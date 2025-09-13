Super Mario Galaxy filmi duyuruldu: İşte vizyon tarihi ve seslendirme kadrosu

Nintendo, Süper Mario Kardeşler Filmi'nin devam projesi için onay verdi.

Merakla beklenen filmin adı "Super Mario Galaxy" olacak.

Nisan 2026'da vizyona girecek film, aynı adlı video oyunundan esinlenen bir hikayeyle gelecek.

Son dönemlerde video oyunlarından uyarlanan sinema filmleri ve internet dizileri büyük bir şöhret yakaladı. The Last of Us, Uncharted, Minecraft ve Fallout gibi birçok popüler oyunu böylelikle ekranlarda izleme şansına sahip olduk. Bu yapımlardan bir tanesi de meşhur Süper Mario Kardeşler oldu.

Şimdi ide Mario hayranlarını sevindirecek o haber geldi. Super Mario Galaxy filmi resmi olarak duyuruldu. 2023’te yayınlanan Süper Mario Kardeşler Filmi’nin devamı olan proje için yapımcı firmadan onay geldi. Filmin ismi, seslendirme kadrosu ve vizyon tarihi açıklandı.

Nintendo Direct etkinliğinde resmi onay geldi

Şirketin resmi olarak Nintendo Direct sırasında gerçekleştirdiği bu duyuru ile birlikte devam filminin varlığı ve adı doğrulandı. “Super Mario Galaxy: The Movie” ilk filmin evrenini genişletecek.

Heyecan veren proje Nisan 2026’da vizyona girecek. Shigeru Miyamoto’nun açılış konuşmasıyla gerçekleştirilen duyuru, orijinal Super Mario Bros. video oyununun Japonya’da yayınlanmasının 40. yıl dönümü kutlamalarına bağlandı.

Konuşmasının hemen ardından kısa bir fragman, izleyicileri tanıdık Mantar Krallığı’nda gezdirdi. Görsel sekans, krallığın panoramik bir görüntüsüyle başladı. Daha sonra Peach’in şatosunun üzerinde devam etti. Ardından kadraj filmin adının göründüğü gökyüzüne yükseldi.

Super Mario Galaxy, orijinal seslendirme ekibini geri getiriyor

Illumination’ın kurucusu ve CEO’su Chris Meledandri daha sonra projeye dair somut bilgiler verdi. Tecrübeli yönetici, tüm ana seslendirme kadrosunun geri döneceğini belirtti.

Chris Pratt, Mario rolünde geri dönecek. Anya Taylor-Joy, Prenses Peach’e ses verecek. Kadroda ayrıca Luigi rolünde Charlie Day, düşman Bowser rolünde Jack Black yer alıyor. Seslendirme kadrosu, Toad rolünde Keegan-Michael Key ve Kamek rolünde Kevin Michael Richardson ile tamamlanıyor.

Meledandri, olay örgüsünün ve ortamının doğrudan Super Mario Galaxy video oyunlarından esinleneceğini açıkladı. Bu bilgi, hikayeyi öncekinden çok farklı, galaksiler arası ve kozmik bir bağlama oturtuyor.

Super Mario Galaxy ne zaman vizyona girecek?

Merakla beklenen Super Mario Galaxy filminin vizyon tarihi Nisan 2026 olarak belirlendi. Heyecan veren projeye dair bekleyiş başladı.

Fakat bu duyuruda bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Nintendo, daha önce belirtilen 3 Nisan 2026 tarihini burada paylaşmadı.

Bu kesin tarihin belirtilmemesi, çıkış programında henüz resmiyet kazanmamış küçük bir değişiklik olduğunu akıllara getiriyor. İlerleyen haftalarda bu konuda da resmi bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

Son olarak yakında başka oyun uyarlaması sinema filmleri ve dizi projelerinin de ekranlara gelmesi bekleniyor. Bunlardan bir tanesi de Sony ekibi tarafından geliştirilen God of War dizisi olacak. Proje için çalışmalar süratle devam ediyor. Amazon ekranlarında yayınlanacak dizi için 2026 yılında sete girilmeye hazırlanılıyor.