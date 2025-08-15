Menüyü Kapat
    WhatsApp gruplarında “arama planlama” dönemi başladı

    Meta, WhatsApp uygulamasında grup sohbetleri için "arama planlama" özelliği getirdi.
    WhatsApp
    • WhatsApp grupları için iki işlevsel özellik duyuruldu.
    • Popüler mesajlaşma uygulaması "arama planlama" özelliği ile gruplarda planlı görüşmeler oluşturmanıza izin verecek.
    • Öte yandan platform, gruplarda kendinizi ifade etmenin pratik yeni yöntemlerini de kullanıcılarla buluşturacak.

    Arama deneyiminize daha fazla seçenek sunan WhatsApp, grup aramaları için iki yeni özellik duyurdu. Popüler mesajlaşma uygulaması artık kullanıcıların aramaları planlamalarına ve aramalar sırasında kesintiye uğramadan yanıt vermelerine olanak tanıyor.

    Meta mühendisleri, yeni özelliklerin grup aramalarını planlamayı kolaylaştırmak ve daha etkileşimli hale getirmek için tasarlandığını belirtiyor. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar artık Zoom veya Microsoft Teams gibi alternatiflere yönelmek zorunda kalmadan görüşmelerini WhatsApp’ta tamamlayabilecek.

    WhatsApp, Zoom ve Teams’e meydan okuyor

    WhatsApp’tan gelen bilgilere göre artık uygulamada aramaları planlayabilir ve kişileri veya grupları önceden davet edebilirsiniz. Bu özellik, özellikle de uygulama üzerinden yapılan profesyonel veya aile toplantıları için kullanışlı olacak ve üyelerin önceden organize olmalarına olanak tanıyacak.

    Bu özelliği kullanmak için uygulamanın “Aramalar” sekmesine gidin, ekranın üst kısmındaki ‘+’ simgesine dokunun ve “Arama Planla” seçeneğine dokunun. Aynı sekmede tüm planlanmış aramaları, davetli listesini ve takviminize eklemek veya başkalarıyla paylaşmak üzere arama bağlantılarını da kontrol edip yönetebilirsiniz.

    WhatsApp arama planlama
    Görsel: WhatsApp

    Arama başlamak üzereyken tüm katılımcılara bir bildirim gönderilecek. Ayrıca arama bağlantısını oluşturan kişi, aramaya katılanlar olduğunda bildirim alacak.

    Grup sohbetlerine yeni etkileşim seçenekleri eklendi

    “Arama Planla” seçeneğinin yanı sıra WhatsApp grup görüşmelerinde kendinizi ifade etmenin yeni bir yolunu da tanıttı.

    Bu tür etkileşimlere olanak tanıyan diğer uygulamalarda görüldüğü gibi, artık konuşmak istediğinizi belirtmek için elinizi kaldırabilir ve konuşmacıyı rahatsız etmeden tepki gönderebilirsiniz.

    Tepkiler menüsünde “baş parmak yukarı”, “kırmızı kalp”, “gülmekten ağlayan yüz”, “şaşırmış yüz”, “ağlayan yüz” ve “el ele tutuşmuş” emojileri yer alıyor.

    Yakın zamanda ortaya çıkan raporlara göre Apple, Siri uygulamasına tam ses kontrolü özelliği getirerek WhatsApp ve diğer uygulamalarda kullanıcılara daha pratik bir deneyim sağlayacak.

    Öte yandan “yerli WhatsApp alternatifi” olarak öne çıkarılan NEXT Mesajlaşma uygulaması da dikkat topluyor. Selçuk Bayraktar’ın destekleriyle hayata geçirilen sohbet platformu, NEXT Teknofest Sosyal girişiminin hemen ardından duyuruldu.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

