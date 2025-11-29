Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Rusya, WhatsApp’ı yasaklayıp yerel alternatiflerin önünü açacak

    Rusya, WhatsApp'ı yerel düzenlemelere uymaması halinde tamamen yasaklamakla tehdit etti.
    Reklam
    • Rusya, WhatsApp'ın ülkedeki operasyonlarını tamamen durdurma tehdidinde bulundu.
    • Kremlin yönetimi, platformun terör ve dolandırıcılıkla mücadele gibi kritik konularda Rusya'nın yerel yasal gerekliliklerine uymayı reddettiğini öne sürüyor.
    • Rus hükümeti WhatsApp yerine vatandaşlarını yerli alternatiflere yönlendirmeyi planlıyor.

    Rusya, WhatsApp’ı yakında kalıcı olarak yasaklamayı planlıyor. Ülkedeki iletişimi denetlemekten sorumlu federal kurum olan Roskomnadzor, bu hafta uygulamanın engellenebileceği konusunda bir uyarı yayınladı.

    Düzenleyici kurum, Meta uygulamasının yerel mevzuata tam olarak uymaması durumunda kesin önlemin uygulanacağını açıkladı. Bildirim, Kremlin’in Batı teknolojilerini yerli çözümlerle değiştirme hamlesinin ardından geldi.

    Reklam

    Kremlin yasalara uyumsuzluğu gerekçe gösterdi

    Roskomnadzor tarafından gerçekleştirilen uyarıda, WhatsApp’ın terör saldırıları düzenlemek ve suçluları işe almak için kullanıldığı iddia edildi. Ağustos ayından bu yana WhatsApp ve Telegram’da sesli ve görüntülü görüşmeler kısıtlandı. Fakat kısa mesajlaşma hizmeti devam ediyor.

    Bloomberg’in haberine göre telefon operatörlerine kullanıcı kimlik doğrulaması için SMS kodlarının gönderilmesini engellemeleri talimatı verildi. Buna karşılık Meta, doğrulama kodu engellemesini aşmak için parola tabanlı bir oturum açma seçeneği uyguladı.

    WhatsApp

    Bu kısıtlamalar devlet talepleri karşılanana kadar kademeli olarak devam edecek. 2022’de Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana Rusya, dijital alan üzerindeki kontrolünü artırarak Facebook, Instagram ve X gibi ABD merkezli sosyal ağlarını yasakladı.

    Bunun yanı sıra Rusya, YouTube’a erişimi kısıtladı. Aynı zamanda TikTok’ta yabancı içeriklere erişime de sınırlama getirdi.

    Rusya’daki WhatsApp kullanıcıları ne yapacak?

    Rus hükümetinden Whatsapp’a yönelik artan baskılar, yerel alternatiflerin tanıtımıyla aynı zamana denk geliyor. Bunlardan en önemlisi de Rusya’nın en büyük sosyal ağı olan VK tarafından geliştirilen devlete ait süper uygulama Max olarak öne çıkıyor.

    WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları

    Çin’in WeChat’inden ilham alan Max devlet hizmetlerini, belge depolamayı, bankacılık işlemlerini ve anlık mesajlaşmayı merkezileştirecek.

    Eylül ayından bu yana ülkede satılan akıllı telefonlar ve tabletlerde Max yüklü olarak gelmek zorunda. Kremlin yönetimi bu sayede kamu hizmetleriyle entegre bir iletişim kanalı oluşturmayı amaçlıyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.