    Xbox Game Pass’te Kasım bombası: Call Ops Duty Black Ops 7 geliyor

    Xbox Game Pass, Kasım 2025 döneminde Call of Duty: Black Ops 7 başta olmak üzere platforma gelecek oyunları duyurdu.
    • Microsoft, Kasım ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.
    • Listenin zirvesinde yer alan Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım'da çıkışıyla birlikte Bulut, Konsol ve PC için Game Pass'e eklenecek.
    • Öte yandan platform, 15 Kasım'da Football Manager 2025 başta olmak üzere kütüphaneye veda edecek oyunları da duyurdu.

    Xbox Game Pass platformuna Kasım ayında gelecek oyunlar listesi açıklandı. En dikkat çeken oyun ise resmi çıkışıyla aynı gün, yani 14 Kasım’da çıkış yapacak Call of Duty: Black Ops 7 olarak karşımıza çıkıyor.

    Merakla beklenen oyun, Game Pass Ultimate ve PC Game Pass planlarına abone olanlara sunulacak. Dead Static Drive, Sniper Elite: Resistance, Whiskerwood ve Egging On ise bugün oyunseverler ile nihayet buluşmuş durumda. İşte Game Pass’in Kasım ayı takvimi…

    Xbox Game Pass – Kasım ayında gelecek oyunlar

    Game Pass’in bu ayki oyun takvimi dolu dolu görünüyor. Platform yine farklı türlerde birbirinden ilgi çekici yapımları oyuncularla buluşturuyor.

    Xbox Game Pass'te Kasım bombası: Call Ops Duty Black Ops 7 geliyor
    Kasım 2025’te Game Pass’e gelecek oyunlar / Kaynak: Xbox

    Kasım ayında Game Pass’te yayınlanacak oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    Tarih Oyun Platformlar
    5 Kasım Dead Static Drive Bulut, Konsol ve PC
    5 Kasım Sniper Elite: Resistance Bulut, Konsol ve PC
    6 Kasım Egging On Bulut, Konsol ve PC
    6 Kasım Whiskerwood Yalnızca PC
    7 Kasım Voidtrain Bulut, Konsol ve PC
    11 Kasım Great God Grove Bulut, Konsol ve PC
    11 Kasım Lara Croft and the Temple of Osiris Bulut, Konsol ve PC
    11 Kasım Pigeon Simulator Bulut, Konsol ve PC
    12 Kasım Relic Hunters Legend Bulut, Konsol ve PC
    12 Kasım Winter Burrow Bulut, Konsol ve PC
    14 Kasım Call of Duty: Black Ops 7 Bulut, Konsol ve PC
    15 Kasım’da Game Pass’ten ayrılacak oyunlar

    Bunun yanı sıra ne yazık ki bazı yapımlar da platforma veda etmeye hazırlanıyor. Xbox’tan gelen bilgilere göre Game Pass, 15 Kasım tarihinden itibaren Football Manager ve S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl başta olmak üzere aşağıdaki yapımları kütüphanesinden kaldıracak:

    • Blacksmith Master
    • Football Manager 2024
    • Football Manager 2024 Console Edition
    • Frostpunk
    • Spirittea
    • S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl

    Son olarak Steam’deki en iyi ücretsiz oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

