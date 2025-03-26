X (Twitter) Türkiye’de kapatılan 126 hesap için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yüzlerce X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi.

X'ten gelen son açıklamada, 126 hesabın kapatılmasına ilişkin harekete geçildiği ifade edildi.

Kullanıcıların ifade özgürlüğünü savunan X, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptıklarını bildirdi.

Popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında mahkeme kararıyla beraber birçok hesaba erişim engeli getirdi. Yüzlerce hesabın ülkemizde engellenmesi üzerine uluslararası kamuoyundan platforma karşı büyük bir baskı geldi.

İfade özgürlüğünü savunan sosyal medya kullanıcıları, Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal ağın bu tutumunu sert bir dille eleştirdi. Bunun üzerine X’in resmi hesaplarından gelen açıklama ile birlikte söz konusu erişim engeli kararlarına ilişkin itiraz edileceğine dair bir açıklamada bulunuldu. İşte detaylar…

X’ten Anayasa Mahkemesi’ne başvuru kararı

X’in resmi Global Government Affairs hesabından yapılan açıklamaya göre popüler sosyal medya uygulaması Türkiye’de 126 hesaba erişim engeli kararı getirilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru gerçekleştirdi.

X yönetimi dünya çapında kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını koruma konusunda kararlı bir tutum sergilediklerini ifade etti. Kullanıcıların ifade özgürlüğünü korumak adına mevcut tüm yasal yollardan yararlanmaya devam edeceklerini söyledi. Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Dün, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye sınırları içerisinde @metcihan , @artigercek , @haykobagdat gibi 126 hesabı engelleme emrine karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduk. X, kullanıcılarının küresel çapta ifade özgürlüğü haklarını korumaya kararlıdır ve kullanıcılarımızın ifade özgürlüğünü savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz.”

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir açıklamada bulunan ve kullanıcıların ifade özgürlüğü hakkını savunan X, mahkeme kararlarına itiraz ettiklerini ve bu tür kararların Türkiye’deki kullanıcıları haber/siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inandıklarını dile getirmişti. X’in yaptığı açıklama şöyle olmuştu: