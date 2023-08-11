WhatsApp çoklu hesap desteğini test etmeye başladı

Aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının iletişim ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla platformunu güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda uygulamaya eklediği Görüntülü Aramalarda Ekran Paylaşımı, Mesaj Düzenleme, Görüntülü Mesaj Gönderme gibi yeniliklerle kullanıcılarının büyük bir bölümünün beğenisini kazanan şirket, şimdi de çoklu hesap desteği ile gündemde.

Standart kullanıcılar arasında vazgeçilmez bir hale gelen WhatsApp, son zamanlarda iş dünyasında da yükselişe geçmiş durumda. Büyükten küçüğe, kamudan özele varana kadar bütün kurum ve kuruluşlar, işleriyle ilgili toplantılarını ve diğer konuşmalarını WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyor. Haliyle bu kurumların çalışanlarının da iş için ayrı, özel hayatı için ayrı numaraları oluyor. İşte çoklu hesap desteği tam bu noktada kullanıcıların hayatını kurtaracak.

WhatsApp çoklu hesap desteğini Android’de test etmeye başladı

WhatsApp, çoklu hesap desteği sayesinde kullanıcılarının telefonlarında birden fazla hesabını kullanmalarına izin verecek. Bu işlemi yapabilmenizi sağlayan üçüncü parti uygulamalar da bulunuyordu fakat bu uygulamalar, genellikle kimliği belirsiz kimseler tarafından geliştirildiği için, pek çok kullanıcı açısından güvenlik endişesi oluşturabiliyordu.

Öte yandan Samsung gibi bazı akıllı telefon üreticileri de “Uygulama Klonlama” özelliği adı altında, telefonda iki ayrı WhatsApp uygulamasının çalıştırılmasını sağlayarak, kullanıcılarına kolaylık sağlıyordu. Fakat bu fonksiyon her mobil cihazda bulunmadığı için, kullanıcılar çoklu hesap desteğinin doğrudan WhatsApp’a eklenmesini talep ediyordu.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren platform kullanıcılarını dinledi. WhatsApp’a gelecek özellikleri önceden açığa çıkarmasıyla tanınan WABetaInfo, platformun çoklu hesap desteğini Android beta uygulamasında test etmeye başladığını açıkladı.

Yeni özellik, genel kullanıma açıldığında WhatsApp Ayarları kısmında bulunan profil fotoğrafınızın sağ tarafında görünecek. QR Kodunuzun yanına eklenen ok simgesine tıkladığınızda, WhatsApp uygulamasına yeni bir hesap ekleyebilmenizi sağlayan bir menü açılacak. Buradaki “Yeni hesap ekle (Add new account)” butonuna tıklayarak, giriş yapmak istediğiniz telefon numarasını yazacaksınız ve ardından ilgili hesap, telefonunuzla eşleştirilmiş olacak.

Instagram’da da bulunuyor

Çoklu hesap desteği Meta’nın bir diğer sosyal medya platformu Instagram’da da bulunuyor. Aynı anda en fazla 5 adet hesabı destekleyen özellik, şu şekilde kullanılabiliyor:

Profilinize gitmek için simgesine veya sağ alttaki profil resminize dokunun.



Sağ üstteki simgesine ve sonra Ayarlar ve gizlilik’e dokunun.

En alta inin ve Hesap Ekle’ye dokunun.

Mevcut hesaba giriş yap’a dokunun.

Eklemek istediğiniz hesabın kullanıcı adı ve şifresini girin.

Giriş Yap’a dokunun.

Yeni bir hesap ekledikten, sağ üst köşedeki profil resminizin yanındaki “Geçiş Yap” butonuna tıklayarak, tüm hesaplar arasında anlık olarak geçiş yapabiliyorsunuz.

WhatsApp’ın çoklu hesap desteğinin en fazla kaç hesabı destekleyeceği, genel kullanıma ne zaman sunulacağı gibi merak edilen detayları ise belli değil. Ancak bu özelliği şimdiden deneyimlemek isterseniz, Google Play Store veya App Store’dan WhatsApp Beta sürümüne kaydolabilirsiniz.