeka hizmetini destekleyen cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPad Pro

iPad Air

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Mac mini

Mac Studio

Mac Pro

iPad 11, iPad mini 7’yi geri plana atacak

iPad 11’in A17 Pro çipiyle donatılabileceğine dair dedikodular ortaya çıkınca bu bilgi uluslararası medyada bazı tartışmalara yol açtı. Bununla beraber Apple’ın bu hamlesinin, şirketin ürün yelpazesinde bulunan bir diğer önemli ürünü olan iPad mini 7’yi geri plana atabileceği belirtildi.

A17 Pro kadar güçlü bir çipe sahip bir iPad 11, iPad mini 7’yi tüketicilerin gözünde değersiz bir konuma getirebilir. Zira bu noktada tüketiciler için iki ucuz fiyatlı seçenek olacak. Bunlardan biri daha büyük ve daha çekici bir ekrana sahipken, diğeri ise kompakt bir model olarak arka planda kalacak.