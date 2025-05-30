WhatsApp uzun süredir beklenen “kullanıcı adı” özelliğini test ediyor

WhatsApp, 2023 yılından bu yana "kullanıcı adı" özelliğini geliştiriyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması nihayet bu özellik için sona yaklaşmış gibi görünüyor.

Ortaya çıkan son raporlar, WhatsApp'ta kullanıcı adı belirleme kriterlerinin neler olacağını tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp uzun süredir kullanıcıların merakla beklediği “kullanıcı adı” özelliğini iOS cihazlarda test etmeye başladı. İlk olarak Mayıs 2023’te ortaya çıkan bu özellik, geçen yılın Temmuz ayında Web platformunda testlere girmişti. Şimdi ise iPhone cihazları için beklenen haber geldi.

WhatsApp, yeni kişilerle etkileşimi daha kolay ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan bir yeniliğin tanıtımı üzerinde çalışarak kullanıcı gizliliği ve güvenliğine odaklanmayı güçlendirmeye devam ediyor. TestFlight programı aracılığıyla yayınlanan iOS uygulamasının 25.17.10.70 beta sürümünde kullanıcı adı entegrasyonu ortaya çıktı.

WhatsApp kullanıcı adı seçme kriterleri belli oldu

WABetaInfo’nun haberine göre şu anda şirket içinde geliştirilme aşamasında olan yeni özellik, kullanıcıların sohbetlerde ve gruplarda telefon numaraları yerine kullanmak üzere benzersiz bir tanımlayıcı oluşturmalarına olanak tanıyacak. Bu sayede en hassas kişisel verilerden biri olan telefon numaranız korunma altına alınacak.

WhatsApp okunabilirliği ve her şeyden önce güvenliği sağlamak için kullanıcı adı seçiminde kesin kriterler belirliyor. Sadece rakam veya sembol kullanmak mümkün olmayacak. Çünkü kullanıcı adı en az bir harf içermek zorunda olacak.

Yalnızca “a” ile “z” arasındaki küçük harfler, 0 ile 9 arasındaki rakamlar, noktalar ve alt çizgiler kullanılabilecek. Kafa karışıklığını ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için “www.” ile başlanamayacak. Ayrıca “.com” veya “.net” gibi alan adı uzantılarıyla da bitirilemeyecek.

Diğer kısıtlamalar ise kullanıcı adının nokta ile başlamasını veya bitmesini ya da art arda iki nokta içermesini engelliyor. Uzunluk 3 ile 30 karakter arasında olacak. Fakat bu kriterler ilerleyen süreçte değişebilir.

Son olarak çoğaltılmayı ve taklit edilmeyi önlemek için kullanıcı adı daha önce başka kullanıcılar veya adres defterine kayıtlı kişiler tarafından seçilmemiş olmak zorunda olacak.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp diğer servislerden farklı olarak sayısal ayırıcılar getirmeden, tamamen benzersiz kullanıcı adlarına dayalı bir yaklaşım benimsiyor.

Kullanıcı adı değişikliklerinde bildirim gönderilecek

WhatsApp kullanıcı adı oluşturmanın yanı sıra, kullanıcı adı değiştirildiğinde diğer kullanıcıları otomatik olarak bilgilendirecek bir özellik de geliştiriyor. Bu tür değişiklikler, tüm katılımcıların görebileceği bir sistem mesajı aracılığıyla konuşma sırasında gerçek zamanlı olarak bildirilecek.

Ayrıca web istemcisi için istenilen ismin müsaitliğini önceden kontrol etmenizi sağlayacak özel bir fonksiyon da sağlanacak. Geçerli bir kullanıcı adı seçildikten sonra, kullanıcı kutlama efektleri içeren animasyonlu bir ekran aracılığıyla görsel bir onay alacak.

O andan itibaren kullanıcı adı, WhatsApp’ta kullanıcının kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelecek. Daha önce kaydedilmiş ortak bir kişi yoksa, yeni sohbetlerde ve gruplarda görülebilecek.

Ne zaman genel kullanıma açılacak?

WhatsApp’ın kullanıcı adı özelliği henüz Beta test kullanıcıları tarafından erişilebilir değil. Zira bu özellik hala dahili geliştirme aşamasında.

Fakat uygulamanın kodunda yer alması, herkese açık bir Beta sürümünün yakında yayınlanabileceğini bizlere gösteriyor. Özelliğin genel kullanıma sunulması ise muhtemelen birkaç ay daha zaman alabilir.