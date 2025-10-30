Steam’de “Çığlık Festivali” başladı: Yüzde 90’a varan korkunç indirim

Reklam

Steam'in merakla beklenen "Çığlık Festivali" indirimleri başladı.

Bazı oyunlarda yüzde 90'a varan cazip fırsatlar sunuluyor.

Kampanya 3 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21:00'e kadar devam edecek.

Steam’in artık gelenekselleşen ve Cadılar Bayramı ruhunu yansıtan “Çığlık Festivali” indirimleri başladı. Oyunseverler bu kampanya ile birlikte 3 Kasım Pazartesi gününe kadar erişebilecek. Platformdaki korku, gerilim ve hayatta kalma türündeki birçok popüler oyunu avantajlı fiyatlarla kütüphanesine ekleyebilecek.

Türünün en popüler örneklerinin cazip indirimlerle sunulduğu kampanyada yüzlerce ilgi çekici seçenek mevcut. Etkinliğin öne çıkan fırsatları arasında ise Sons of the Forest, Hollow Knight, Left 4 Dead 2, The Outlast Trials, Dead by Daylight ve Vampire Survivors gibi oyunlar karşımıza çıkıyor.

Steam “Çığlık Festivali”nde öne çıkan oyunlar

Kampanyanın en dikkat çeken fırsatlarından biri olan Control Ultimate Edition, yüzde 90 indirimle 18.99 dolar yerine 1.89 dolardan sunuluyor. Max Payne ve Alan Wake gibi eleştirmenlerden tam not alan oyunların arkasındaki stüdyo olan Remedy Entertainment imzalı aksiyon-macera oyunu bizleri New York’un gizemli bir binasına davet ediyor.

Hayatta kalma ve korku türünün en popüler örneklerinden biri olan Left 4 Dead 2 yüzde 80 indirimle 5.79 dolar yerine 1.15 dolardan listeleniyor. Valve tarafından geliştirilen kült oyun, kıyamet sonrası bir dünyada sizleri zombi ordularına karşı mücadeleye çağırıyor.

Korku türünü mükemmel bir sanatsal atmosferle birleştiren Little Nightmares yüzde 75 indirimle 3.24 dolardan karşımıza çıkıyor. Popüler korku serisi Outlast’ın çok oyunculu (Co-op) hayatta kalma temelli son oyunu olan The Outlast Trials ise yüzde 70 indirimle 5.69 dolar karşılığında elde edilebiliyor.

Steam’in “Çığlık Festivali” etkinliğinde öne çıkan oyunlar şu şekilde:

Oyun Geliştirici Yayıncı İndirim oranı Normal fiyatı İndirimli fiyatı Control Ultimate Edition Remedy Entertainment 505 Games / Remedy Entertainment %90 18.99 dolar 1.89 dolar Left 4 Dead 2 Valve / Turtle Rock Studios Valve / Electronic Arts %80 5.79 dolar 1.15 dolar Little Nightmares Tarsier Studios BANDAI NAMCO Entertainment %75 12.99 dolar 3.24 dolar The Outlast Trials Red Barrels Red Barrels %70 18.99 dolar 5.69 dolar Sons Of The Forest Endnight Games Newnight %68 14.99 dolar 4.79 dolar Hades Supergiant Games Supergiant Games %66 8.25 dolar 2.80 dolar Dead by Daylight Behaviour Interactive Behaviour Interactive %60 14.99 dolar 5.99 dolar Hollow Knight Team Cherry Team Cherry %50 5.99 dolar 2.99 dolar DEVOUR Straight Back Games Straight Back Games %50 5.79 dolar 2.89 dolar V Rising Stunlock Studios Stunlock Studios %50 17.99 dolar 8.99 dolar Vampire Survivors Poncle Poncle %30 3.49 dolar 2.44 dolar

Çığlık Festivali fırsatlarında yer alan oyunların tamamına göz atmak için Steam’in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Steam Çığlık Festivali etkinliğinin 3 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21:00’e kadar devam edeceğini sizlere hatırlatmak isteriz.

