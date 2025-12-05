Apple Music favori şarkılarınızı WhatsApp’ta paylaşmaya izin veriyor

Reklam

Apple Music için WhatsApp Durum entegrasyonu nihayet başladı.

Kullanıcılar artık şarkı sözleri ve müzikleri doğrudan WhatsApp'ın "Durum" bölümünde paylaşabilecek.

Şimdiye kadar Instagram Hikayeleri için mevcut olan bu özellik, şimdi Meta'nın mesajlaşma uygulamasına da eklendi.

Kademeli olarak kullanıcılara dağıtılan yeniliğin çok yakında tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Apple Music uygulaması için uzun süredir beklenen WhatsApp entegrasyonu resmen başladı. Artık Apple’ın popüler müzik uygulaması üzerinden en sevdiğiniz parçaları ya da şarkı sözlerini doğrudan Meta’nın mesajlaşma uygulamasının “Durum” bölümünden yerel olarak paylaşmanıza izin veirliyor.

Şimdiye kadar bu özellik yalnızca Instagram Hikayeleri için mevcuttu. Bugün duyurulan yeni entegrasyon kararı ile birlikte Apple’ın müzik yayın hizmetinin başka bir popüler Meta platformuna da genişletildiği açıklandı. WhatsApp kullanıcılarının da artık bu özellikten yararlanabileceği belirtildi.

Apple Music, WhatsApp desteği ile Spotify’a yetişmeye çalışıyor

BGR’nin haberine göre Apple Music, yeni özelliğin bugün kullanıma sunulmaya başlandığını doğruladı. Çok yakında tüm kullanıcılar Instagram Hikayeleri’ne benzer bir mesajlaşma işlevi olan WhatsApp Durumları üzerinden doğrudan favori şarkı sözlerini ve şarkılarını paylaşma seçeneğini görebilecek.

Özelliğin şu anda sizin için kullanılabilir olup olmadığını çok basit bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Apple Music açıkken bir şarkı çalmaya başlayın ve paylaş seçeneğine tıklayın. WhatsApp Durumu’nda paylaşma seçeneği zaten mevcutsa dokunun.

Şu anda Apple Music – WhatsApp entegrasyonu kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılıyor. Dolayısıyla henüz bu özelliğe erişim sağlayamıyorsanız, her iki uygulamayı da güncelleyerek tekrar denemeniz ya da bir süre daha beklemeniz gerekecek.

Bu özellik aslında basit bir yenilik gibi görünüyor. Fakat yine de Apple’ın popüler müzik servisin başlıca rakiplerinden biri olan Spotify’ın uzun süredir bu özelliğe sahip olduğu biliniyor. Apple Music şimdi bu entegrasyonla birlikte rakibine karşı daha güçlü bir duruş sergiliyor.

Son olarak bu hafta Spotify Wrapped 2025 karnesi yayınlandı. Bu özelliği şu anda PC ya da mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla kullanabilir, ortaya çıkan yıllık müzik özetinizi sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.