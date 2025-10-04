OnePlus 15’in A’dan Z’ye tüm detayları ortaya çıktı

OnePlus 15'in tüm merak edilen detayları ortaya çıktı.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alacak telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama sunacak.

7.300 mAh pil kapasitesiyle donatılacak model, iPhone'lara benzer yenilenmiş bir tasarımla raflara gelecek.

OnePlus’ın yeni üst segment telefonu için geri sayım başladı. Çok yakında duyurulması beklenen cihaz “amiral gemisi katili” donanımıyla öne çıkacak. Markanın “Never Settle” (Asla Yetinme) felsefesini ön planda tutacak model, rakiplerine kıyasla iddialı bir mobil deneyime kapı aralayacak.

Ortaya çıkan son raporlar ile birlikte OnePlus 15 modeline dair tüm detaylar ortaya çıktı. Yenilenen kamera tasarımıyla iPhone modellerine benzeyecek telefon, şık ve modern bir görünüm sunacak. Cihazın renk seçeneklerinden ekran ayrıntılarına, performans unsurlarından kamera yeteneklerine kadar merak edilen bütün ayrıntılar belli oldu.

Üst düzey bir ekran deneyimi sunulacak

OnePlus’ın yeni telefonu 1,5K çözünürlüğe sahip gelişmiş bir panel olan 6,78 inç BOE X3 ekrana sahip olacak. Ekranda Dolby Vision desteği, Pro XDR grafikleri ve HDR Vivid ve HDR10+ sertifikaları bulunacak.

Ekranda frekansı 1 ila 165 Hz arasında modüle eden LTPO 8T teknolojisine sahip dinamik bir yenileme hızı sayesinde güçlü bir akıcılık sunulacak. Düşük ışık koşullarında görsel konfor 2160 Hz PWM karartma ile sağlanacak. Doğrudan güneş ışığı altında okunabilirlik 1.800 nite ulaşan bir parlaklık yer alacak.

Aynı zamanda ekranın altında parmaklar ıslakken bile doğru şekilde çalışmak üzere tasarlanmış bir ultrasonik parmak izi okuyucusu mevcut olacak.

OnePlus 15 güçlü bir performansa ev sahipliği yapacak

Amiral gemisi telefon modeli, Qualcomm’un amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile karşımıza çıkacak. İşlemci, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama ile desteklenecek. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına kadar seçenekler sunulacak.

Bu donanım gücünü destekleyen 7.300 mAh pil, kullanıcılar için daha konforlu bir deneyime kapı açacak. 120W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteklenecek. Cihaz Android 16 işletim sistemini temel alan ColorOS 16 (Çin) ve OxygenOS 16 (Global) kullanıcı arayüzü ile özelleştirilecek.

Mobil fotoğrafçılar için iddialı yetenekler bekleniyor

Cihazın kamera yetenekleri üçlü sensör kurulumuyla karşımıza çıkacak. Ana lens, optik görüntü sabitleme (OIS) ve 24 mm odak uzaklığına sahip 50 MP Sony LYT-700 olacak.

Çekim esnekliği, her ikisi de Samsung JN5 50 MP olan bir ultra geniş açılı lens ve bir telefoto lens ile sağlanacak. Telefotoda 3,5x optik yakınlaştırma ve OIS desteği yer alacak.

Merakla beklenen OnePlus 15 modeli Kum Fırtınası, Siyah ve Mor renk seçenekleriyle tüketicilere sunulacak.