    Apple, Dünya AIDS Günü haftasına özel bağış kampanyasını duyurdu

    Apple, Dünya AIDS Günü haftasında Apple Pay ile yapılan her alışveriş için Global Fund'a 5 dolar bağışlayarak hastalıkla mücadeleye destek olacak.
    Apple Pay'deki her işlem için 5 dolar bağış yapılacak
    • Apple, Global Fund iş birliğiyle Dünya AIDS Günü (1 Aralık) haftasına özel geleneksel bağış kampanyasını duyurdu.
    • 28 Kasım'dan 7 Aralık'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Apple Pay ile yapılan her işlem 5 dolarlık bir bağışa dönüşecek.
    • Şirket, bu girişimle birlikte HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtmayla mücadele eden kritik sağlık programlarına maksimum 3 milyon dolarlık ek finansman sağlayacak.

    Teknoloji devi Apple bu hafta AIDS, verem ve sıtmaya karşı mücadeleyi desteklemek için yeni bir küresel kampanya duyurdu. Şirket, 7 Aralık’a kadar resmi internet sitesinde, Apple Store uygulamasında ve ABD ile diğer birçok ülkedeki fiziksel mağazalarında Apple Pay ile yapılan alışverişlere bağlı bağışlar yapacak.

    Bu dikkat çeken girişim, 1 Aralık’ta kutlanan Dünya AIDS Günü haftasında gerçekleştiriliyor. Apple, bu hastalıklardan en çok etkilenen bölgelerdeki sağlık programları için fon toplamak için kolları sıvamış görünüyor.

    Apple Pay'deki her işlem için 5 dolar bağış yapılacak

    Apple, önümüzdeki hafta tüm Apple Pay işlemleri için önleme, teşhis ve tedavi girişimlerinin finansmanından sorumlu uluslararası bir fon olan Global Fund’a 5 dolar bağışlayacağını duyurdu.

    Bu kampanya için toplam katkı 3 milyon dolar ile sınırlı olacak. Şirket, bu fonların gelişmekte olan ülkelerde hayat kurtarmak için gerekli görülen girişimleri desteklemeye yardımcı olacağını vurguluyor.

    MacRumors’a göre Apple ve Global Fund arasındaki iş birliği, 19 yıl önce U2’nun solisti Bono’nun desteğiyle başlatılan (RED) projesinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

    Apple (PRODUCT)RED

    Şirket, o zamandan beri HIV/AIDS ve diğer hastalıklarla mücadeleye 250 milyon dolardan fazla katkıda bulundu. Fakat (PRODUCT)RED etiketinin Apple portföyündeki varlığı son dönemlerde gittikçe azaldı.

    Birkaç yıl öncesine kadar (PRODUCT)RED etiketli kırmızı renkli iPhone’lar ile karşımıza çıkan Apple, son yıllarda bu geleneği bitirdi. Fakat şirket, buna rağmen AIDS hastası bireylere destek vermeyi sürdürüyor.

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    En iyi iPhone'lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    Apple, Hong Kong’daki yangın mağdurlarını da unutmadı

    Dünya AIDS Günü haftasına özel kampanyanın yanı sıra Apple, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin kaybolduğu Hong Kong’daki yıkıcı yangının ardından yeniden yapılanma çalışmalarına katkıda bulunacağını duyurdu.

    Apple CEO’su Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketin kriz zamanlarında insani yardım faaliyetlerine destek olma geleneğini pekiştirmek için yardım ekiplerini ve etkilenen toplulukları desteklemek üzere bağış yapacağını ifade etti.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    Güncel Teknoloji Haberleri

