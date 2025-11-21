Vivo X Fold 6 performans ve fotoğrafçılıkta zirveye oynayacak

Reklam

İddialara göre Vivo X Fold 6, Qualcomm'un henüz tanıtmadığı amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5'ten güç alacak.

Yüksek performanslı katlanabilir telefon, aynı zamanda 200 MP'lik ana kamerasıyla da öne çıkacak.

Cihazın 2026'nın ikinci çeyreğinde, muhtemelen Nisan-Haziran aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarı hızla genişlemeye devam ediyor. Vivo’nun bu segmente yönelik yeni cihazı için de geri sayım başladı. Vivo X Fold 6 modelinin performans ve kamera özellikleri ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Bu yılın Temmuz ayında dünyanın en hafif katlanabilir telefonu olarak piyasaya sürülen Vivo X Fold 5‘in halefi olarak karşımıza çıkacak yeni model, “2026 yılının en güçlü katlanabilir telefonları” arasında rekabet edecek. Güçlü donanımıyla öne çıkacak cihaz, “premium” segmente hitap edecek.

Vivo X Fold 6, 200 MP ana kameraya sahip olacak

Smart Pikachu’nun iddialarına göre Vivo’nun bir sonraki katlanabilir telefonu şu anda test aşamasında. Şirket yeni modelde, kendi segmentindeki en büyük şikayetlerden birini gidermeyi vaat eden önemli donanım değişiklikleriyle 2026’nın ikinci çeyreğinde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Katlanabilir akıllı telefon kullanıcıları şimdiye kadar ne yazık ki önemli bir noktadan ödün vermek zorunda kaldı. Kullanıcılar her ne kadar yenilikçi bir ekrana kavuşsalar da geleneksel amiral gemisi telefonlara kıyasla fotoğraf kalitesinden ödün verdi. Daralan iç hacim, büyük sensörlerin kullanımını kısıtladı.

Fakat önümüzdeki yıl duyurulacak Vivo X Fold 6’nın bu sorunu çözeceği öne sürülüyor. İddialara göre Çinli şirket, 200 MP’lik bir sensör kullanarak katlanabilir ve geleneksel cep telefonları arasındaki farkın nihayet ortadan kaldırmayı planlıyor. Cihazın form faktöründen ödün vermeden üstün bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunacağı vurgulanıyor.

Vivo’nun yeni katlanabilir telefonu Snapdragon 8 Gen 5’ten güç alacak

200 MP ana kameranın yanı sıra Vivo’nun Qualcomm tarafından geliştirilen ve çok yakında resmi olarak piyasaya duyurulması beklenen Snapdragon 8 Gen 5 çipinden güç alacağı öne sürülüyor. Şirketin bu tercihi, enerji verimliliğinin ötesinde, işlemcinin “Elite” sürümünü kullanmadığı için maliyete öncelik verdiğini akıllara getiriyor.

Yani aslında şirket, bu yılki Vivo X Fold 5 modelinde uyguladığı ve başarıya ulaştığı stratejiyi bir kez daha tekrarlamayı planlıyor. Öte yandan cihazın yan tarafında, güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusuyla geleceği vurgulanıyor.

İlk olarak Çin pazarında piyasaya sürülmesi beklenen Vivo X Fold 6’nın Nisan-Haziran aylarında tanıtılması bekleniyor.