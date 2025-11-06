Xbox Game Pass’te Kasım bombası: Call Ops Duty Black Ops 7 geliyor

- Microsoft, Kasım ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.
- Listenin zirvesinde yer alan Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım'da çıkışıyla birlikte Bulut, Konsol ve PC için Game Pass'e eklenecek.
- Öte yandan platform, 15 Kasım'da Football Manager 2025 başta olmak üzere kütüphaneye veda edecek oyunları da duyurdu.
Xbox Game Pass platformuna Kasım ayında gelecek oyunlar listesi açıklandı. En dikkat çeken oyun ise resmi çıkışıyla aynı gün, yani 14 Kasım’da çıkış yapacak Call of Duty: Black Ops 7 olarak karşımıza çıkıyor.
Merakla beklenen oyun, Game Pass Ultimate ve PC Game Pass planlarına abone olanlara sunulacak. Dead Static Drive, Sniper Elite: Resistance, Whiskerwood ve Egging On ise bugün oyunseverler ile nihayet buluşmuş durumda. İşte Game Pass’in Kasım ayı takvimi…
Xbox Game Pass – Kasım ayında gelecek oyunlar
Game Pass’in bu ayki oyun takvimi dolu dolu görünüyor. Platform yine farklı türlerde birbirinden ilgi çekici yapımları oyuncularla buluşturuyor.
Kasım ayında Game Pass’te yayınlanacak oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
|Tarih
|Oyun
|Platformlar
|5 Kasım
|Dead Static Drive
|Bulut, Konsol ve PC
|5 Kasım
|Sniper Elite: Resistance
|Bulut, Konsol ve PC
|6 Kasım
|Egging On
|Bulut, Konsol ve PC
|6 Kasım
|Whiskerwood
|Yalnızca PC
|7 Kasım
|Voidtrain
|Bulut, Konsol ve PC
|11 Kasım
|Great God Grove
|Bulut, Konsol ve PC
|11 Kasım
|Lara Croft and the Temple of Osiris
|Bulut, Konsol ve PC
|11 Kasım
|Pigeon Simulator
|Bulut, Konsol ve PC
|12 Kasım
|Relic Hunters Legend
|Bulut, Konsol ve PC
|12 Kasım
|Winter Burrow
|Bulut, Konsol ve PC
|14 Kasım
|Call of Duty: Black Ops 7
|Bulut, Konsol ve PC
15 Kasım’da Game Pass’ten ayrılacak oyunlar
Bunun yanı sıra ne yazık ki bazı yapımlar da platforma veda etmeye hazırlanıyor. Xbox’tan gelen bilgilere göre Game Pass, 15 Kasım tarihinden itibaren Football Manager ve S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl başta olmak üzere aşağıdaki yapımları kütüphanesinden kaldıracak:
- Blacksmith Master
- Football Manager 2024
- Football Manager 2024 Console Edition
- Frostpunk
- Spirittea
- S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl
