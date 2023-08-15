WhatsApp’a yapay zeka ile çıkartma oluşturma aracı geliyor

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ta duygularımızı karşı tarafa aktarmanın yollarından bir tanesi de; çıkartmalar. Hem animasyonlu hem de animasyonsuz olarak kullanılabilen bu özellik, yazılı mesajlaşmanın yetersiz kaldığı anlarda o anki ruh halinizi konuştuğunuz kişiye ifade edebilmenizi kolaylaştırıyor.

WhatsApp kendi kataloğunda sunduğu sticker paketlerine ek olarak, geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu bir teknoloji sayesinde kullanıcılarının doğrudan telefon galerisindeki fotoğraflardan çıkartma oluşturabilmelerine olanak tanımıştı. Meta bünyesinde faaliyet gösteren şirket, çıkartmalara yepyeni bir soluk getirecek özelliğini test ediyor.

WhatsApp çıkartmaları yapay zeka ile oluşturulabilecek

WABetaInfo’nun paylaşımına göre, WhatsApp çok yakında yapay zeka temelli çıkartma oluşturma aracını kullanıcılarının hizmetine sunacak. İsminden de tahmin edilebileceği üzere bu özellik sayesinde, WhatsApp’a birkaç kelimeyle o an aklınızdan geçenleri yazacaksınız ve ardından uygulama, bu cümlelerden yola çıkarak bir çıkartma üretecek.

Create Sticker (Çıkartma Yarat) butonu WhatsApp’ın klavyesine eklenmiş durumda. Bu butona tıkladığınızda karşınıza küçük bir metin yazma alanı çıkacak. Tıpkı OpenAI’nin metinden görsel üretme aracı DALL-E gibi çalışacak olan bu sistem, kullanıcıdan gelen komutlar (prompt) doğrultusunda saniyeler içerisinde bir veya birkaç tane çıkartma üretecek.

Oluşturulan çıkartmaların hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Hangisinin duygu ve düşüncelerinizi en doğru şekilde yansıttığını düşünüyorsanız, onu çıkartma kataloğunuza ekleyebileceksiniz ve arkadaşlarınızla dilediğiniz zaman paylaşabileceksiniz. Bununla birlikte WhatsApp’taki favoriler bölümüne de kaydederek, daha sonra çıkartmaya kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

Uygunsuz çıkartmalar raporlanabilecek

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, WhatsApp platformunun yapay zeka tarafından oluşturduğu herhangi bir çıkartmayı uygunsuz veya zararlı olarak değerlendirecek olursanız, bu şikayetinizi direkt olarak Meta’ya bildirebileceksiniz. Bu noktada Meta’nın nasıl bir aksiyon olacağı henüz bilinmese de, kullanıcıdan gelen geri bildirimlerden faydalanarak, yapay zeka aracını daha fazla zararsız içerik oluşturacak şekilde geliştirmek için eğiteceği düşünülüyor.

Yapay zeka tarafından oluşturulduğunu söyleyecek

Öte yandan WhatsApp yapay zeka aracı ile oluşturduğunuz bir çıkartmayı etiketleyecek. Yani tanınabilir olmasını sağlayacak. Böylelikle alıcı taraf, söz konusu içeriğin bir insan tarafından değil, yapay zeka tarafından üretilmiş olduğunu anlayabilecek.

WABetaInfo’ya göre WhatsApp’ın yeni özelliği şu anda beta aşamasında bulunuyor. Yapay zeka ile çıkartma oluşturma aracını şimdilik yalnızca sınırlı sayıda Android kullanıcısı test edebiliyor. Ancak önümüzdeki günlerde beta sürecinin sonlandırılması ve aracın dünya genelindeki bütün WhatsApp kullanıcılarına sunulacağı tahmin ediliyor.

WhatsApp bir yandan Web sürümünü geliştirmek için de yoğun çalışmalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntıya göre WhatsApp Web için ekran kilidi özelliği geliştiriliyor. Bu sayede kullanıcılar, uygulamaya koyacakları bir sayısal veya yazılı şifreyle birlikte mesajlarını ve sesli / görüntülü arama geçmişini yetkisiz kişilerin erişiminden koruyabilecekler.