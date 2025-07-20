Vimeo iki yıl sonra yenilenerek Apple TV’ye geri döndü

Vimeo, Apple TV uygulamasına iki yıl sonra geri döndü.

Popüler video paltformu tvOS 18 ve üzeri cihazlar için yeniden tasarlanarak yayınlandı.

Kullanıcılar artık büyük ekranda seyir deneyimine; 4K oynatma, bölümler, hız kontrolü ve çoklu dil desteği gibi özelliklerden yararlanabilecek.

YouTube ile rekabet eden popüler video barındırma ve paylaşım platformu Vimeo, iki yıllık bir aradan sonra Apple TV uygulamasına geri döndü. Tamamen yeniden yapılandırılmış olan bu uygulama, şu anda yalnızca tvOS 18 ya da üzeri yüklü cihazlarda kullanılabiliyor.

Kullanıcılar artık büyük ekranda 4K kalitede reklamsız Vimeo videolarını keşfedebilir, arayabilir ve oynatabilir. Birbirinden işlevsel temel özelliklerini koruyan platform, AirPlay’e ihtiyaç olmadan doğrudan kocaman ekranlarda seyir deneyimini artırmaya odaklanıyor.

Vimeo yeniden “büyük ekran” konforuna döndü

MacRumors’a göre popüler video platformu, iki yıl sonra yeniden Apple TV kullanıcılarıyla buluşmasına ilişkin müjdeyi verdi. Şirket, “Yepyeni bir Vimeo TV uygulamasıyla geri döndük!” diyerek kullanıcılarını selamladı.

tvOS 18 ve üzeri sürümlerde kullanılabilen yeniden tasarlanmış Vimeo uygulaması, kullanıcıların Vimeo’ya yüklenen videoları keşfetmesine, aramasına ve izlemesine olanak tanıyor.

Popüler uygulama bölümler, hız kontrolleri, çok dilli destek ve 4K yayın gibi gelişmiş oynatma seçenekleriyle birlikte kütüphane, Daha Sonra İzle listesi, isteğe bağlı satın alımlar ve Staff seçimlerini de içeriyor.

Vimeo’nun Apple TV uygulamasına geri dönüşünü müjdelediği açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Apple TV uygulamamızı, reklamsız video keşfetmeniz ve izlemeniz için güçlü bir yol sunmak üzere yeniden tasarladık. Takım seçimlerine kolayca göz atın, tüm kayıtlı içeriklerinize ve kişisel kitaplığınıza erişin ve bölümler, hız kontrolü ve çok dilli seçeneklerle optimize edilmiş oynatmanın keyfini çıkarın.”

Daha önce Vimeo kullanıcıları büyük ekranlarda içerik görüntülemek için iPhone veya iPad uygulamasından AirPlay kullanmak zorundaydı. Fakat artık bu sorun tümüyle ortadan kalkmış görünüyor.

Uygulamanın geri dönüşü Apple TV HD ve 4K’da premium ve reklamsız izleme talebine yanıt niteliğinde oluyor. Yeni bir Apple TV 4K’nın 2025’te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Vimeo uygulaması ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. İçerik üreticiler için ücretli aboneliklere aylık 20 Euro’dan başlayan fiyatlarla erişim imkanı elde edebiliyor.