Xiaomi, bir dönem iptal edildiği konuşulan "Civi" serisi akıllı telefon ailesini yeniden canlandırıyor.

Serinin bir sonraki üyesi olan Civi 5 Pro'nun Mayıs ayında piyasaya çıkacağı onaylandı.

Yüksek performanslı cihazın Snapdragon 8s Gen 4 yonga setiyle çalışması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bu ay yeni performans canavarı telefon modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Xiaomi Civi 5 Pro’nun çıkış tarihi belli oldu. Şirket, merakla beklenen modelini bu ay piyasaya süreceğini resmen doğruladı.

Şirket bu duyuruyla yetinmedi, aynı zamanda cihazın ince tasarımını ve şık görünümünü ön plana çıkaran bazı özellikler ve görseller de paylaştı. Henüz resmi olarak kesin bir tanıtım tarihi duyurulmamış olsa da şirkete yakın kaynaklardan gelen ısrarlı söylentiler, takvime işaretlenecek günün 22 Mayıs olabileceğine işaret ediyor.

Xiaomi yöneticisinden cihazla ilgili açıklama geldi

Xiaomi’nin Akıllı Telefon Bölüm Başkanı ve Yöneticisi Lu Weibing, Civi ürün grubunun evrimine ilişkin ilginç bir bakış açısı sundu. Başlangıçta stil trendlerine dikkat eden bir amiral gemisi olarak tasarlanan seri, artık hafifliği ve sadece 7,45 milimetrelik kalınlığıyla inanılmaz ince profiliyle öne çıkan bir üst düzey cihaz olarak kendini ispatlayacak.

Performans canavarı Xiaomi Civi 5 Pro, standart iPhone’un sunduğu deneyimi yakalama, aynı zamanda rafine tasarımını ve tartışılmaz estetik çekiciliğini koruma gibi iddialı bir hedefle titizlikle tasarlanıyor.

Kullanıcılar, mor, açık bej, klasik beyaz ve siyah gibi çeşitli renk seçenekleri arasından seçim yaparak bireyselliklerini ifade edebilecek.

Cihazın kamera yetenekleri belli oldu

Geçen yıl tanıtılan Civi 4 Pro’nun halefi olarak gelecek Civi 5 Pro seçeneğinin ayırt edici bir özelliği ise dairesel bir modüle zarif bir şekilde entegre edilmiş Leica Pure Optics fotoğraf sistemi olacak.

Sızdırılan önizlemelere göre bu üst düzey kurulum, f/1.63 diyafram açıklığına sahip birincil kamera, f/2.2 diyafram açıklığına ve 15 mm odak uzaklığına sahip ultra geniş lens ve 60 mm odak uzaklığına sahip 50 MP telefoto lensten oluşacak.

Selfie tutkunları ise Xiaomi tarafından varlığı resmi olarak doğrulanan 50 MP’lik ön kameraya güvenebilecek.

Xiaomi Civi 5 Pro’nun diğer özellikleri

Xiaomi’nin yeni telefonu performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 çipinden alacak. Yakın zaman önce cihaz Geekbench veritabanında 16 GB RAM kapasitesi ve Android 15 işletim sistemi ile ortaya çıkmıştı.

Ayrıca cihazın 67W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu gösteren 3C sertifikasıyla daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Ekran tarafında ise Xiaomi Civi 5 Pro’nun 1.5K çözünürlüğü destekleyebilen 6.55 inç dörtlü kavisli OLED panele sahip olacağı öğrenildi.

22 Mayıs tarihinde tanıtılması beklenen Xiaomi Civi 5 Pro için geri sayım artık başlamış durumda. İlk olarak Çin pazarında satışa sunulacak amiral gemisi, muhtemelen ilerleyen süreçte Türkiye ve diğer ülkelerde de raflarda boy gösterecek.