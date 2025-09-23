Menüyü Kapat
    Meta, Facebook için yapay zeka destekli flört asistanı duyurdu

    Teknoloji devi Meta, Facebook Dating'e yapay zeka destekli asistan ve haftalık "sürpriz eşleşme" özelliği ekledi.
    • Meta çevrim içi flört uygulaması Facebook Dating'e yapay zeka asistanı ekledi.
    • Yeni özellik, kullanıcıların daha uygun eşleşmeler bulmasına yardımcı olacak ve profil oluşturmada öneriler sunacak.
    • Şirket ayrıca haftada bir sürpriz eşleşmeler sunan "Meet Cute" özelliğini tanıttı.

    Meta çevrim içi flört rekabetinde daha güçlü bir konuma gelmek amacıyla Facebook Dating’e yeni bir yapay zeka asistanı eklediğini açıkladı. Şirketin Pazartesi günü duyurduğu araç, kullanıcıların aradıkları kişiye daha uygun eşleşmeler bulmasına yardımcı olacak. Örneğin bir kişi “İstanbul’da medya sektöründe çalışan bir kız”  aradığını dile getirebilecek veya asistan, profili daha çekici hale getirmek için öneriler sunabilecek.

    Meta yapay zeka destekli bu hamleyi “Meet Cute” adı verilen farklı bir özellikle de destekliyor. Haftada bir kez algoritmalar tarafından seçilen sürpriz eşleşme kullanıcıların karşısına çıkarılacak. Böylece şirket, çevrim içi flört uygulamalarında sıkça dile getirilen “sağ kaydırma yorgunluğunu” azaltmayı hedefliyor.

    Facebook Dating kullanımı yüzde 10 arttı

    Verilere göre, 18-29 yaş aralığındaki yetişkinler arasında Facebook Dating kullanımı son bir yılda yüzde 10 artış göstermiş durumda. Her ay yüz binlerce genç yetişkin platformda yeni profiller oluşturuyor. Ancak bu ivmeye rağmen Facebook Dating, rakiplerine kıyasla hâlâ küçük bir kitleye hitap ediyor. Tinder’ın yaklaşık 50 milyon günlük aktif kullanıcısı, Hinge’in ise 10 milyon civarında günlük kullanıcısı bulunuyor.

    Facebook Dating yapay zeka asistanı

    Çevrim içi flört sektöründe yapay zeka özellikleri artık standart hale gelmiş durumda. Yeni oyuncular da bu alanda farklılaşmaya çalışıyor. Örneğin Sitch isimli uygulama, kullanıcı deneyimini öne çıkarmak için çeşitli yapay zeka tabanlı özelliklerle piyasaya adım attı.

    Pazarın en büyük aktörlerinden biri olan Match Group; Tinder, Hinge ve OKCupid gibi popüler platformların sahibi konumunda. Şirketin geçen yıl OpenAI ile stratejik bir ortaklık kurarak yapay zeka yatırımlarına hız vermesi, özellikle son beş yılda hisse değerinin yaklaşık yüzde 68’ini kaybeden Match Group için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Şirketin yatırımları somut ürünlere de dönüşmeye başladı. Tinder, kullanıcının kamera rulolarını tarayarak en uygun profil fotoğraflarını seçen bir yapay zeka aracı sundu. Ayrıca eşleştirme algoritmaları da yapay zeka ile güçlendirildi. Hinge ise kullanıcıların profil sorularına verdikleri yanıtları geliştirmelerine imkan tanıyan bir özelliğini devreye soktu.

    Facebook Dating yapay zeka asistanı

    Bumble da benzer yeniliklere yöneldi. Platformun kurucusu Whitney Wolfe Herd geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, gelecekte kişisel “yapay zeka danışmanlarının” insanların yerine diğer yapay zekalarla buluşarak uyumu test edebileceğini söyledi. Bu öngörü teknoloji dünyasında tartışma yaratmıştı.

