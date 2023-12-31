Ücretsiz futbol oyunu UFL’nin çıkış tarihi ertelendi

EA Sports FC (eski adıyla FIFA) rakibi yeni ücretsiz futbol oyunu UFL şu anda Alfa testlerine devam ederken, ne yazık ki oyunun çıkış tarihi için erteleme yapıldığı açıklandı. Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilen, 65 binden fazla profesyonel futbolcunun temsil edildiği FIFPro ve spor performans analiz firması InStat ile iş birliği gerçekleştiren oyun, ne yazık ki oyunseverleri bir süre daha bekletecek.

Yaşayan bir futbol efsanesi olarak anılan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun finansal olarak desteklediği UFL oyununun çıkış tarihi ileri bir döneme atıldı. eFootball ve EA Sports FC serileriyle rekabet etmeyi planlayan oyun, daha kaliteli bir deneyim için oyunculardan biraz daha zaman istedi.

UFL çıkış tarihi 2024’e ertelendi

Oynaması ücretsiz yeni futbol oyunu UFL’nin çıkış tarihi 2024 yılına ertelenmiş durumda. Normal şartlarda oyunun 2023 sonunda piyasaya çıkması bekleniyordu. Şu anda Alfa testinden geçen oyun, 2024 yılının başlarında Beta aşamasına girecek. Strikerz Inc. CEO’su Eugene Nashilov, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hayranlarından özür diledi ve şu ifadelere yer verdi:

“Oyunu 2023’te çıkarmayı planladık ama yapamadık. Alpha’yı piyasaya sürdük ve şu anda en yüksek ürün kalitesini sunmak için kullanıcı geri bildirimleri ve verileri üzerinde çalışıyoruz. Beta’dan sonra kapalı Beta’yı hafta sonu yayınlamayı planlıyoruz. Geniş bir izleyici kitlesiyle küresel çapta büyük bir test olacak. Beta’yı iyi bir şekilde geçersek tarihi yayınlayıp oyunu yayınlayacağız. Yani kısacası oyun 2024’te çıkacak. Bunu kabul etmek ve özür dilemek için biraz üzgünüm, her şeyi planladığımız gibi gerçekleştiremedik. Ama şunu söylemeliyim ki 2023 Strikerz ekibi ve UFL oyunu için en güçlü yıldı. Harika bir imzaya imza attık Cristiano Ronaldo’nun da aralarında bulunduğu ortaklarımız sayesinde, tam özellikli sürümü yayınladık, 2 Alfa aşamasını başlattık, yüz binlerce istek listesi topladık. Geri bildirimleriniz, yorumlarınız ve desteğiniz ekip için çok değerli ve hepinize bizim adımıza teşekkür etmek istiyorum. 2024, UFL’nin geleceğinin belirleyicisi olacak ve bunu sizinle birlikte başarmayı ve futbol oyun ortamını tamamen değiştirmeyi umuyorum. Herkese mutlu Noeller! Hadi UFL’e gidelim!”

Nashilov’un açıklamasına göre Strikerz ekibi şu anda oyunun PC deneyimi ve mobil deneyim üzerinde çalışmaya devam ediyor. PlayStation 5’te Alfa testlerinin sürdüğü, Xbox’ta ise çok yakında başlayacağı belirtiliyor. Test aşaması için kaydolan oyuncuların ise e-posta beklemelerinin yeterli olacağı ifade ediliyor.