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Sosyal Medya Platformlarında Onaylı Hesap Nasıl Yapılır?

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok gibi popüler sosyal medya platformlarında hesabınızı onaylı hale getirmek için yapmanız gerekenler.

Barış Mancar

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok gibi popüler sosyal medya platformlarındaki birçok hesapta mutlaka “mavi tik” ya da onaylı hesap (verified) olduğunu gösteren farklı bir ibareye denk gelmişsinizdir. Peki bu hesap onaylatma ya da doğrulama işlemi nasıl yapılıyor? Kimler onaylı hesap için başvurmalı? Hangi durumlarda onaylatmak gerekiyor? Ne gibi artıları var?

Sosyal medyada hesap onaylatma (verification) işlemlerine geçmeden önce bu işlemin neden ve kimler için yapılması gerektiğine dair kısaca bahsetmek gerekiyor. Hesap onaylatma gerekliliğinin ardında birçok şey olsa da, genellikle öne çıkan sebepleri kısaca şöyle özetlemek mümkün:

Neden onaylı hesap?

Kişisel hesaplar için;

  • Sahte hesaplardan ayrışarak, gerçek kişi olduğunuzu kanıtlama,
  • Güvenilirliği arttırma,
  • Onaylı hesap ile birlikte gelen özellikleri kullanabilme.

Kurumsal hesaplar için;

  • Saygınlığı ve güvenilirliği arttırma,
  • Güçlü bir kurumsal izlenim oluşturma.

Kimler onaylı hesaba sahip olmalı?

  • Çok fazla sahte (fake) hesaba sahip olan kişiler veya markalar,
  • Etkileşim yönetimini kolaylaştırabilmek adına çok fazla etkileşim alan yüksek takipçiye sahip hesaplar,
  • Online itibarını ve saygınlığını güçlendirmek isteyen kişiler, ünlüler ve markalar,
  • Sosyal medyadaki kurumsal güvenirliğini arttırmak isteyen markalar.

Peki bu hesap onaylatma işlemi hangi platformda nasıl yapılıyor?

Facebook Hesap Onaylatma (Mavi Doğrulama Rozeti)

Facebook‘ta “doğrulanmış rozet” ismiyle geçen bu hesap onaylatma işlemi için başvuruda bulunmadan önce gerekli kriterleri sağladığınızdan emin olmanız gerekiyor.

Facebook’un dikkat ettiği dört önemli kriter şöyle:

  • Özgün (gerçek) olmalı: Hesabınız gerçek bir kişiyi, tescilli bir işletmeyi veya kuruluşu temsil etmelidir.
  • Benzersiz olmalı: Hesabınız, spesifik ve benzersiz olmalı; “Hayvan Fotoğrafları” veya “Komik Caps’ler” gibi genel isimlere sahip olmamalıdır.
  • Eksiksiz olmalı: Hesabınızın aktif olması ve hakkında kısmı, profil fotoğrafı ve en az bir gönderiye sahip olması gerekir.
  • Kayda değer bir hesap olmalı: Hesabınız tanınmış, sıkça aratılan bir kişi, marka veya kuruluşu temsil etmelidir.

Eğer yukarıdaki gereklilikleri sağladığınızı düşünüyorsanız hesabınızı onaylatmak için Facebook Mavi Doğrulama Rozeti Talep Formu‘nu doldurup başvurunuzu gönderebilirsiniz.

Eğer bir Facebook profili için onaylama talebinde bulunuyorsanız; adınızı ve doğum tarihinizi gösteren ve bir devlet kurumu tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik (or. ehliyet veya pasaport) göndermeniz gerekmektedir.

Eğer bir Facebook sayfası için onaylama talebinde bulunuyorsanız;

  • Kuruluşunuzun telefon, elektrik, su veya doğal gaz faturası,
  • Ticaret sicil gazetesi ilanı,
  • Şirket kuruluş belgesi,
  • Kuruluşunuza ait vergi veya vergi muafiyeti belgelerini göndermeniz gerekmektedir.

Onaylama talebinizin cevabı, formu doldurup gönderdikten sonra 48 saat ile 35 gün arasında gelecektir.

Onaylama talebiniz reddedilirse, 30 gün sonra tekrar talepte bulunabilirsiniz.

Instagram Hesap Onaylatma

Instagram hesabı onaylatma süreci de Facebook’taki sürece oldukça benzemektedir. Bunun için yapmanız gerekenler ise sırasıyla şöyle:

  • Onaylatmak istediğiniz Instagram hesabına giriş yapın.
  • Profil ekranında sağ üst köşede bulunan ikona tıklayarak Ayarlar sayfasını açın.
  • Açılan ekrandan sırasıyla “Hesap” (Account) seçeneğini ve “Doğrulama Talep Et” (Request Verification) seçeneğini seçin.
  • Gerekli bilgileri doldurun; adınızı ve doğum tarihinizi gösteren ve bir devlet kurumu tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik (or. ehliyet veya pasaport) yükleyin.
  • Doğrulanmış rozet talebiniz için beklemede kalın.

