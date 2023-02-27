Xiaomi Buds 4 Pro, Watch S1 Pro ve Electric Scooter 4 Ultra tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi (MWC 2023) etkinliğinde yeni ürünleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. İlk olarak Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite modellerinden oluşan yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini küresel pazara duyuran şirket, global pazarda MIUI 14 alacak telefonlar hakkında da bilgi verdi. Son olarak ise Xiaomi Buds 4 Pro kablosuz kulaklık modeli, Watch S1 Pro akıllı saat ve Electric Scooter 4 Ultra piyasaya tanıtıldı.

Şirket hem kulaklık hem de saatini geçen yıl zaten Çin’de piyasaya sürmüştü. Bugün söz konusu iki cihaz ilk defa Avrupa’da satışa sunuldu. Scooter modeliyse şirketin daha önce göstermediği bir ürün olarak MWC 2023’te ilk kez karşımıza çıktı.

Xiaomi Buds 4 Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin yeni kablosuz kulaklık model, Hi-Res Audio Wireless özelliği içeriyor. Sony’nin 990 kbps’ye kadar veri aktarım hızına ve 32 bit derinliğe erişmenize katkıda bulunan LDAC teknolojisini bünyesine entegre eden cihaz, 48 desibele kadar aktif gürültü engelleme özelliğini taşıyor. Bununla birlikte cihaz, sesi mekansal konumuna göre ayarlayarak kafa hareketini algılayan boyutlu bir ses işlevi de sunuyor.

Xiaomi Buds 4 Pro modeli tek şarj ile 9 saate kadar, kablosuz şarjı da destekleyen şarj kutusu kullanıldığında ise 38 saate kadar kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor. Çift cihaz işlevi ile birlikte bağlı bir cihazdan diğerine hızlı şekilde geçiş yapma şansı sağlanıyor. Öte yandan Akıllı Uyum İzleme fonksiyonuyla beraber kullanıcılar, kendilerine en uygun dinleme konforunu kolayca bulabiliyor.

Google Play Store aracılığıyla indirebileceğiniz Xiaomi Earbuds uygulamasıyla kişiselleştirilmiş özelliklere sahip olan cihaz; ANC, şeffaflık, boyutlu ses ve çift cihaz bağlantısı gibi özellikleri burada kullanıcılarına sunuyor. Altın sarısı ve siyah renk seçeneklerine sahip Xiaomi Buds 4 Pro’nun satış fiyatı ise 249,99 Euro olarak açıklanıyor.

Xiaomi Watch S1 Pro özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz yıl Çin pazarında piyasaya sürülen ve bugün itibariyle Avrupa pazarında boy göstermeye başlayan Xiaomi Watch S1 Pro, estetik tasarımı ve güçlü özellikleriyle beğeni topluyor. Çizilmeye karşı dayanıklı bir yapıya sahip olan cihaz, yeni başlayanlar için koşu ve yürüme kombinasyonu sunuyor. Yağ yakma ve dayanıklılık odaklı antrenman seçeneklerine sahip olan akıllı saatte kalp ve akciğer sağlığını güçlendirmek için özel aralıklı antrenman da dahil olmak üzere koşuculara yönelik önceden ayarlanmış 10 programla 100’ün üzerinde spor aktivitesi hakkında gerçek zamanlı bilgi takibi yapmak mümkün oluyor. Aynı zamanda cihazdan uyku, kalp atış hızı ve SpO2 (kan oksijen doygunluğu) izleme imkanı da bulunuyor.

14 güne kadar pil desteğine sahip olan Xiaomi akıllı saati, 10 dakikalık şarj ile 2 günlük normal kullanım vaat ediyor. Kablosuz şarj imkanıyla cihazın 85 dakika içinde yüzde 100 şarj dolumuna ulaşabileceği vurgulanıyor. Öte yandan cihaz eller serbest aramalar için bir hoparlör ve yapay zeka aracılığıyla bir gürültü engelleme algoritmasını bünyesinde taşıyor. Xiaomi Watch S1 Pro’nun fiyatı ise 299,99 Euro olarak duyuruldu.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra özellikleri ve fiyatı

Yukarıdaki iki cihazdan farklı olarak bugün dünya çapında ilk defa tüketici karşısına çıkan Xiaomi imzalı elektrikli scooter modeli, engebeli yollarda bile güvenli ve dengeli bir sürüş için çift süspansiyon sistemiyle donatılıyor. Lastik patlama riskini önlemek adına 10 inçlik delinmez ve kendinden sızdırmaz Xiaomi DuraGel lastikler tasarlanıyor. Bu sayede şirket, daha güvenli bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

25 km/saate varan hızlara ulaşan elektrikli scooter, yüzde 25’e varan yokuş tırmanma yeteneği taşıyor. Geniş pil kapasitesiyle dikkat çeken ürün, maksimum 70 kilometre menzil sunuyor. 120 kilogram maksimum yük kapasitesi sunan cihazda IP55 dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Scooterın hafif yapısına rağmen dayanıklı bir alüminyum gövdeye sahip olduğu belirtiliyor. Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra’nın fiyatı şimdilik maalesef bilinmiyor.