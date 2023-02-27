Çinli teknoloji devi Xiaomi, MWC 2023 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğinde yeni sürprizler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite cihazlarını küresel pazar için tanıtan şirket, global olarak MIUI 14 alacak telefonlar için açıklama yaptı. Öte yandanXiaomi Buds 4 Pro, Watch S1 Pro ve Electric Scooter 4 Ultra modellerini duyurdu. Son olarak ise şirket, Wireless AR Glass Discovery Edition adlı yeni artırılmış gerçeklik gözlük modeliyle tüm dikkatleri üzerine çevirmeyi başardı.

İsminden de anlaşılacağı üzere Xiaomi’nin artırılmış gerçeklik ile zenginleştirmiş olduğu yeni gözlüğü, son teknolojiyi arkasına alarak kullanıcılara sıra dışı bir deneyim vaat ediyor. Cihazda ortama göre uyarlanabilir parlaklık, Snapdragon Space bağlantısı, el takibi, akıllı telefonlar ile geniş entegrasyon gibi ayrıntılar karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition, Snapdragon XR2 Gen 1 ile geliyor

Gözlükler ile akıllı telefon arasındaki bağlantı için yalnızca 3 milisaniyelik ve tam veri alışverişi için 50 milisaniyeye kadar bir gecikme vaat eden Xiaomi, düşük gecikmeli iletişim sistemini entegre ederek gözlüğü tamamen kablosuz bir hale getirdi. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon XR2 Gen 1 işlemciye sahip olan artırılmış gerçeklik gözlüğü, bu anlamda Meta Quest 2 ile aynı çipi bünyesinde taşıyor. Yalnızca 126 gram ağırlığında olan cihaz, çerçeve kısmında mümkün olduğu kadar rahat bir yapıya sahip olmak için baş hareketlerine ve yüz şekline eşsiz bir şekilde uyum sağlayacak biçimde tasarlanıyor.

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition, ekran kısmında da iddiasını sürdürüyor. Cihaza monte edilen ekranların, sektörde bir retina çözünürlüğü sunan ilk ekranlar olduğunun altı çiziliyor. 58 PDD (derece başına piksel) açısal çözünürlüğü garanti eden cihaz, lenslerdeki görüntüleri yansıtmak için 3 yüzey kullanıyor. Çok yüksek görüntü netliği ve 1.200 nit tepe parlaklık sunan bir prizma sisteminden yararlanan ürün, elektrokromik lenslerin ortam ışığı koşullarına uyum sağlıyor ve aynı zamanda içeriğin görünürlüğünü iyileştirmek için tamamen karanlık olmalarına izin veren sürükleyici bir mod sunuyor.

Özel parmak izi takip sistemi sayesinde Wireless AR Glass Discovery Edition çok sezgisel bir şekilde kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda gözlükten metin yazmak bile çok daha kolay bir hale geliyor. Xiaomi’nin aktardığı bilgilere göre mikro hareketler, bağlı akıllı telefondan geçmeden uygulamaları açarken, sayfalara göz atarken, uygulamaları değiştirirken ve çok daha fazlasını yaparken bile sistemin tam kontrolüne sahip olmanıza izin verecek. Tüm bunlar, sürekli hareket takibine izin veren düşük güçlü bir AON kameranın entegrasyonuyla mümkün oluyor. Elbette bu işlemler yine akıllı telefondan da kontrol edilebiliyor, fakat bu yalnızca alternatif bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak Xiaomi, Wireless AR Glass Discovery Edition cihazının Snapdragon Spaces destekleyen telefonlarla ve elbette ki yeni Xiaomi 13 serisiyle uyumluluğunu garanti ediyor. Titanyum renginde ve farklı boyutlarda 3 burun tamponuyla sunulacak olan gözlük, miyop olan kişilerin de kullanmasına olanak tanıyan klips ekleme imkanı sağlıyor. Ancak şirket henüz ne yazık ki bu konpseitn gerçek mevcudiyetine dair bir bilgi aktarmadı.