WhatsApp’a kullanıcı adı özelliği geliyor

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Kullanıma sunulduğu günden itibaren, kullanıcıların telefon numaralarıyla kayıt olup rehberindeki diğer kişilerle hızlı bir şekilde mesajlaşabildiği uygulama, yakında önemli bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Mart ayından bu yana sürekli olarak yeni özellik üstüne özellik getiren uygulama, son zamanlarda büyük bir yükseliş yakaladı. Uygulama kısa süre içerisinde Android kullanıcılarına önemli bir özellik getirecek.

WhatsApp, Android kullanıcılarına kullanıcı adı özelliği ekliyor

WhatsApp’a eklenecek olan özellikleri daha önceden sızdırmasıyla tanınan WABetaInfo’nun haberine göre, yakın zamanda Android kullanıcıları, WhatsApp üzerinden kendilerine kullanıcı adı belirleyebilecek. Kullanıcılar, seçecekleri kullanıcı adlarıyla başlatacakları görüşmeleri de uçtan uca şifrelenmiş şekilde gerçekleştirebilecek.

WhatsApp’a gelecek olan bu yeni özelliğe dair henüz bilinenlerin çok sınırlı olduğunu belirtelim. WABetaInfo, söz konusu özelliğin, “sunulanın ötesinde farklı bir gizlilik katmanı” olarak kullanabileceğini öne sürse de, özelliğin hala geliştirme aşamasında olduğunu ifade etmemizde fayda var. Yeni özellikle birlikte tüm dünya tarafından görülebilecek olan bir telefon numarasının aksine bunu bir kullanıcı adınızla gizlemek mümkün hale gelecek. Bu durum elbette ki kullanıcıların, diğer kullanıcılar tarafından bulunmasını da çok daha kolay hale getirecek. Bununla birlikte WhatsApp’a gelecek olan kullanıcı adı özelliğinin WhatsApp’ın son dönemde büyütmeye çalıştığı WhatsApp Topluluğu için de faydalı olabileceğini ifade edelim.

WhatsApp, gizlilik özelliklerini geliştirmeye devam ediyor

WhatsApp’un en son beta sürümü, Google Play Beta Programı üzerinden indirilebiliyor. Kullanıcılar yeni beta sürümünde benzersiz bir kullanıcı adı oluşturamayacak olsa da, yeni grup ayarları menüsüne göz atabilecek.

Yeni beta sürümünde ayrıca, uygulama arayüzünün daha net ve sezgisel olacak şekilde tasarlandığını belirtelim. Kullanıcı adı özelliği WhatsApp’ın Android sürümü için geliştiriliyor olsa da özelliğin yakın zamanda iOS platformunda da test edilmeye başlanacağını düşünüyoruz. Bu düşüncemizi destekleyen en önemli hamle ise Meta’nın mobil yelpazenin her iki tarafını da aynı güncellemeyi alması noktasında hızlı ve başarılı bir çalışma yürütmesi.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın gizlilik güncellemeleri geçtiğimiz ay, uygulama için önemli bir odak noktası oldu. Mayıs ayının başında Meta, spam aramaların iletişim platformundaki kullanıcılara ulaşmasını engellemek için Truecaller ile ortaklık yaptığını duyurdu. Daha fazla kişisel kontrol için şirket, konuşmalarınızı meraklı gözlerden uzak tutmak için kısa süre önce “Sohbet Kilidi” özelliğini de başlattı.

Son olarak WhatsApp uygulamasının ve cihazınızın güvenlik katmanını bir üst seviyeye çıkarmak adına, sadece yazılımlara güvenmek yerine yepyeni bir akıllı telefon ile yolunuza devam edebilirsiniz.