OnePlus 15 iddialı pil ömrüyle şarj aletini unutturacak

Reklam

OnePlus, haftaya Çiin'de tanıtılacak Ace 6T modelinin 100W şarj destekli 8.300 mAh pile sahip olacağını açıkladı.

Aynı cihazın küresel pazara OnePlus 15R adıyla gelmesi bekleniyor.

Söylentilere göre OnePlus 15R'da en az 8.000 mAh'lik iddialı bir batarya kapasitesi sunulacak.

OnePlus gelecek hafta Çin pazarında Ace 6T modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen cihazın küresel pazara OnePlus 15R adı altında gelmesi bekleniyor. Ortaya çıkan son raporlar ise cihazın iddialı pil ömrünü gözler önüne seriyor.

OnePlus’tan gelen son bilgilere göre Ace 6T modeli OnePlus 15’ten 1.000 mAh daha büyük bir bataryaya sahip olacak. Yani cihaz, 8.300 mAh’lik geniş pil ömrü ile rakiplerine meydan okuyacak. Öte yandan cihazın selefiyle aynı olan 100W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

Reklam

OnePlus 15R pil gücüyle sınırları zorlayacak

OnePlus’ın yeni telefonunun iddialı batarya kapasitesi, bazı tabletlerin pil ömrünü bile geride bırakacak gibi görünüyor. Küçük bir örnek vermek gerekirse Samsung Galaxy Tab S10 FE, bir sonraki OnePlus cihazından 300 mAh daha az olan 8.000 mAh’lik bir bataryayla karşımıza çıkacak.

AndroidAuthority’ye göre ayrıca OnePlus 15R’nin de benzer bir bataryaya sahip olacağı öne sürülüyor. Fakat bu konuda hala belirsizlik devam ediyor.

Küresel OnePlus modelleri, düzenlemeler nedeniyle sık sık ayarlamalara tabi tutuluyor. Mesela markanın 100W’a izin vermediği ve standardı 80W’a düşürdüğü ABD’deki şarj sınırını buna bir örnek olarak gösterebiliriz.

OnePlus 15R’nin global pazara en az 8.000 mAh pil ile gelmesi ve pil ömrüne odaklanmaya devam etmesi bekleniyor.

Cihazın yeni Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle donatılan ilk telefon olacağı söyleniyor. Ayrıca modelin IP69 sertifikası ve çift kamera modülüyle gelmesi bekleniyor. Bu da cihazın, amiral gemisi OnePlus 15’ten daha düşük bir fiyata güçlü bir paket sunması anlamına geliyor.

OnePlus 15R modeli 17 Aralık tarihinde OnePlus Pad Go 2 ve OnePlus Watch Lite ile birlikte Çin pazarında piyasaya tanıtılacak.

OnePlus 15R’ın muhtemel teknik özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.780 x 1.264 piksel) sahip 6,7 inç AMOLED ekran, 165 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens

Diğer özellikler: 5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth, ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucu, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarjlı 8.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 kullanıcı arayüzü