MIUI 14 (global) tanıtıldı! Güncelleme alacak telefonlar açıklandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Barcelona’da gerçekleşen MWC 2023 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğinde önemli duyurular ile karşımıza çıktı. Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite modellerini küresel pazara tanıtan şirket, sonrasında ise uzun süredir merakla beklenen MIUI 14 kullanıcı arayüzünü global olarak duyurdu. Öte yandan 2023 yılının ilk çeyreğinde hangi modellerin bu güncellemeden yararlanacağını bildirdi. MIUI 14 alacak telefonlar belli oldu.

İlk olarak Aralık 2022’de Çin pazarında piyasaya çıkan MIUI 14 güncellemesi, şirketin sunduğu listede, güncellemenin önümüzdeki aylarda 18 küresel akıllı telefon modeline gelecek. Şirket, yeni özelliklere ek olarak MIUI 14 ile telefonların daha fazla akıcılığa sahip olması için çeşitli optimizasyonlar vaat etti.

MIUI 14 özellikleri

Xiaomi, optimizasyon açısından yazılımı daha sezgisel ve esnek bir hale getirmek için cihazlarda daha az depolama alanı kaplaması ve 7 GB’a kadar tasarruf sağlaması gereken bir değişikliğin altını çizdi. Güncellemeyle birlikte Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlara birbirinden ilgi çekici özelliklerin geleceği vurgulandı. Öte yandan arayüzün tamamen yeni bir görünüme sahip olacağı belirtildi. Özelleştirme konusunda daha da zengin bir hale gelen yazılım, şimdiden büyük beğeni toplamayı başardı.

MIUI 14 özellikleri arasında en dikkat çekici unsurlardan bir tanesi, ayarlanabilir simge boyutlarına sahip özelleştirilebilir klasörler ve yeni pencere öğesi seçenekleri oldu. Aynı zamanda ana ekranda görünen yeni animasyon karakterleri ve widget eklentileri geleceği belirtildi.

MIUI 14 arayüzü, önceden yüklenen ve üçüncü taraf uygulamaların performanslarında ciddi bir iyileştirme sunacak. Öte yandan kullanıcı konforunu artıracak şekilde, pil tüketimi önemli ölçüde azaltılacak. Daha az bellek kapasitesinden yararlanan güncelleme, mobil oyun alanında da daha akıcı bir performans sunacak.

Düşük frekanslı uygulamaların sıkıştırılacağı ve yinelenen dosyaların sadece tek kopyasını tutacak olan yeni uygulama temizlik özelliği bulunacak. Kullanıcıların sürekli bir şekilde kullanmadığı uygulamalar otomatik olarak sıkıştırılacak. Bunların yanı sıra buluttan veri depolama olmadan uçtan uca güvenlik sağlanacak ve buna benzer pek çok gizlilik özelliği bulunacak.

Xiaomi, MIUI 14 güncellemesinin diğer özellikleri arasında resimlerden metin kopyalamak adına araçlar ve uygulamalar için daha fazla güvenlik sağlayacak. Ayrıca şirket, akıllı telefonları ve tabletler gibi farklı cihazlar arasında daha fazla yazılım entegrasyonu sağlayacağını ekledi.

Küresel olarak MIUI 14 alacak telefonlar belli oldu

Xiaomi, MWC 2023 etkinliği sırasında Xiaomi 13 serisine ek olarak MIUI 14 alacak telefonlar ile ilgili de beklenen açıklamayı yaptı. Şirket, kısa bir süre içinde toplamda 18 telefon modelinin bu güncellemeden faydalanacağını bildirdi. Açıklanan o telefonlar şunlar oldu: