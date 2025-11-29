Menüyü Kapat
    iPhone 17, Çin’in en büyük alışveriş festivalinde zirveye oturdu

    Apple, iPhone 17 serisinin güçlü performansıyla Çin'deki Bekarlar Günü alışveriş festivalinde pazar lideri oldu.
    iPhone 17
    • Apple, Çin'in en büyük alışveriş etkinliği olan Bekarlar Günü alışveriş festivalinde en çok satan akıllı telefon markası oldu.
    • Festival boyunca gerçekleştirilen tüm akıllı telefon satışlarının yüzde 26'sını tek başına iPhone'lar oluşturdu.
    • Bu başarının ardındaki temel itici güç, Çinli tüketicilerin iPhone 17 modeline gösterdiği yoğun talep olarak vurgulanıyor.

    Apple’ın amiral gemisi iPhone 17 serisi Çin’deki Bekarlar Günü alışveriş festivalinde en çok satan ürün oldu. Batılı ülkelerdeki Black Friday etkinliğine eşdeğer olan bu özel gün, Asya ülkesinde yoğun bir katılımla kutlanıyor.

    Counterpoint Research tarafından aktarılan veriler, Apple’ın bu festival boyunca tüm akıllı telefon satışlarının yüzde 26’sını temsil ettiğine işaret ediyor. Pazardaki lider konumunu pekiştiren ABD’li firma, en çok satan marka olarak Çin’de zirveye oynamaya devam ediyor.

    Apple yüzde 26 pazar payıyla Çin’deki satışlara damga vurdu

    Reuters’e göre Apple’ın Bekarlar Günü satış performansı, markanın Çin’deki satışlardaki düşüşün hafifletilmesinde kritik öneme sahip. Genel akıllı telefon satışları bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 3 artarken, Apple sektörün yıllık bazda yüzde 5’lik bir düşüşle karşılaşmasını engelledi.

    Özellikle de iPhone 17‘ye yönelik olağanüstü talep, Apple’ın Çin pazarında toparlanma eğilimine girdiğini gösterecek kadar güçlüydü. Bu da şirketin aylardır yavaşlayan satışların ardından hedeflediği bir başarı olarak biliniyor.

    iPhone 17

    Apple, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarında, Çin’deki güçlü satışların da etkisiyle mevcut çeyrekteki satış performansının tarihinin en yüksek seviyesinde olmasını beklediğini ifade etmişti.

    Bekarlar Günü alışveriş festivali, Apple’ın Çin gibi son derece önemli pazarlardaki gücünü bir kez daha teyit ediyor.

    iPhone 17 serisi teknik özellikleri

    iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro iPhone 17 iPhone Air
    Boyutlar 163 x 77,6 x 8,25 mm 149,6 x 71,5 x 8,25 mm 149,6 x 71,5 x 8,25 mm 156,2 x 74,7 x 5,64 mm
    Ağırlık 227 gram 199 gram 199 gram 165 gram
    Ekran 6,9 inç Super Retina XDR OLED 6,3 inç Super Retina XDR OLED 6,3 inç Super Retina XDR OLED 6,5 inç Super Retina XDR OLED
    İşlemci Apple A19 Pro Apple A19 Pro Apple A19 Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)
    Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB 256 GB, 512 GB, 1 TB
    Arka kamera 48MP Ana + 48MP Ultra Geniş + 48MP Telefoto (8x optik zoom) 48MP Ana + 48MP Ultra Geniş + 48MP Telefoto (8x optik zoom) 48MP Ana + 12MP Telefoto (2x optik zoom) 48 MP Ana Kamera
    Ön kamera 24 MP (Otomatik Odaklama) 24 MP (Otomatik Odaklama) 24 MP 18 MP
    Batarya 5.000 mAh Belirtilmemiş 3.600 mAh ~2.800 mAh (Söylenti)
    Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC
    Diğer özellikler Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi
    Renkler Siyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu Siyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu Siyah, altın, yeşil, açık mavi, mor Siyah, altın, beyaz, açık mavi
    Sistem iOS 26 iOS 26 iOS 26 iOS 26

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