Facebook’ta olduğu gibi Instagram’da da talebinizin reddedildiği durumda 30 gün sonrasında yeniden bir talep oluşturabilirsiniz.

Twitter Hesap Onaylatma

Sosyal medya hesap onaylatma işlemlerini ilk uygulayan Twitter‘da da belli bir onaylatma (mavi tik alma) süreci var ve bu süreç Facebook ve Instagram’da olduğundan çok daha basit bir şekilde ilerleyebiliyor.

Twitter için asıl önemli olan kriter ise istenen bilgilerin eksiksiz doldurulmuş olması. Sonrasında online varlığınızı ispat eden çeşitli web bağlantıları paylaşarak bu süreci hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Ancak ne yazık ki Twitter’in onaylatma sistemi şu anda bekleme aşamasında. Yani an itibariyle sistem üzerinden bir doğrulama işlemi yapılamıyor.

Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Twitter, yakın zamanda yeni bir doğrulama sistemi duyuracaklarını belirtmiş olsa da, sistemin ne zaman kullanıma sunulacağına dair kesin bir tarih verilmiş degil.

Pinterest Hesap Onaylatma

Diğer sosyal mecralarda olduğu gibi Pinterest‘in de bir onaylı hesap mekanizması var. Diğerlerinden en önemli farkı ise doğrulanmış hesap işaretinin “mavi tik” yerine “kırmızı tik” olması.

Pinterest’teki hesap doğrulama işlemi de oldukça basit. Yapmanız gerekenler ise sırasıyla şöyle:

  • Onaylatmak istediğiniz Pinterest hesabına giriş yapın.
  • Marka logonuzu profil fotoğrafı olarak yükleyin. Hepsi bu kadar.

Pinterest’te hesabınızı onaylı hale getirmek için öncelikle websitenizi üzerinize almış olmanız gerekmektedir. Eğer bu işlemi yapmadıysanız Pinterest’in “Web Sitenizi Üzerinize Alın” sayfasına göz atabilirsiniz.

TikTok Hesap Onaylatma

Son zamanların en fazla konuşulan sosyal ağlarından biri olan TikTok, özellikle genç nüfusun ürettiği içerikler ile sıkça gündeme geliyor.

Ancak söz konusu onaylı TikTok hesabı olduğunda ise yapabileceğiniz çok fazla bir şey olmadığını belirtmek gerekiyor. Öyle ki TikTok kullanıcılarına hesap onaylatmak için bir talep formu veya benzer bir seçenek sunmuyor.

TikTok’ta hesabınızın onaylanması için sadece iki yol var:

  • Ünlü olmak: Yani Rihanna gibi dünyaca ünlü bi sanatçı iseniz TikTok tarafından hesabınız onaylanmaktadır.
  • Popüler bir TikTok kullanıcısı olmak: Eğer TikTok’ta etkisi ve etkileşimi yüksek içerikler üretiyorsanız hesabınız TikTok’un popüler hesaplar arasında gösterilebilir ve sonrasında onaylanabilirsiniz.

YouTube Hesabı Onaylatma (+ Doğrulama Rozeti Alma)

YouTube‘da ise birbirinden farklı iki çeşit hesap onaylatma işlemi bulunuyor:

  • Hesap doğrulama
  • Doğrulama rozeti alma

YouTube hesabınızın onaylatmak için yapmanız gerekenler sırasıyla şöyle:

  • Doğrulatmak istediğiniz YouTube hesabınıza giriş yapın.
  • Sağ üst tarafta bulunan profil fotoğrafınızın alt menüsündeki Ayarlar seçeneğine tıklayın.
  • Açılan sayfada sırasıyla “Durum ve Özellikler” ve hemen ardından profil fotoğrafınızın yanındaki “Doğrula” seçeneğine tıklayın.
  • Açılan ekrandan ülke ve doğrulama seçeneğini (sesli arama veya SMS) seçin ve doğrulama kodunuzu aldıktan sonra işlemi tamamlayın.

YouTube’da doğrulama rozeti almak ise biraz daha karmaşık diyebiliriz. Kanal doğrulama isteğinde bulunmak için YouTube’un istediği gereklilikler kısaca şöyle:

  • Abone sayısı: Kanal abone sayısının en az 100,000 olması,
  • Güvenilirlik: Kanalınız, olduğunu iddia ettiği içerik üretici, marka veya tüzel kişiyi gerçekten temsil etmelidir. Kimliğinizi doğrulayabilmek için farklı etmenler de (or. kanalınızın yaşı) kontrol edilmektedir. Daha fazla bilgi veya belge de istenebilir.
  • Eksiksiz olma: Kanalınızın herkese açık ve YouTube’da etkin olması gerekir. Ayrıca kanalınızda banner açıklaması, kanal simgesi ve içerik bulunmalı ve kanalınız YouTube’da aktif olmalıdır.

YouTube ayrıca istisnai olarak; farklı mecralarda tanınıp 100,000 aboneye ulaşmamış kanalları da doğrulayabileceğini belirtmektedir.

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