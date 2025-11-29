Rusya, WhatsApp’ı yasaklayıp yerel alternatiflerin önünü açacak

Reklam

Rusya, WhatsApp'ın ülkedeki operasyonlarını tamamen durdurma tehdidinde bulundu.

Kremlin yönetimi, platformun terör ve dolandırıcılıkla mücadele gibi kritik konularda Rusya'nın yerel yasal gerekliliklerine uymayı reddettiğini öne sürüyor.

Rus hükümeti WhatsApp yerine vatandaşlarını yerli alternatiflere yönlendirmeyi planlıyor.

Rusya, WhatsApp’ı yakında kalıcı olarak yasaklamayı planlıyor. Ülkedeki iletişimi denetlemekten sorumlu federal kurum olan Roskomnadzor, bu hafta uygulamanın engellenebileceği konusunda bir uyarı yayınladı.

Düzenleyici kurum, Meta uygulamasının yerel mevzuata tam olarak uymaması durumunda kesin önlemin uygulanacağını açıkladı. Bildirim, Kremlin’in Batı teknolojilerini yerli çözümlerle değiştirme hamlesinin ardından geldi.

Kremlin yasalara uyumsuzluğu gerekçe gösterdi

Roskomnadzor tarafından gerçekleştirilen uyarıda, WhatsApp’ın terör saldırıları düzenlemek ve suçluları işe almak için kullanıldığı iddia edildi. Ağustos ayından bu yana WhatsApp ve Telegram’da sesli ve görüntülü görüşmeler kısıtlandı. Fakat kısa mesajlaşma hizmeti devam ediyor.

Bloomberg’in haberine göre telefon operatörlerine kullanıcı kimlik doğrulaması için SMS kodlarının gönderilmesini engellemeleri talimatı verildi. Buna karşılık Meta, doğrulama kodu engellemesini aşmak için parola tabanlı bir oturum açma seçeneği uyguladı.

Bu kısıtlamalar devlet talepleri karşılanana kadar kademeli olarak devam edecek. 2022’de Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana Rusya, dijital alan üzerindeki kontrolünü artırarak Facebook, Instagram ve X gibi ABD merkezli sosyal ağlarını yasakladı.

Bunun yanı sıra Rusya, YouTube’a erişimi kısıtladı. Aynı zamanda TikTok’ta yabancı içeriklere erişime de sınırlama getirdi.

Rusya’daki WhatsApp kullanıcıları ne yapacak?

Rus hükümetinden Whatsapp’a yönelik artan baskılar, yerel alternatiflerin tanıtımıyla aynı zamana denk geliyor. Bunlardan en önemlisi de Rusya’nın en büyük sosyal ağı olan VK tarafından geliştirilen devlete ait süper uygulama Max olarak öne çıkıyor.

Çin’in WeChat’inden ilham alan Max devlet hizmetlerini, belge depolamayı, bankacılık işlemlerini ve anlık mesajlaşmayı merkezileştirecek.

Eylül ayından bu yana ülkede satılan akıllı telefonlar ve tabletlerde Max yüklü olarak gelmek zorunda. Kremlin yönetimi bu sayede kamu hizmetleriyle entegre bir iletişim kanalı oluşturmayı amaçlıyor.