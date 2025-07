Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A06, One UI 7’ye kavuştu

Samsung, Galaxy A06 kullanıcıları için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayınlamaya başladı.

Kademeli olarak dağıtılan güncellemenin çok yakında Türkiye'deki cihazlara da ulaşması bekleniyor.

One UI 7 arayüzü cihazın performansında çeşitli iyileştirmeler ve sadeleştirilmiş bir arayüz deneyimi ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şu an en ucuz akıllı telefonlarından biri olan Galaxy A06 için sonunda Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayınladı. Cihaz bir yıldan az bir süre önce Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6 ile piyasaya sürülmüştü.

Yayınlanan yeni güncelleme, cihaz için ilk büyük Android işletim sistemi güncellemesi olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun 5G versiyonunun henüz bu güncellemeyi almadığını da eklemekte fayda var. Şu anda yalnızca 4G seçeneği güncellemeye erişim sağlayabiliyor.

Galaxy A06 4G için beklenen güncelleme geldi

GSMArena’nın haberine göre Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi artık Endonezya, Malezya ve Filipinler dahil olmak üzere seçili Asya ülkelerinde Galaxy A06 (4G LTE sürümü) için kullanılabilir. Güncellemenin çok yakında Türkiye ve diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.

A065FXXU4BYF6 aygıt yazılımı sürümüyle karşımıza çıkan yeni güncelleme, yaklaşık 3 GB indirme boyutunda karşımıza çıkıyor. Şirket ayrıca 2025 yılının beşinci ayına ait güvenlik yamasını da kullanıcılarla buluşturuyor. Haziran ayı yamasının daha geç geleceği anlaşılıyor.

Eğer siz de bir Samsung Galaxy A06 kullanıcısıysanız, “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” adımlarını takip ederek yeni güncellemeyi kontrol edebilirsiniz. İndirme tamamlandıktan sonra, yüklemeyi başlatmak için “Şimdi yükle” öğesine dokunun. Yükleme tamamlandığında telefonunuzun birkaç dakika sonra yeniden başlatılacağını da ekleyelim.

Samsung, telefona iki büyük Android OS güncellemesi ve dört yıllık güvenlik yamaları sağlama sözü verdi. Yani gelecekte başka bir Android OS güncellemesi (Android 16 tabanlı One UI 8.0) alacak. Cihaz bundan sonra yalnızca güvenlik yamaları alacak.

Samsung Galaxy A06 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,7 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,7 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM

4 GB ve 6 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi ve Bluetooth

4G LTE, Wi-Fi ve Bluetooth Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI arayüzü

One UI 7 güncellemesi neler sunuyor?

Samsung’un yeni One UI 7 arayüzü yenilenmiş bir tasarım ve bir dizi pratik iyileştirme getiriyor. Simgeler daha modern, arayüz öğeleri rafine edilmiş ve bildirimler ve hızlı ayarlar artık daha iyi görünürlük için iki panele ayrılmış durumda.

Animasyonlar önemli ölçüde daha akıcı, böylece ekrana her dokunuş daha doğal hissettirecek. Yeni özellikler arasında gerçek zamanlı güncellemeleri gösteren Canlı Bildirimler ve etkin görevlere hızlı bir genel bakış sağlayan Now Bar yer alıyor.

Ses kontrolü artık Hızlı Panel’in içindeki bir kaydırıcıyla entegre edildi ve bildirimler uygulama menüsünde gördüğünüz simgelerle aynı. Bu da onları tanımlamayı daha da kolaylaştırıyor.

Farklı kilit ekranı saat stilleri de dahil olmak üzere daha fazla özelleştirme seçeneği olan yeni widget’lar eklendi. Ana ekranda büyük klasörler oluşturabilecek ve uygulamaların ve widget’ların adlarını görüntüleyip görüntülemeyeceğinize karar verebileceksiniz.