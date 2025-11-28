WhatsApp Durumları için etkileşim artıracak yeni özellik yolda

Reklam

WhatsApp, Durum güncellemelerine yönelik yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Platform, kullanıcıların emoji çıkartmaları ile fotoğraflara ya da videolara anında tepki verebilmesine olanak sağlayacak.

Şu anda en son Android Beta sürümünde test edilen bu yenilik, yakında uygulamanın kararlı sürümünde herkese açık hale gelecek.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, durum güncellemelerini iyileştirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Meta’nın platformuna gelecek yenilikler arasında, Durumlar için emoji çıkartmaları özelliği de yer alıyor.

Ekim ayında önce Android, ardından iOS için kullanıcıların durum güncellemelerine çıkartmalarla tepki vermenizi sağlayan bir özellik tespit edildi. WABetaInfo’ya göre yeni özellik şu anda Android için 2.25.36.6 Beta sürümüyle dağıtılıyor.

Reklam

WhatsApp’ta tek dokunuşla duygularınızı ifade edebileceksiniz

WhatsApp’a gelen yeni özellik sayesinde kullanıcılar, resim ya da videoları durum olarak paylaşmadan önce onlara bir tepki etiketi ekleyebilecek. İçerik üreticiler, tüm kütüphaneden istediği emoji seçebilecek. Bu simge, görsel hikayenin ayrılmaz bir parçası haline gelecek.

Durumları gören kullanıcılar için etkileşim olanağı böylelikle daha kolay ve pratik hale gelecek. Zira resim ya da videodaki emojiye basit bir dokunuş, içeriği paylaşan kullanıcıya anında ve özel bir tepki göndermelerini sağlayacak.

Varsayılan emoji, “kalp gözlü gülümseyen yüz” simgesi olacak. Fakat yine de tercih ettiğiniz ve durumun içeriğine en uygun olduğunu düşündüğünüz emojiyi seçmenize izin verilecek.

Bu pratik yeni özellik, etkileşimi daha da basit ve anında hale getirecek. Bir kişi çıkartmaya dokunduğunda, gönderen kişi anında kişinin adını ve gönderilen emojiyi içeren bir bildirim alacak.

Çıkartmalar tarafından oluşturulan tepkiler, durum etkinliği ekranındaki özel bir alanda toplanacak. Görüntüleme sayısından ayrı tutulacak. Bu sayede içeriği yalnızca görüntüleyenler ile etkileşimde bulunanlar arasında ayrım yapmanıza imkan tanınacak.

WhatsApp’ın test aşamasında olan yeni özelliği şu anda Android için en son Beta sürümünü yükleyen bir grup test kullanıcısına ulaşmış durumda. Siz de uygulamaya gelen yenilikleri herkesten önce deneyimlemek istiyorsanız, WhatsApp Beta programına kayıt olabilirsiniz.