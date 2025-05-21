Yapay zeka tartışmayı öğrendi: GPT-4 ikna yeteneğiyle insanları aşıyor

Yapılan bilimsel araştırmaya göre OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4 tartışma ortamlarında insanlardan daha ikna edici olabiliyor.

Yapay zeka özellikle de karşısındaki kullanıcının kişisel bilgilerine erişim sağladığı zaman daha ikna edici oluyor.

Yapılan araştırmalar AI teknolojilerinin psikolojik etkileşimlerde insanları geride bıraktığını gözler önüne seriyor.

ABD’de 900 katılımcının katıldığı bir deney, OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4 dil modelinin bir tartışma sırasında insan muhataplardan daha ikna edici olabileceğini ispatlamayı başardı. Yapay zekanın avantajı, etkileşimde bulunduğu kişinin yaşı, mesleği, eğitimi ve siyasi görüşü gibi verilere erişebildiğinde ortaya çıkıyor.

EPFL (İsviçre), Princeton Üniversitesi (ABD) ve Fondazione Bruno Kessler (İtalya) araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, bu bilgiyle modelin fikirleri etkileme yeteneğini önemli ölçüde artırdığını ve vakaların yüzde 64’ünden fazlasında insanlardan daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor.

Yapay zeka tartışmalarda insanlardan daha başarılı

Nature Human Behaviour adlı bilimsel dergide yer alan bilgilere göre araştırmada fosil yakıt kullanımı ve zorunlu okul üniforması gibi tartışmalı konularda, bir insan ve bir yapay zekadan veya iki insandan oluşan tartışmacı çiftleri karşılaştırıldı.

Deneyin ayırt edici özelliği, her katılımcıya ait cinsiyet, etnik köken, eğitim düzeyi ve ideolojik konum gibi demografik verilerin insan veya yapay tartışmacılara sunulması oldu.

GPT-4 rakibi hakkında bu bilgiyi aldığında argümanlarını uyarlayabildi ve yalnızca insanlardan oluşan çiftlere kıyasla tartıştığı kişiyi ikna etmede yüzde 81 oranında daha etkili oldu. İlginç bir şekilde insanlar aynı verilere erişebildiklerinde bile performanslarını iyileştiremedi.

Araştırmacılar bu sonucun sosyal ağlarda halihazırda mevcut olan bir eğilimi yansıttığını belirtiyor. Mikro hedefleme olarak bilinen, hedef kitle verilerine göre mesajları kişiselleştiren içerik mikro segmentasyonuna işaret ediliyor.

Gizmodo’nun haberine göre yapay zekanın artık bunu gerçek zamanlı olarak büyük bir verimlilikle yapabildiği söyleniyor. Bu da çevrimiçi tartışmaları manipüle etme potansiyeli konusunda bizler için kırmızı alarm sinyalleri yakıyor.

GPT-4 neyi farklı yapıyor?

Araştırmacılar ikna oranlarını gözlemlemenin yanı sıra argümantasyon tarzını da analiz etti. Yapay zeka daha çok mantıksal ve analitik bir dil kullanırken, insanlar duygusal ifadelere ve kişisel zamir kullanımına yöneldi.

Yine de argümanları kişiselleştirmek yapay zekanın tonunu değiştirmedi; sadece noktaları her muhatabın profiline daha hedefli hale getirdi.

Deneyden elde edilen ilginç bulgulardan biri de katılımcıların her dört etkileşimden üçünde bir yapay zekayla tartıştıklarını tespit edebilmeleri oldu. Yine de bir robotla konuştuklarını bildiklerinde fikirlerini değiştirmeye daha istekliydi.

Bu tepkinin ardındaki nedenler henüz bilinmiyor ve gelecekteki araştırmalarda daha derinlemesine araştırılması gerekiyor.

Kontrollü tartışmaların dinamikleri sosyal medyadaki davranışları tam olarak yansıtmasa da çalışma, yapay zeka tabanlı araçların hem bir risk hem de bir çözüm olabileceğini öne sürüyor.

Yanlış bilgi yayabildikleri gibi, yanlış anlatılara kişiselleştirilmiş yanıtlar oluşturarak yanlış bilgiyle mücadelede de kullanılabilir. Ancak araştırmacılar bu konuda herhangi bir strateji benimsemeden önce insanların bu teknolojilerle nasıl etkileşim kurduğunu anlamanın önemli olduğu konusunda uyarıyor.