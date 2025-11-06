Xbox Game Pass’te Kasım bombası: Call Ops Duty Black Ops 7 geliyor

Reklam

Microsoft, Kasım ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.

Listenin zirvesinde yer alan Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım'da çıkışıyla birlikte Bulut, Konsol ve PC için Game Pass'e eklenecek.

Öte yandan platform, 15 Kasım'da Football Manager 2025 başta olmak üzere kütüphaneye veda edecek oyunları da duyurdu.

Xbox Game Pass platformuna Kasım ayında gelecek oyunlar listesi açıklandı. En dikkat çeken oyun ise resmi çıkışıyla aynı gün, yani 14 Kasım’da çıkış yapacak Call of Duty: Black Ops 7 olarak karşımıza çıkıyor.

Merakla beklenen oyun, Game Pass Ultimate ve PC Game Pass planlarına abone olanlara sunulacak. Dead Static Drive, Sniper Elite: Resistance, Whiskerwood ve Egging On ise bugün oyunseverler ile nihayet buluşmuş durumda. İşte Game Pass’in Kasım ayı takvimi…

Xbox Game Pass – Kasım ayında gelecek oyunlar

Game Pass’in bu ayki oyun takvimi dolu dolu görünüyor. Platform yine farklı türlerde birbirinden ilgi çekici yapımları oyuncularla buluşturuyor.

Kasım ayında Game Pass’te yayınlanacak oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Tarih Oyun Platformlar 5 Kasım Dead Static Drive Bulut, Konsol ve PC 5 Kasım Sniper Elite: Resistance Bulut, Konsol ve PC 6 Kasım Egging On Bulut, Konsol ve PC 6 Kasım Whiskerwood Yalnızca PC 7 Kasım Voidtrain Bulut, Konsol ve PC 11 Kasım Great God Grove Bulut, Konsol ve PC 11 Kasım Lara Croft and the Temple of Osiris Bulut, Konsol ve PC 11 Kasım Pigeon Simulator Bulut, Konsol ve PC 12 Kasım Relic Hunters Legend Bulut, Konsol ve PC 12 Kasım Winter Burrow Bulut, Konsol ve PC 14 Kasım Call of Duty: Black Ops 7 Bulut, Konsol ve PC

15 Kasım’da Game Pass’ten ayrılacak oyunlar

Bunun yanı sıra ne yazık ki bazı yapımlar da platforma veda etmeye hazırlanıyor. Xbox’tan gelen bilgilere göre Game Pass, 15 Kasım tarihinden itibaren Football Manager ve S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl başta olmak üzere aşağıdaki yapımları kütüphanesinden kaldıracak:

Blacksmith Master

Football Manager 2024

Football Manager 2024 Console Edition

Frostpunk

Spirittea

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl

