Ubisoft, Assassin’s Creed ve Far Cry oyunlarını Tencent destekli bir şirkete devretti

Ubisoft yeniden yapılanma planları kapsamında Tencent destekli yeni stüdyosu Vantage Studios'u kurduğunu duyurdu.

Yeni kurulan stüdyo, Ubisoft'un ana serileri olan Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six'in yönetimini üstlenecek.

Vantage Studios ekiplere daha fazla özerklik ve sorumluluk vererek karar alma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Oyun dünyasının devlerinden Ubisoft, daha önce duyurduğu yeniden yapılanma planları kapsamında, Tencent destekli yeni stüdyosu Vantage Studios’u resmen kurduğunu açıkladı. Şirketin “Creative Houses” (Yaratıcı Evler) adı altında hayata geçirdiği ilk birim olan Vantage, Ubisoft’un en önemli ve büyük serileri olan Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six’in yönetimini üstlenecek.

Vantage Studios’un kurulması, Ubisoft’un Mart ayında Tencent ile yaptığı ve Çinli şirketin azınlık hisselerini aldığı 1,16 milyar Euro değerindeki yatırıma dayanıyor. Temmuz ayında ise stüdyonun eş CEO’ları olarak Christophe Derennes ve Charlie Guillemot atanmıştı.

Daha fazla özerklik vurgusu

Ubisoft’un yaptığı resmi açıklama, Vantage Studios’un ardındaki temel felsefeyi de ortaya koyuyor. Eş CEO’lardan Guillemot, amaçlarının şirketin operasyon modelini geliştirerek ekiplere daha fazla odaklanma, daha çok özerklik ve daha fazla sorumluluk getirmek olduğunu belirtti:

“Odak noktamız, Ubisoft’un işletim modelini geliştirerek ekiplere daha fazla odaklanma, daha fazla özerklik ve daha fazla sorumluluk kazandırmak ve böylece oyuncularımızla daha yakın bir ilişki kurmalarını sağlamak. Karar alma süreci daha hızlı olacak ve rotamızı değiştirmemiz gerektiğinde daha kolay bir şekilde yön değiştirebileceğiz.”

Guillemot’un ifadelerine göre, alınan kararlar hızlanacak ve gerektiğinde rotayı değiştirmek kolaylaşacak. Şirketin yeni yapısıyla geliştiricilere daha yüksek düzeyde bir özerklik tanınması hedeflenirken, oyuncu geri bildirimlerinin toplanması ve uygulanması arasındaki sürecin de kısaltılması amaçlanıyor.

Vantage, ana şirketin duyurduğu tek yan stüdyo konumunda bulunuyor. Şirket, gelecekteki stüdyoların “ortak bir DNA ve geliştirme uzmanlığı bayrağı altında” kurulacağını belirtiyor. Ancak Ubisoft’un kilit serilerinin Vantage’a devredilmesiyle diğer stüdyoların hangi projelere odaklanacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Tencent danışman rolünde

Vantage Studios ekibi, Ubisoft’un Montréal, Quebec City, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona ve Sofya’daki ofislerine yayılmış durumda.

GamesIndustry.biz gibi önde gelen oyun yayınlarının aktardığına göre, stüdyo faaliyetlerine bugün itibarıyla başladı. Stüdyonun adının, 2 bin 300 çalışanın oylaması sonucunda “Vantage Studios” olarak belirlendiği bilgisi paylaşıldı. Tencent’in süreçte sadece danışmanlık rolü üstleneceği, son sözün ise eş CEO’larda olacağının altı çizildi.

Şirketin yaşadığı büyük çaplı hayal kırıklıkları, stüdyo kapanışları ve işten çıkarmalar göz önüne alındığında, Ubisoft’un köklü değişikliklere ihtiyacının olduğu değerlendiriliyor. Assassin’s Creed: Shadows gibi yakın zamanda çıkan yapımların da iyi bir performans sergilediği görülüyor.

Öte yandan Microsoft’un Game Pass hizmetindeki yüzde 50’lik fiyat artışının etkisini azaltmak amacıyla, Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six serilerinden bazı oyunların çarşamba günü Game Pass kataloğuna eklendiği kaydedildi.