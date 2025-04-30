iQOO Z10 Turbo ve Z10 Turbo Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

iQOO bugün yeni amiral gemisi telefonlarını rekabetçi fiyat etiketleriyle duyurdu.

Uzun süredir beklenen üst düzey iQOO Z10 Turbo ve Z10 Turbo Pro modelleri piyasaya çıktı.

İlk bakışta neredeyse aynı gibi görünen bu modeller işlemci, kamera ve pil kapasitesi gibi konularda farklılık sunuyor.

iQOO bugün yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini resmen duyurdu. Performans canavarı donanımlara sahip olan iQOO Z10 Turbo ve Z10 Turbo Pro cihazları bugün nihayet tanıtıldı. Duyurulan yeni ürünler, serinin fiyat-performans odaklı yaklaşımını takip ederek rekabetçi bir fiyata etkileyici performans sunuyor.

Şirketin sunduğu yeni akıllı telefonlar ilk bakışta birbirine oldukça benzese de bazı önemli farklılıklar içeriyor. Cihazlar Qualcomm ve MediaTek yonga setlerinden güç alıyor. Öte yandan pil ömrü konusunda da modeller bazı değişiklikler barındırıyor. İşte Z10 Turbo serisi akıllı telefon ailesinin merak edilen tüm detayları…

iQOO Z10 Turbo özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (1.260 x 2.800 piksel) sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklık

Full HD+ çözünürlüğe (1.260 x 2.800 piksel) sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 8400

MediaTek Dimensity 8400 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.8) ve 2 MP sensörlü (f/2.4) derinlik lensi

50 MP sensörlü ana lens (f/1.8) ve 2 MP sensörlü (f/2.4) derinlik lensi Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, kızılötesi, GPS, NFC ve USB-C bağlantısı

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, kızılötesi, GPS, NFC ve USB-C bağlantısı Batarya kapasitesi 90W şarj desteğine sahip 7.620 mAh pil

90W şarj desteğine sahip 7.620 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 163,7 x 75,9 x 8,1 mm

163,7 x 75,9 x 8,1 mm Ağırlık: 212 gram

iQOO Z10 Turbo modeli Full HD+ çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Android 15 tabanlı OriginOS 5 arayüzüne sahip telefonda Bluetooth 6.0, NFC ve USB-C portu destekleri mevcut.

16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olan iQOO modeli MediaTek Dimensity 8400 yonga setinden güç alıyor. 7.620 mAh pil kapasitesiyle gelen telefonda 90W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Gizmochina’nın haberine göre ön tarafta 16 MP selfie kamerası yer alıyor. Cihazın arka tarafında ise 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörüne alan açılıyor.

iQOO Z10 Turbo Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (1.260 x 2.800 piksel) sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklık

Full HD+ çözünürlüğe (1.260 x 2.800 piksel) sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Platform

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Platform RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.8) ve 8 MP sensörlü (f/2.2) ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (f/1.8) ve 8 MP sensörlü (f/2.2) ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, kızılötesi, GPS, NFC ve USB-C bağlantısı

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, kızılötesi, GPS, NFC ve USB-C bağlantısı Batarya kapasitesi: 120W şarj desteğine sahip 7.000 mAh pil

120W şarj desteğine sahip 7.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 163,7 x 75,9 x 8,1 mm

163,7 x 75,9 x 8,1 mm Ağırlık: 206 gram

Full HD+ çözünürlüğe, 2.000 nit tepe parlaklığa ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik AMOLED ekran karşımıza çıkıyor. Cihazın ön tarafında 16 MP selfie kamerası mevcut. Arkada ise 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinden güç alan iQOO Z10 Turbo Pro cihazı 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı yer alıyor. Cihazda 120W hızlı şarj destekli 7.000 mAh pil kapasitesi sunuluyor.

iQOO Z10 Turbo serisi fiyatları

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan yeni iQOO modelleri turuncu, bej, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor. Cihazların çok yakında diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.

Z10 Turbo modeli 1.799 CNY (yaklaşık 9 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla satılıyor. Z10 Turbo Pro ise 1.999 CNY (yaklaşık 10 bin 500 TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.