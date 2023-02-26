MWC 2023: Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite tanıtıldı!

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün MWC 2023 etkinliğinde yerini aldı. Şirket, uzun bir süredir dünya genelindeki kullanıcılarının heyecan ile beklenen Xiaomi 13 akıllı telefon ailesini küresel pazara tanıttı. Standart modelin yanı sıra 13 Pro ve 13 Lite modellerinden oluşan seri, tüm dikkatleri üzerine çevirmeyi başardı.

Xiaomi 13 ve 13 Pro modelleri, profesyonel kameraları ve lensleri ile tanınan Leica şirketi ortaklığında geliştirildi. Buna karşılık 13 Lite modeli, şirketin sensörlerine sahip değil ve fotoğrafçılık konusunda fazla talepkar olmayan kullanıcılara hitap edecek şekilde karşımıza çıkıyor.

Xiaomi 13 Pro özellikleri

Xiaomi’nin en güçlü amiral gemisi akıllı telefon modeli, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle geldi. 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili depolama alanı sunuyor. 120 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj desteğine sahip cihazda 4,820 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Xiaomi 13 Pro modeli 6,73 inç AMOLED E6 ekrana sahip. WQHD+ çözünürlük ile gelen cihazda 1-120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 1900 nit maksimum parlaklık imkanı ve HDR10+ desteği bulunuyor. Ek olarak Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, IP68 sertifikası ve Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisi bulunuyor.

Arka tarafta üçlü kamera modülü sunan cihaz, üç adet 50 MP lensle karşımıza çıkıyor. HyperOIS adlı bir moda sahip olan kamerada 8K’ya kadar video kaydı yapılabiliyor. Ön kısımda ise düşük ışıklı ortam koşullarında bile büyük bir performans sağlayan OIS destekli 32 MP selfie kamerası yer alıyor.

Xiaomi 13 özellikleri

Xiaomi 13 serisinin standart modeli, yine Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip. Aynı zamanda telefonda 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM kapasitesi seçenekleri sunuluyor. 256 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı sağlanıyor.

Yeni Xiaomi telefonu, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 1900 nit maksimum parlaklık ve HDR10+ desteğine sahip 6,36 inç AMOLED E6 ekranla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda telefonda Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 ve NFC bulunuyor.

67 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj destekli 4,500 mAh pil kapasitesine sahip Xiaomi 13, 14 saate kadar kesintisiz bir telefon kullanımı vaat ediyor. Cihazda 50 MP ana kamera, 2x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön kısımda ise 32 MP selfie kamerası sunuluyor. Öte yandan IP68 sertifikası, Gorilla Glass 5 cam koruması ve Dolby Atmos stereo ses yer alıyor.

Xiaomi 13 Lite özellikleri

Serinin en düşük donanıma sahip olan cihazı 13 Lite, yine de iddialı özelliklerle karşımıza çıkıyor. Arka kısımda çift kamera modülü taşıyan cihaz, 50 MP Sony IMX766 ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü sunuyor. Ön kısımda ise 32 MP ve 8 MP’lik iki selfie kamerası yer alıyor.

Qualcomm’un Snapdragon 7 işlemcisiyle geliştirilen Xiaomi 13 Lite, 8 GB LPDDR4X RAM kapasitesi ve 128 GB / 256 GB UFS 2.0 dahili depolama alanı taşıyor. 6,55 Full HD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1.000 nit maksimum parlaklığa sahip ekran bulunuyor. 67 watt hızlı şarj destekli cihazda 4,500 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

Xiaomi 13 serisi fiyatları ne kadar?

Siyah, beyaz ve yeşil renk seçeneklerine sahip olan Xiaomi 13, 999 Euro’dan başlayan fiyatlarla Avrupa’da satılacak. Siyah ve beyaz renklerdeki 13 Pro modeli 1.299 Euro karşılığında elde edilebilecek. Son olarak mavi, pembe ve siyah renklerle gelen 13 Lite, 499 Euro’dan alıcı karşısına çıkacak. Cihazların Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.