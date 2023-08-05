Yapay zeka, Mustafa Kemal Atatürk’ün sesini canlandırdı

Bir kişinin sesini kullanarak, kullanıcının istediği bir içeriği seslendirmesini sağlayan yapay zeka uygulamaları son dönemde popülerleşmeye başladı. “AI Cover” olarak bilinen bu işlemi yapabilen onlarca hatta belki de yüzlerce uygulama bulunuyor.

Bir şarkıyı yapay zeka kullanarak farklı bir şekilde yeniden oluşturabilen AI Cover uygulamaları, kullanıcıdan önce kaynak sesi yüklemesini istiyor. Ardından bu ses ile seslendirilmesini istediği şarkı da sisteme yüklendikten sonra, program her iki ses dosyasını da tonuna, rengine ve diğer detaylarına göre analiz ediyor. Yapay zeka, her iki dosyadan da alınan verileri harmanlayarak, bir başkasının sesinden duyulan bir parçayı üretmiş oluyor.

Mustafa Kemal Atatürk’e en sevdiği türkü söyletildi

Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde oldukça yaygın olan bu teknoloji, son olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden “Fikrimin İnce Gülü” türküsünü dinlememizi sağladı. “WastieMontage” isimli bir kullanıcı, Atatürk’ün sesini kullanarak oluşturduğu “Fikrimin İnce Gülü” adlı AI Cover’ını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bundan iyisi gelmeyecek. Mustafa Kemal Atatürk – Fikrimin ince gülü

(ai cover) pic.twitter.com/xPU6cUnmkr — Wastie (@WastieMontage) August 3, 2023

Tarihsel kaynaklara göre Mustafa Kemal Atatürk, genel olarak türkü ağırlıklı müzik türünden hoşlanıyordu. Ünlü Türk bestecisi ve müzik eğitmeni İsmail Hakkı Bey (İsmail Hakkı Aksoy) tarafından yazılan ve bestelenen, birçok sanatçı tarafından da seslendirilen “Fikrimin İnce Gülü” eseri de Atatürk’ün en sevdiği türkülerin başında geliyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan bazıları şu şekilde:

Yanık Ömer

Kırmızı Gülün Âli Var

Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem

Çökertmeden Çıktımda Halilim

Mehrali Bey Ağıtı

Ata Barı

Mızıka Çalındı Düğünmü Sandın

Köroğlu Solağı

Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare

Sarı Zeybek

Atatürk’ün sesiyle AI Cover nasıl oluşturuldu?

Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinin net bir şekilde duyulduğu onlarca video, hem Türkiye Radyo Televizyonu (TRT) arşivlerinde, hem de YouTube gibi ortamlarda herkese açık bir şekilde bulunabiliyor. Atatürk’ün sesiyle AI Cover işlemini yapabilmek için de bu ses dosyaları gayet yeterli oluyor.

Kişinin sesini kullanarak bir parçayı seslendiren yapay zeka uygulamaları, Atatürk’e ait ses dosyasını analiz ederek, sesin tonunu, rengini, yüksekliğini ve diğer unsurlarını matematiksel verilere dönüştürüyor. Ardından uygulamaya yüklenen bir şarkı veya türküyü de aynı biçimde ayıklıyor. Son aşamada ise Atatürk’ün sesiyle diğer sesi birleştirerek, ortaya yukarıdaki AI Cover çıkmış oluyor.