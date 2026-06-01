Google Gemini, Türkiye Milli Futbol Takımları resmi sponsoru oldu

Google Türkiye ve TFF arasında bir yıllık stratejik anlaşma resmen duyuruldu.

Şirketin çok modlu yapay zeka modeli Gemini, milli futbol takımımızın resmi sponsoru oldu.

İş birliği kapsamında taraftarlar, Gemini ile milli takıma özel bazı ayrıcalıklardan yararlanabilecek.

Teknoloji devi Google, Türkiye Futbol Federasyonu ile önemi bir iş birliğine imza attı. 2026 Dünya Kupası öncesinde duyurulan bu ortaklık ile beraber ABD’li şirketin gelişmiş yapay zeka asistanı Gemini, Türkiye Milli Futbol Takımları resmi sponsoru oldu.

Google ve TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, ortaklığın bir yıl boyunca geçerli olacağı vurgulanıyor. Bununla birlikte taraftarlarımızın Gemini üzerinden bir dizi ayrıcalıktan yararlanabileceği belirtiliyor. İşte detaylar…

Google Gemini ile taraftar bağları dijitalleşiyor

Google’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan anlaşmada taraftarlar için birçok ayrıcalık sunulacak. Bu iş birliği kapsamında kullanıcıların Gemini ile milli takımımız için özgün marşlar besteleyebileceği, yaratıcı sloganlar bulup ilgi çekici destek görselleri hazırlayabileceği aktarılıyor.

Bunun yanı sıra kullanıcılar, Google Gemini üzerinden karmaşık futbol kuralları hakkında bilgi edinmek, takım performanslarını ve maç istatistiklerini Gemini ile yorumlayarak keyifli futbol sohbetleri gerçekleştirmek için yapay zekadan faydalanabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Pazarlama Direktörü Dr. Sema Tuğçe Dikici, bu iş birliği ile alakalı olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Google gibi küresel bir teknoloji deviyle bu sponsorluk sözleşmesini imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, en son yapay zeka teknolojilerini kullanarak hem ülkemizdeki hem de dünyanın dört bir yanındaki geniş taraftar kitlemizle çok daha güçlü bağlar kurmamıza olanak tanıyacak. Tüm Millî Takımlarımızı kapsayacak ve bir yıl boyunca sürecek olan bu teknoloji odaklı ortaklığın yaratacağı sinerjiyi heyecanla bekliyoruz.”

Google Türkiye Pazarlama Direktörü Serkan Girgin ise şu açıklamaları yaptı:

“Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız iş birliği sayesinde Türkiye Millî Futbol Takımlarını desteklemekten ve bu büyük hayalin parçası olmaktan dolayı heyecanlı ve gururluyuz. Google Gemini, insanın yaratıcılığını ve üretkenliğini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir yapay zeka teknolojisi. Bu iş birliğiyle, Gemini’nin üretken yeteneklerini Türkiye’nin köklü ve tutkulu futbol kültürüyle buluşturuyoruz. Bu ortaklık ile Millî Takımlarımız sahada mücadele sergilerken, futbolseverler de Gemini ile kendi marşlarını besteleyip destek görsellerini tasarlayacak; takımlarımıza yaratıcılıklarıyla eşlik edecekler.”