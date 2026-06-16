Performans ve güvenlik odaklı iOS 26.6 Beta 2 güncellemesi çıktı

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iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 ve visionOS 26.6 için Beta 2 güncellemeleri yayınlandı.

Şirket, WWDC'de duyurulan yeni nesil iOS 27 sürümünün yanı sıra mevcut ekosistemin kararlılığını korumaya devam ediyor.

Güncellemeler şu anda yalnızca Apple'ın geliştirici programına kayıtlı kullanıcılar tarafından indirilebiliyor.

Teknoloji devi Apple bugün iOS 26.6, iPadOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6, visionOS 26.6 ve macOS 26.6 için Beta 2 güncellemelerini resmen yayınladı. İlk olarak geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar için sunulan bu yazılımlar, 26 Mayıs’ta dağıtılan ilk test versiyonundan yaklaşık üç hafta sonra geldi.

Apple önceki yıllarda olduğu gibi yine aynı anda iki nesil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Şirket bir yandan iOS 26 işletim sisteminin son sürümlerini geliştirmeye devam ederken, diğer yandan da WWDC 2026’da resmi olarak tanıtılan iOS 27 güncellemesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Apple’dan yeni güncelleme dalgası

Yeni sürümler arasında iOS 23G5043d, watchOS 23U5040d, tvOS 23L5744d, visionOS 23O5743c ve macOS Tahoe 25G5043d yer alıyor. Apple ayrıca macOS 15.7.8 ve macOS 14.8.8 için iki PC sürümü yayınlayarak önceki sürümleri eş zamanlı olarak güncelledi.

MacRumors’tan gelen bilgilere göre Apple yeni iOS 27 güncellemesinde daha önemli değişiklikler üzerinde çalışırken, iOS 26 Beta 2 sürümünde ise yalnızca performans ve güvenliğe odaklanan güncellemeler yer alıyor.

iOS 26.6’nın ilk Beta sürümünün, kullanıcılara 20 bin engellenmiş numara sınırına ulaştığında bildirim gönderen yeni bir özelliği Kişiler sekmesine getirdiğini belirtmekte fayda var. Ayrıca veri korumasını iyileştirmek için Apple Haritalar’da bir güvenlik düzeltmesi de uygulandı.

Apple sorun ve veri kaybı riski nedeniyle kullanıcıların Beta sürümlerini kritik ya da birincil kullanım cihazlarına yüklememelerini şiddetle tavsiye ediyor. Şirket, daha az riskli bir deneyim için genellikle geliştirici sürümünden daha kararlı olan halka açık bir beta sürümünü birkaç gün sonra yayınlıyor.