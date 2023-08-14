WhatsApp Web ekran kilidi özelliğini test ediyor

Sevilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2015 yılında WhatsApp Web hizmetini piyasaya sürmüştü. İlk etapta kullanıcılarına bilgisayardan mesajlaşma imkanı sağlayan bu basit uygulama, zamanla WhatsApp’ın Android ve iPhone sürümlerinde var olan sesli ve görüntülü arama özelliğini de bünyesine katarak genişlemeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda faaliyete sokulan “Çoklu Cihaz” desteği sayesinde WhatsApp Web, akıllı telefonunuza anlık olarak bağlı olmadan da çalışabilir hale geldi. Bu sayede mobil cihazınızda o an için internet bağlantısı yoksa bile WhatsApp Web’i kullanabiliyorsunuz. Meta şirketi sürekli olarak geliştirdiği uygulamaya şimdi de ekran kilidi desteği getirmek için kolları sıvadı.

WhatsApp Web için ekran kilidi desteği geliyor

WABetaInfo adlı kaynak tarafından yapılan habere göre, yeni ekran kilidi özelliği sayesinde kullanıcılar, özel fotoğraflarını, videolarını, dosyalarını ve diğer mesajlarını meraklı gözlerden daha etkili bir şekilde koruyabilecekler.

Günümüzde iletişimin ayrılmaz bir parçası haline gelen WhatsApp, kullanıcıların günlük hayatlarının önemli anlarını ve verilerini paylaşmalarını sağlıyor. Ancak bazen özel içeriklerin istenmeyen gözlerden uzak tutulması gerekebiliyor. Yeni ekran kilidi özelliği, işte kullanıcıların bu tür hassas içerikleri koruma altına almalarına yardımcı olacak.

Ekran kilidi özelliğiini aktif ettiğinizde, öncelikle WhatsApp sizden bir parola belirlemenizi isteyecek. Kolay hatırlayabileceğiniz ve başkalarının tahmin etmesi zor bir şifre seçmenizde fayda var. Zira eğer bu parolayı unutursanız, WhatsApp Web ekranındaki Log Out (Çıkış Yap) butonuna basarak hesabınızın bağlantısını kesmeniz, ardından telefonunuzdak QR kodunu okutarak yeniden bağlantıyı kurmanız gerekiyor.

Parola belirleme aşamasını tamamladıktan sonra, artık WhatsApp Web’e her girişinizde ekran kilidini girmenizi isteyecek. Kullanımı oldukça kolay olan bu yeni özellik, kullanıcıların güvenlik endişelerini de azaltarak iletişim deneyimini daha da geliştirecek bir yenilik olarak karşımıza çıktı.

WhatsApp Web’e ekran kildi koymak için şu aşamaları uygulayabilirsiniz:

Öncelikle WhatsApp Web’e giriş yapın. (Bilgisayarınızdaki tarayıcı uygulamasına web.whatsapp.com yazarak veya WhatsApp Masaüstü uygulamasını açarak girebilirsiniz)

Ardından Ayarlar > Gizlilik sekmesine girin.

“Ekran Kilidi” seçeneğine tıklayın ve sizden istenen aşamaları tamamlayın.

Bu noktada WhatsApp Web’in parolayı ne zaman soracağını özel olarak değiştirebileceğinizi belirtelim. İsterseniz ekran kilidinin WhatsApp Web’den çıkar çıkmaz aktif olmasını sağlayabilir, veya “birkaç dakika bekledikten sonra şifre iste” şeklinde bir ayar koyabilirsiniz.

WhatsApp Web’in ekran kilidi özelliği şimdilik yalnızca beta test kullanıcılarına sunulmuş durumda. Çok kısa bir süre içerisinde herkesin kullanımına açılması bekleniyor. Eğer o günü beklemek istemiyorsanız sizler de test programına katılabilirsiniz. Fakat beta sürümleri günlük kullanımınızı olumsuz etkileyecek çeşitli hatalar barındırabilir ve WhatsApp Web’i kullanamaz hale gelebilirsiniz.

Bu nedenle, ekran kilidini koymak çok önemli değilse bir müddet daha beklemenizde fayda var.