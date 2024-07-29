Yapay zeka devi OpenAI batıyor mu? Milyarlarca dolarlık zarar açıklandı

Yapay zeka konusunda olağanüstü çalışmalar ortaya koyarak teknoloji dünyasında yeni bir soluk başlatan OpenAI, ChatGPT ve DALL-E gibi popüler hizmetlerine rağmen büyük bir kriz ile karşı karşıya kaldı. The Information tarafından aktarılan bilgilere göre OpenAI, 2024 yılını yaklaşık olarak 5 milyar dolar seviyesinde bir zarar ile kapatabilir. Ortaya çıkan bu riskin de şirketi önümüzdeki 12 ay içinde potansiyel bir iflasa sürükleyebileceği, kaçınılmaz bir mali sıkıntının kapıda olduğu ifade ediliyor.

OpenAI’nin içinde bulunmuş olduğu bu kriz yine de şirketin sonunu getirmeye yetmeyebilir. Başta Microsoft olmak üzere çok sayıda büyük yatırımcıya sahip olan yapay zeka şirketi, daha fazla finansman sayesinde hayatta kalmayı başarabilir. Yani önümüze çıkan senaryo her ne kadar dramatik bir tablo ortaya koysa da analistler şirketin herhangi bir kayıp yaşamadan yoluna devam edeceğini öngörüyor.

OpenAI için tehlike çanları çalıyor

Raporda yer alan detaylara göre OpenAI’nin mali durumu şu anda inceleniyor. Şirketin 2024 yılının sonuna kadar yapay zeka modellerinin eğitimi için yaklaşık olarak 7 milyar dolar harcayacağı, bununla birlikte personel masraflarının ise 1,5 milyar doları aşacağı öne sürülüyor.

Bilindiği üzere OpenAI şirketi popüler yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT için günlük olarak yaklaşık 700 bin dolar tutarında harcama yapıyor. Analistlerin açıklamasına göre bu yüksek tutar, toplam 4 milyar dolarlık bir harcamayı kapsayan ve şirketin en önemli gider kalemini temsil eden Azure hizmetlerinin kullanımında Microsoft’tan alınan ayrıcalıklı tarifeler nedeniyle de bu yüksek seviyelerde kalıyor.

Sam Altman şirketin iflas riskinden uzak olduğunu düşünüyor

Tüm bu olumsuz senaryolara rağmen OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin iflas riskinden uzak olduğunu düşünüyor. Her ne kadar şu anda OpenAI’nin giderleri gelirlerinden çok daha yüksek seviyelerde olsa da bu durumun zamanla değişeceği tahmin ediliyor.

Bu noktada yakın zaman önce Stanford Üniversitesi’nde konuşma yapan Altman’ın, beklenen ödemeler karşılandığı takdirde maliyetler konusunda herhangi bir endişe unsuru kalmayacağını ifade ettiğini belirtmekte yarar var.

Yakın zaman önce GPT-4o mini modelini kullanıcılara sunan OpenAI, uygun fiyatlı bu seçenek ödeme yapan kullanıcı tabanını daha da genişletmek istiyor. ChatGPT’nin şu anda yılda yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde bir gelir sağladığını hatırlatmakta yarar var. Buna ek olarak dil modeli erişim ücretlerinden de yaklaşık 1 milyar dolar elde ediliyor. Fakat yine de bu durum ne yazık ki şirketin zararını karşılamaya yetmiyor.

Yine de OpenAI’nin yedi turluk finansman ile şimdiye kadar toplamda 11 milyar dolar seviyesinde bir gelir sağladığını belirtelim. Şirketin iflas riski ile karşı karşıya kalacağı senaryoda daha fazla yatırımcı çekeceği düşünülüyor.

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