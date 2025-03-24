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    X/Twitter’dan erişim engeli açıklaması: Çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz

    X (eski adıyla Twitter) hükümet protestolarına karşı yüzlerce hesaba erişim engeli getirilmesine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
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    • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildi.
    • Yüzlerce hesap milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle yasaklandı.
    • X (Twitter) mahkemenin bu kararına ilişkin sert bir tepki gösterdi.

    Son günlerde ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı çok sayıda X (Twitter) hesabı için erişim engeli kararı getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte birçok kullanıcının hesabı engellendi.

    Yaklaşık beş gündür devam eden hükümet protestolarına ilişkin X’ten resmi bir açıklama geldi. Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya uygulaması, Türkiye’den gelen çok sayıda erişim engeli kararına karşı itirazda bulunduklarını bildirdi.

    X (Twitter) erişim engellerine karşı çıktı

    Independent Türkçe’nin haberine göre X (Twitter) mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen 700’den fazla hesabın engellenmesine itiraz etti. Tüm kullanıcılar için “ifade özgürlüğü” hakkını savunan platform, söz konusu kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.

    Twitter - X

    Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının haber ve siyasi söylemlere erişme hakkını savunan X, insanların ifade özgürlüğü hakkını koruma isteğini yineledi. X’ten gelen açıklamanın tam metni şu şekilde oldu:

    “Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Türkiye’deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700’den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz.

    Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlı bir platform sağlamak X için her şeyden önemlidir ve biz Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inanıyoruz.

    Bu ilkeleri hukuk sistemi aracılığıyla savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. X, faaliyet gösterdiğimiz her yerde her zaman ifade özgürlüğünü savunacaktır.”

    Dünden bugüne Türkiye’de yasaklanan platformlar ve internet siteleri

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    Erişim engeli getirilen X hesapları

    İfade Özgürlüğü Derneği’ne göre 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle yüzlerce X kullanıcısının hesabına erişim engeli getirildi. Bu bağlamda öne çıkan hesaplar şu şekilde sıralandı:

    Hesap Adı Hesap Açıklaması Takipçi Sayısı
    eacarer Erk Acarer 1.235.275
    velisacilik Veli Saçılık 309.016
    baskentpalasi 175.343
    DavaAdamiHaluk 174.623
    ulkucubaskent 152.297
    Halkevleri Halk Evleri 128.769
    bandana0061 110.993
    cadayinho 99.796
    BSMKolektif Bağımsız Sinema Merkezi Emekçileri 94.157
    chdgenelmerkez Çağdaş Hukukçular Derneği 87.252
    yasarustaportal 86.260
    TaksimGeziParki 81.252
    ekremeditoglu 79.887
    karargahaber 72.435
    cns__dmr_ 71.411
    ekremedit 71.066
    cenkyigiter Cenk Yiğiter 62.299
    siyahserit3 62.122
    ezilenler Ezilenlerin Sosyalist Partisi 58.064
    gazeteyolculuk Gazete Yolculuk 56.495
    paterfamiliass 52.365
    GenelGrevSart 45.403
    feministgundem Feminist Gündem 48.573
    fikirkulupleri Fikir Kulüpleri Federasyonu 41.569
    acikhaber_ 41.051
    Umut_Sendikasi Umut Sendikası 40.973
    ArifIlaveTv Arif Kocabıyık 40.298
    zeynepyldrmo 39.520
    aliwincheesteer 39.121
    ekremistpala 37.521
    ekmekvegul Ekmek ve Gül 35.624
    eemreorman Emre Orhan 32.038
    bhrdmirrr 31.274
    kadinsavunmasi Kadın Savunma Ağı 30.493
    KBGuclu Kadınlar Birlikte Güçlü 30.102
    esik_platform Eşitlik İçin Kadın Platformu 29.433
    MaviKar71 28.836
    boxtobox31 28.414
    gumkanaleski 26.155
    haberspotcomtr 25.633
    GnSisyphos 25.039
    HalitTokkusss Halit Tokkuş 24.452
    aenkazbasi 21.191
    eylemselalan Eylem Ümit Atılgan 19.952
    SolFeminist Sol Feminist Hareket 18.193
    kazdagikoruma KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 15.108
    direnisteyizorg 14.685
    onurdlar 11.490
    workingclassing 11.468
    ozertezli 11.189
    gencligimizvarr 11.052
    olcayche Olcay Çelik 10.645
    yasamicinyasa 10.632
    HurKirpi 9.723
    berattim 9.409
    sodaporg Sosyalist Dayanışma Platformu 8.508
    feminazliyim 8.339
    bizozguruzorg Biz Özgürüz Hareketi Derneği 7.981
    nnurnacak 7.939
    sosyalist_gundm Sosyalist Mücadelenin ve Emekçilerin Gündemi 7.725
    ydk_online Yeni Demokrat Kadın 7.455
    y_1git 7.384
    tvmahalle 7.107
    senekremliderim 6.817
    kirkyamakadin Kırkyama Kadın Dayanışması 6.809
    Hkomiseri 6.770
    Otukenn99 6.590
    anitparkforum 6.604
    OmerFarukAslan Ömer Faruk Aslan 6.504
    erdennez Kıymet Erdemir 6.343
    _66enes 6.259
    rhalstonf 5.979
    bencanavaradam 5.970
    pissumos 5.818
    genchayatt Evrensel Gazetesi’nin gençlik eki 5.678
    AkiskanBirey 4.812
    KozGazete Komünist Köz Gazetesi 4.790
    kalkisim_mrt34 4.492
    riviali_burak 4.440
    GunesGumus_SEP Güneş Gümüş – Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı 4.146
    agaksel Asaf Güven Aksel 4.120
    cheztortoni 4.107
    dailyekremist 3.923
    DsiP_ Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 3.872
    LastCampos 3.496
    izmirhalkevleri İzmir Halkevleri 3.184
    MarksistFikir Marksist Fikir Toplulukları 3.041
    Crewzfb 2.562
    pustzayn 2.499
    barandogan___ Baran Doğan 2.436
    belediyereport 2.391
    penqu6 2.327
    sykpistanbul 2.278
    teskilatsizesk 2.178
    nisaayildirim Nisanur Yıldırım – Nefes Gazetesi Muhabiri 2.143
    klausfuchs1917 2.052
    utkukivircik Utku Kıvırcık 2.034
    sosyalistler_ Sosyalistler Partisi (SOLDEP) 2.025
    ODAKEDH Odak Dergisi 1.926
    jonisasbi 1.821
    kilavuzyayin 1.801
    ebrubahcivan 1.739
    isttoplumsal Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) İstanbul İl Örgütü 1.724
    umutsenege Umut Sendikası Ege Bölge Temsilciliği 1.454
    ArtvinHalkevi Artvin Halkevi 1.393
    hoseokkocam 1.381
    yesilbayan 1.364
    Peace97s 1.183
    esenyurthalkevi Esenyurt Halkevi 1.165
    bahtkapisi 1.140
    yenidemokrasi_ Yeni Demokrasi Gazetesi 1.125
    Cavirkiran 1.055
    mevzuimamogluna 1.049
    dnzthecreator 985
    emeginkurtulus 888
    violet_library 874
    ongunedition 810
    KirkyamaKadin2 Kırkyama Kadın Dayanışması Yedek Hesabı 807
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    Feminist_Genc Genç Feministler Federasyonu 663
    lavenderchardee 651
    ladygunell 620
    redhoneybadgr2 535
    eylembekcisi 503
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    AlinteriGazete 416
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    Skriniarbahceli 375
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    mar1ababi 140
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    TurkishFreud 110
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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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