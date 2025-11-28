Apple, Dünya AIDS Günü haftasına özel bağış kampanyasını duyurdu

Reklam

Apple, Global Fund iş birliğiyle Dünya AIDS Günü (1 Aralık) haftasına özel geleneksel bağış kampanyasını duyurdu.

28 Kasım'dan 7 Aralık'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Apple Pay ile yapılan her işlem 5 dolarlık bir bağışa dönüşecek.

Şirket, bu girişimle birlikte HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtmayla mücadele eden kritik sağlık programlarına maksimum 3 milyon dolarlık ek finansman sağlayacak.

Teknoloji devi Apple bu hafta AIDS, verem ve sıtmaya karşı mücadeleyi desteklemek için yeni bir küresel kampanya duyurdu. Şirket, 7 Aralık’a kadar resmi internet sitesinde, Apple Store uygulamasında ve ABD ile diğer birçok ülkedeki fiziksel mağazalarında Apple Pay ile yapılan alışverişlere bağlı bağışlar yapacak.

Bu dikkat çeken girişim, 1 Aralık’ta kutlanan Dünya AIDS Günü haftasında gerçekleştiriliyor. Apple, bu hastalıklardan en çok etkilenen bölgelerdeki sağlık programları için fon toplamak için kolları sıvamış görünüyor.

Reklam

Apple Pay’deki her işlem için 5 dolar bağış yapılacak

Apple, önümüzdeki hafta tüm Apple Pay işlemleri için önleme, teşhis ve tedavi girişimlerinin finansmanından sorumlu uluslararası bir fon olan Global Fund’a 5 dolar bağışlayacağını duyurdu.

Bu kampanya için toplam katkı 3 milyon dolar ile sınırlı olacak. Şirket, bu fonların gelişmekte olan ülkelerde hayat kurtarmak için gerekli görülen girişimleri desteklemeye yardımcı olacağını vurguluyor.

MacRumors’a göre Apple ve Global Fund arasındaki iş birliği, 19 yıl önce U2’nun solisti Bono’nun desteğiyle başlatılan (RED) projesinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Şirket, o zamandan beri HIV/AIDS ve diğer hastalıklarla mücadeleye 250 milyon dolardan fazla katkıda bulundu. Fakat (PRODUCT)RED etiketinin Apple portföyündeki varlığı son dönemlerde gittikçe azaldı.

Birkaç yıl öncesine kadar (PRODUCT)RED etiketli kırmızı renkli iPhone’lar ile karşımıza çıkan Apple, son yıllarda bu geleneği bitirdi. Fakat şirket, buna rağmen AIDS hastası bireylere destek vermeyi sürdürüyor.

Apple, Hong Kong’daki yangın mağdurlarını da unutmadı

Dünya AIDS Günü haftasına özel kampanyanın yanı sıra Apple, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin kaybolduğu Hong Kong’daki yıkıcı yangının ardından yeniden yapılanma çalışmalarına katkıda bulunacağını duyurdu.

Heartbroken by the devastating fire in Hong Kong. Everyone affected is in our thoughts and we are thankful for the first responders. Apple is donating to relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) November 28, 2025

Apple CEO’su Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketin kriz zamanlarında insani yardım faaliyetlerine destek olma geleneğini pekiştirmek için yardım ekiplerini ve etkilenen toplulukları desteklemek üzere bağış yapacağını ifade etti.