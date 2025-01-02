Fiyat-performans odaklı Redmi Turbo 4 çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni Redmi Turbo 4 resmi olarak duyuruldu.

MediaTek'in Dimensity 8400-Ultra çipine sahip dünyanın ilk telefonu olarak lanse edilen model, iPhone 16'ya benzer bir tasarım sunuyor.

İlk olarak Çin'de satışa çıkan telefon, çok yakında global pazarda da sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Xiaomi bugün nihayet MediaTek’in yeni Dimensity 8400-Ultra çipine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olan Redmi Turbo 4 modelini resmi olarak piyasaya sundu. Beklendiği gibi cihaz, aynı fiyat aralığındaki rakiplerinin çok üzerinde performans sunmaya odaklanıyor.

Bununla birlikte modelde üst düzey yapı kalitesi, kaliteli bir ekran, mobil fotoğrafçılar için etkileyici kamera seti ve devasa pil kapasitesi gibi önemli özellikler de bulunuyor. Performans canavarı donanıma ev sahipliği yapan cihaz, fiyat-performans odaklı bir mobil deneyim arayanlara hitap ediyor. İşte Redmi Turbo 4’ün özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm detayları…

Redmi Turbo 4, iPhone 16 benzeri bir tasarım sunuyor

Düz kenarlı bir gövdeye ve dikey hap şeklinde bir blokla birleştirilen iki sensörlü bir arka kamera modülüne sahip olan Redmi modeli iPhone 16 ile oldukça benzer bir görünüm içeriyor. Arka kısmı cam plastik bir gövdeye sahip ve ince kenarlı ekranın üst kısmında selfie kamerası için küçük bir delik bulunuyor. Cihazın 2 metreye kadar tatlı suda 30 dakikalık dalışlara dayanabileceğini garanti eden IP68 sertifikasıyla geldiği vurgulanıyor.

GSMArena’nın haberine göre ses seviyesi ve güç düğmeleri sağ tarafta bulunurken, Redmi Turbo 4 modelinin alt kısmında bir hoparlör, USB-C bağlantı noktası, mikrofon ve SIM çip çekmecesi bulunurken, üst tarafta bir mikrofon ve hoparlör ile kızılötesi yayıcı yer alıyor.

Redmi Turbo 4 performans canavarı donanımıyla öne çıkıyor

Redmi’nin yeni modeli Full HD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 68 milyardan fazla ton için 12 bit renk derinliği, 3.200 nit maksimum parlaklığa sahip 6,67 inç AMOLED panel ile geliyor. Aynı zamanda ekranın HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR Vivid ve ZREAL protokolleri desteğine sahip olduğu söyleniyor.

Redmi Turbo 4 modelinin kalbinde üst düzey Dimensity 8400-Ultra çipi yer alıyor. 3,25 GHz’e kadar çalışan sekiz çekirdekli CPU, ARM Immortalis-G720 MC7 GPU, yapay zeka işleme ve proses üretimi için MediaTek NPU 880’i sunuyor. Ayrıca cihazda 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM ile 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanı bulunuyor.

Düşük ışıklı ortamlarda etkileyici performans için f/1,5 diyafram açıklığına, 1/1,95″ boyutlara, 1,6 μm piksellere ve 4 piksel toplama özelliğine sahip 50 MP Sony LYT-600 ana kamera yer alıyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) ile Xiaomi nesneleri kaldırma, gece modu ve çok daha fazlası için yapay zekayı kullanarak fotoğrafları daha iyi ve daha eğlenceli hale getirmek için çeşitli işlevler içeriyor.

Ana sensör, f/2,2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş kamera tarafından destekleniyor. Bu da iyi aydınlatılmış bir dış ortamda iyi kalitede daha geniş bir görüş alanı sunmak için yeterli oluyor. Ön kamera 20 MP olup, 1/4″ OmniVision OV20B sensör kullanıyor. Arka kamera 60 fps’de 4K’ya kadar video kaydedebilirken, ön kamera 30 fps’de Full HD ile sınırlı kalıyor.

90W hızlı şarj desteğine sahip olan Redmi modeli yalnızca 45 dakikada yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj dolumu vaat ediyor. Cihazda 6.550 mAh’lik devasa bir pil kapasitesi yer alıyor. Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2.0 arayüzüyle çalışan modelde ayrıca 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 ve NFC destekleri bulunuyor.

Redmi Turbo 4 teknik özellikleri

Boyutlar: 160,95 × 75,24 × 8,06 mm

160,95 × 75,24 × 8,06 mm Ağırlık: 203,5 gram

203,5 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran (2.712 x 1.220 piksel), 3.200 nit maksimum parlaklık, 120 Hz yenileme hızı, 480 Hz dokunmatik örnekleme, 12 bit renk derinliği, 1.920 Hz PWM karartma, Dolby Vision desteği

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran (2.712 x 1.220 piksel), 3.200 nit maksimum parlaklık, 120 Hz yenileme hızı, 480 Hz dokunmatik örnekleme, 12 bit renk derinliği, 1.920 Hz PWM karartma, Dolby Vision desteği İşlemci: MediaTek Dimensity 8400-Ultra

MediaTek Dimensity 8400-Ultra GPU: ARM Immortalis-G720 MC7 GPU

ARM Immortalis-G720 MC7 GPU RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM

12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama

256 GB ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama Selfie kamerası: OmniVision OV20B 20 MP ön kamera, f/2,2 diyafram açıklığı

OmniVision OV20B 20 MP ön kamera, f/2,2 diyafram açıklığı Arka kamera: f/1,5 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 50 MP Sony LYT-600 ana sensör ve f/2,2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş sensör

f/1,5 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 50 MP Sony LYT-600 ana sensör ve f/2,2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş sensör Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, USB-C, 5G, NFC, çift bantlı GPS

Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, USB-C, 5G, NFC, çift bantlı GPS Batarya kapasitesi: 90W kablolu şarjlı 6.550 mAh pil

90W kablolu şarjlı 6.550 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü Renk seçenekleri: Mavi, siyah ve beyaz

Redmi Turbo 4 fiyatı

Fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni akıllı telefon modeli ilk olarak Çin pazarında satışa sunuluyor. Cihaz 12 GB+256 GB’lık sürümüyle 1.999 CNY karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 9 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.