Samsung Galaxy A06 fiyatına göre güçlü özellikleri ile çıktı

Samsung Galaxy A06 özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı. Uzun bir süredir merakla beklenen ve şimdiye dek birçok sızıntı haberiyle karşımıza çıkan giriş seviyesi akıllı telefon modeli tüketicilerle buluştu. İlk olarak Vietnam pazarında raflarda boy göstermeye başlayan cihaz çok yakında Türkiye de dahil olmak üzere global pazarda satışa sunulacak.

Samsung’un yeni modeli uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler için ideal seçeneklerden biri olarak öne çıkacak. Cihazın dikkat çeken unsurları arasında ise 90 Hz yenileme hızına sahip büyük ekranı, fiyat-performans odaklı MediaTek çipi ve kullanıcı dostu 5.000 mAh pil kapasitesi gibi detaylar karşımıza çıkıyor. İşte Galaxy A06’nın özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Yeni Samsung modeli fiyat-performans deneyimine odaklanıyor

Samsung’un yeni telefonu alışık olduğumuz bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Arka tarafta dikey olarak yerleştirilen çift kamera seti ve yanında bir adet LED flaş barındıran cihaz, ön kısımda ise su damlası çentiği detayıyla dikkat toplayan kalın bir çerçeve sunuyor. Çerçevenin alt kısmında ise daha da kalın bir görünüm sağlanıyor.

HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç LCD ekranla gelen Samsung Galaxy A06 modeli 90 Hz yenileme hızını destekliyor. Telefonun ön kısmında 8 MP selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Arkada yer alan ikili kamera setinde ise 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ana kamerasında portre modu ve arka plan kaldırma gibi ilgi çekici birtakım işlevler yer alıyor.

Bütçe dostu Samsung telefonu tıpkı selefi olan Galaxy A05’te olduğu gibi yine MediaTek tarafından geliştirilen Helio G85 çipini kalbinde taşıyor. 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle karşımıza çıkan model 4 GB ve 6 GB RAM kapasitesiyle donatılıyor. Bununla birlikte kullanıcıların daha fazla depolama alanına sahip olması için 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişi desteğine yer veriliyor.

Samsung Galaxy A06 modeli 25 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi sunuyor. Güç düğmesine entegre parmak izi tarayıcısıyla gelen ürün kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor. Uygun fiyatlı telefon modelinin iki yıl daha yeni Android güncellemeleri almaya devam edeceği ifade ediliyor.

Samsung Galaxy A06 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,7 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,7 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM

4 GB ve 6 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi ve Bluetooth

4G LTE, Wi-Fi ve Bluetooth Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI arayüzü

Samsung Galaxy A06 fiyatı

Açık mavi, beyaz ve lacivert olmak üzere üç renk seçeneğiyle karşımıza çıkan Galaxy A06’nın fiyatı belli oldu. İlk olarak Vietnam’da satışa sunulan telefon 3.190.000 Vietnam Dongu (vergiler hariç yaklaşık 4 bin TL) karşılığında raflara geldiği aktarılıyor.

Peki ya siz Samsung’un uygun fiyatlı yeni telefonu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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