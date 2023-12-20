EA Sports FC 24’te yılın en çok gol atan oyuncuları ve takımları belli oldu

2023’ün sonuna yaklaşırken pek çok büyük teknoloji şirketi, yıllık verilerini kullanıcılarıyla paylaşıyor. Kısa süre önce Steam, 2023 Yılın Özeti özelliğini kullanıcılara sunarak oyuncuların yıl boyunca gerçekleştirdiği oyun alışkanlıklarını eğlenceli bir retrospektifle gözler önüne sermişti. Şimdi ise Electronic Arts ekibi, EA Sports FC 24’te bu yıl en çok gol atan oyuncular ve en çok gole imza atan takımları da içeren dikkat çekici veriler yayınladı.

Electronic Arts’ın yayınladığı raporda başka oyunlara da yer verilmesine rağmen popüler futbol oyunu EA Sports FC 24, stüdyonun bu yılki en öne çıkan yapımı oldu. Bilindiği üzere oyun, şirketin FIFA ile olan 30 yıllık lisans anlaşmasının sona ermesiyle birlikte yeni bir döneme attığı ilk adımı temsil ediyor. Eylül ayında piyasaya çıkarak eleştirmenler ve oyunculardan tam not alan oyun, kısa sürede etkileyici satış rakamlarına ulaşarak kalabalık bir oyuncu topluluğunu bünyesine çekmeyi başarıyor.

EA Sports FC 24’te yılın öne çıkanları

30 yıllık efsane futbol oyunu serisi FIFA’nın yerini alan EA Sports FC 24 oyununda bu yıl en çok gol atan oyuncular belli oldu. Erkek futbolunda bir numarada Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen genç Fransız yıldız Kylian Mbappe yer alıyor. Kadınlar futbolunda ise en çok gol atan isim Chelsea forması giyen İngiliz futbolcu Sam Kerr olarak açıklandı. 2023’te erkekler futbolunda en çok seçilen takım İspanyol kulübü Real Madrid olurken, kadınlar futbolunda ise Premier Lig’in köklü takımı Chelsea bulunuyor.

EA Sports FC 24’te bu yıl en çok oynanan maçlar erkekler liginde Paris Saint-Germain ile Real Madrid olarak belirtiliyor. Kadınlarda ise en çok Arsenal ve Chelsea müsabakası oynanıyor. 373 milyon Ultimate Team takımına ev sahipliği yapan oyun şu anda 1,7 milyar çapraz oyun desteğine izin veriyor.

Şirketin iOS ve Android platformlarında yayınladığı mobil oyunu EA Sports FC Mobile’da ise PvP modunda en çok seçilen oyuncu geçen yıl hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele oldu. Tablet ve akıllı telefonlarda hizmet veren oyun şu anda 200’ün üzerinde ülkede aktif bir şekilde oynanmaya devam ediyor.

Madden NFL, The Sims 4, Battlefield 2042 ve Apex Legends verileri de paylaşıldı

EA Sports FC 24 ile ilgili verilerin yanı sıra Electronic Arts şirketi diğer popüler oyunlarına ilişkin verileri de açıkladı. Şirketin bir diğer sevilen oyunu Madden NFL’de bu yıl en çok gol atan oyuncular Josh Allen, Patrick Mahomes ve Lamar Johnson olarak duyuruldu. Şimdiye kadar 6,4 milyon kez oyuncuların sanal ortamda Super Bowl şampiyonluğu kazandığı belirtildi.

EA’nın sevilen başka bir oyunu olan The Sims 4 ise yıllar geçmesine rağmen popülerliğini katlayarak büyütmeye devam ediyor. Bu yıl 1,8 milyar saat oynanma süresi elde eden oyunda 568 milyon karakter yaratıldı.

Battlefield 2042 oyununda en popüler silah G57 olarak belirtiliyor. Apex Legends’ın ise resmi e-spor liginde toplamda 47,9 milyon saat izlenme süresi elde ettiği vurgulanıyor.