X/Twitter’dan erişim engeli açıklaması: Çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildi.
- Yüzlerce hesap milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle yasaklandı.
- X (Twitter) mahkemenin bu kararına ilişkin sert bir tepki gösterdi.
Son günlerde ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı çok sayıda X (Twitter) hesabı için erişim engeli kararı getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte birçok kullanıcının hesabı engellendi.
Yaklaşık beş gündür devam eden hükümet protestolarına ilişkin X’ten resmi bir açıklama geldi. Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya uygulaması, Türkiye’den gelen çok sayıda erişim engeli kararına karşı itirazda bulunduklarını bildirdi.
X (Twitter) erişim engellerine karşı çıktı
Independent Türkçe’nin haberine göre X (Twitter) mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen 700’den fazla hesabın engellenmesine itiraz etti. Tüm kullanıcılar için “ifade özgürlüğü” hakkını savunan platform, söz konusu kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.
Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının haber ve siyasi söylemlere erişme hakkını savunan X, insanların ifade özgürlüğü hakkını koruma isteğini yineledi. X’ten gelen açıklamanın tam metni şu şekilde oldu:
“Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Türkiye’deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700’den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz.
Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlı bir platform sağlamak X için her şeyden önemlidir ve biz Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inanıyoruz.
Bu ilkeleri hukuk sistemi aracılığıyla savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. X, faaliyet gösterdiğimiz her yerde her zaman ifade özgürlüğünü savunacaktır.”
Erişim engeli getirilen X hesapları
İfade Özgürlüğü Derneği’ne göre 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle yüzlerce X kullanıcısının hesabına erişim engeli getirildi. Bu bağlamda öne çıkan hesaplar şu şekilde sıralandı:
|Hesap Adı
|Hesap Açıklaması
|Takipçi Sayısı
|eacarer
|Erk Acarer
|1.235.275
|velisacilik
|Veli Saçılık
|309.016
|baskentpalasi
|175.343
|DavaAdamiHaluk
|174.623
|ulkucubaskent
|152.297
|Halkevleri
|Halk Evleri
|128.769
|bandana0061
|110.993
|cadayinho
|99.796
|BSMKolektif
|Bağımsız Sinema Merkezi Emekçileri
|94.157
|chdgenelmerkez
|Çağdaş Hukukçular Derneği
|87.252
|yasarustaportal
|86.260
|TaksimGeziParki
|81.252
|ekremeditoglu
|79.887
|karargahaber
|72.435
|cns__dmr_
|71.411
|ekremedit
|71.066
|cenkyigiter
|Cenk Yiğiter
|62.299
|siyahserit3
|62.122
|ezilenler
|Ezilenlerin Sosyalist Partisi
|58.064
|gazeteyolculuk
|Gazete Yolculuk
|56.495
|paterfamiliass
|52.365
|GenelGrevSart
|45.403
|feministgundem
|Feminist Gündem
|48.573
|fikirkulupleri
|Fikir Kulüpleri Federasyonu
|41.569
|acikhaber_
|41.051
|Umut_Sendikasi
|Umut Sendikası
|40.973
|ArifIlaveTv
|Arif Kocabıyık
|40.298
|zeynepyldrmo
|39.520
|aliwincheesteer
|39.121
|ekremistpala
|37.521
|ekmekvegul
|Ekmek ve Gül
|35.624
|eemreorman
|Emre Orhan
|32.038
|bhrdmirrr
|31.274
|kadinsavunmasi
|Kadın Savunma Ağı
|30.493
|KBGuclu
|Kadınlar Birlikte Güçlü
|30.102
|esik_platform
|Eşitlik İçin Kadın Platformu
|29.433
|MaviKar71
|28.836
|boxtobox31
|28.414
|gumkanaleski
|26.155
|haberspotcomtr
|25.633
|GnSisyphos
|25.039
|HalitTokkusss
|Halit Tokkuş
|24.452
|aenkazbasi
|21.191
|eylemselalan
|Eylem Ümit Atılgan
|19.952
|SolFeminist
|Sol Feminist Hareket
|18.193
|kazdagikoruma
|KazDağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
|15.108
|direnisteyizorg
|14.685
|onurdlar
|11.490
|workingclassing
|11.468
|ozertezli
|11.189
|gencligimizvarr
|11.052
|olcayche
|Olcay Çelik
|10.645
|yasamicinyasa
|10.632
|HurKirpi
|9.723
|berattim
|9.409
|sodaporg
|Sosyalist Dayanışma Platformu
|8.508
|feminazliyim
|8.339
|bizozguruzorg
|Biz Özgürüz Hareketi Derneği
|7.981
|nnurnacak
|7.939
|sosyalist_gundm
|Sosyalist Mücadelenin ve Emekçilerin Gündemi
|7.725
|ydk_online
|Yeni Demokrat Kadın
|7.455
|y_1git
|7.384
|tvmahalle
|7.107
|senekremliderim
|6.817
|kirkyamakadin
|Kırkyama Kadın Dayanışması
|6.809
|Hkomiseri
|6.770
|Otukenn99
|6.590
|anitparkforum
|6.604
|OmerFarukAslan
|Ömer Faruk Aslan
|6.504
|erdennez
|Kıymet Erdemir
|6.343
|_66enes
|6.259
|rhalstonf
|5.979
|bencanavaradam
|5.970
|pissumos
|5.818
|genchayatt
|Evrensel Gazetesi’nin gençlik eki
|5.678
|AkiskanBirey
|4.812
|KozGazete
|Komünist Köz Gazetesi
|4.790
|kalkisim_mrt34
|4.492
|riviali_burak
|4.440
|GunesGumus_SEP
|Güneş Gümüş – Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı
|4.146
|agaksel
|Asaf Güven Aksel
|4.120
|cheztortoni
|4.107
|dailyekremist
|3.923
|DsiP_
|Devrimci Sosyalist İşçi Partisi
|3.872
|LastCampos
|3.496
|izmirhalkevleri
|İzmir Halkevleri
|3.184
|MarksistFikir
|Marksist Fikir Toplulukları
|3.041
|Crewzfb
|2.562
|pustzayn
|2.499
|barandogan___
|Baran Doğan
|2.436
|belediyereport
|2.391
|penqu6
|2.327
|sykpistanbul
|2.278
|teskilatsizesk
|2.178
|nisaayildirim
|Nisanur Yıldırım – Nefes Gazetesi Muhabiri
|2.143
|klausfuchs1917
|2.052
|utkukivircik
|Utku Kıvırcık
|2.034
|sosyalistler_
|Sosyalistler Partisi (SOLDEP)
|2.025
|ODAKEDH
|Odak Dergisi
|1.926
|jonisasbi
|1.821
|kilavuzyayin
|1.801
|ebrubahcivan
|1.739
|isttoplumsal
|Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) İstanbul İl Örgütü
|1.724
|umutsenege
|Umut Sendikası Ege Bölge Temsilciliği
|1.454
|ArtvinHalkevi
|Artvin Halkevi
|1.393
|hoseokkocam
|1.381
|yesilbayan
|1.364
|Peace97s
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|esenyurthalkevi
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|1.165
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|yenidemokrasi_
|Yeni Demokrasi Gazetesi
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|Kırkyama Kadın Dayanışması Yedek Hesabı
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|Genç Feministler Federasyonu
|663
|lavenderchardee
|651
|ladygunell
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|redhoneybadgr2
|535
|eylembekcisi
|503
|DAlabede80168
|454
|AlinteriGazete
|416
|mertcandt
|412
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|Skriniarbahceli
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|KozGazetesi
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