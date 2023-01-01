Twitter Blue nedir? Özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Elon Musk tarafından satın alınmasıyla birlikte sürekli gündemde kalan Twitter, geçen yıl ‘Twitter Blue’ uygulamasını kullanıma açtı. Bu zamana kadar tamamen ücretsiz olan sosyal medya platformu, birbirinden farklı ek özellikler kazandıran isteğe bağlı bu hizmetiyle beraber kullanıcılardan para almaya başladı. Peki Twitter Blue nedir ve ne işe yarar? Rehberimizde enine boyuna anlattık ve Twitter Blue fiyatları hakkında da bilgi verdik.

Twitter Blue nedir, özellikleri nelerdir?

Twitter ile özdeşleşmiş mavi rengin ingilizce karşılığı olan ‘Blue’ kelimesinin birleşmesiyle meydana gelen Twitter Blue standart kullanıcılara ek özellikler getiriyor. Bunlardan en önemlisi ise, birçok kişinin hayalini kurduğu tweeti düzenle butonu artık aktifleşiyor.

Tabii tweeti düzenle özelliği Blue ile sınırlı kalmayacak. Ancak Blue’ya abone olanlar herkesten önce buna erişebilecekler. Tweet düzenleyebilmenin yanı sıra diğer Twitter Blue özellikleri şu şekilde:

Yer İşareti Klasörleri: Yer İşareti Klasörleri, Twitter Blue abonelerinin daha sonra bakmak üzere kaydettikleri yer işaretli tweetleri, klasörler halinde gruplandırmasına ve düzenlemesine olanak tanıyor. Bu kapsamda sınırsız sayıda yer imi ve yer işareti klasörü de kullanılabiliyor.

Özel uygulama simgeleri: Özel Uygulama simgeleri sayesinde Twitter uygulamasının ikonu değiştirilebiliyor. Örneğin mavi – beyaz yerine kırmızı, mor, turuncu ve benzeri diğer renklere sahip simgeleri seçebilirsiniz. Bununla birlikte cadılar bayramı, yılbaşı, ramazan ayı gibi özel dönemlere özgü ikon paketlerini de kullanabilirsiniz.

Temalar: İsminden de tahmin edilebileceği üzere Temalar özelliği, Twitter Blue abonelerinin uygulama içi ikonlardan renklerine, arayüz görünümüne kadar birçok bölümünü istedikleri gibi değiştirmelerini mümkün kılıyor.

Özel gezinme: Bu özellik, gezinme çubuğunda görünen butonları değiştirmenize olanak tanıyor. Örneğin Mesajlar butonunu çok sık kullanmıyorsanız, gezinme çubuktan kaldırabilir ve sadece çok sık kullandıklarınızı koyabilirsiniz. En az 2, en fazla 6 öğe seçilebildiğini de belirtelim.

En Popüler Makaleler: En Popüler Makaleler, Twitter’daki çevrenizde en çok paylaşılan makalelere gitmenizi sağlayan bir kısayoldur. Bu özellik, takip ettiğiniz kişilerin ve onların da takip ettikleri kişilerin en çok paylaştığı makaleleri otomatik olarak listeliyor, böylece ilginizi çekebilecek içerikleri kolayca bulabiliyorsunuz.

Okuyucu: Özellikle uzun flood’ları daha rahat okuyabilmek için tasarlanmış bu özellik sayesinde daha rahat, sade ve gözü yormayan bir deneyim elde edebilirsiniz. İsterseniz metin boyutunu da dilediğiniz gibi küçültebilir veya büyütebilirsiniz.

Tweeti Geri Al: Tweeti Geri Al butonu sayesinde bir tweeti gönderdikten sonra, Twitter’daki diğer kişiler tarafından görülmeden önce geri çekebilirsiniz. Şirketin özellikle “bu bir düzenle düğmesi değildir” diye vurguladığı bu işlevin belli bir sınırı da var. Geri alma süresi sona erdiğinde, tweet takipçileriniz tarafından görüntülenebilecek ve (silmek dışında) herhangi bir işlem yapamayacaksınız.

Sohbetlerde öncelikli sıralamalar: Bu özellik, etkileşimde bulunduğunuz tweetlerdeki yanıtlarınıza öncelik verir.

Daha uzun video yükleme: Twitter Blue abonesi olduğunuzda, 2 GB boyutunda ve 1080P çözünürlüğündeki 60 dakikalık videoları webden yükleyebilirsiniz. Android ve iOS’ta ise en fazla 10 dakikalık videolar paylaşabilirsiniz. Şirket 10 dakikadan uzun videoları telefondan yüklemeye izin vermiyor.

Mavi tik rozeti Twitter Blue kapsamına girdi

Tanınmış bir kişiyi, işletmeyi, devlet kurumunu, şirketi vb. temsil eden hesapları ayırt etmek amacıyla Twitter tarafından mavi tik rozeti veriliyordu. Şimdiye kadar bu rozeti almak için şirkete gerekli belgeler ile bizzat başvuru yapılması gerekiyordu ve herkes alamıyordu.

Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra bu sistemi kökten değiştirdi. Hem herkes Twitter Blue’ya abone olamıyor, abone olanlar da ilgili gereksinimleri karşılamaları durumunda mavi tik rozeti alabiliyorlar. Bu şartlardan da bahsetmek gerekirse;

Hesabın görünen adı ve profil fotoğrafı olmalı.

Twitter Blue’ya abone olmak ve mavi tik rozeti alabilmek için hesabınızın son 30 gün içinde aktif olması gerekiyor.

Hesap abonelik tarihinden itibaren 90 günden eski olmalı ve onaylanmış bir telefon numarasına sahip olmalı.

Profil fotoğrafı, görünen ad veya kullanıcı adı yakın zamanda değiştirilmemiş olmalı.

Hesapta platform manipülasyonu ve istenmeyen e-posta gönderimiyle ilgili herhangi bir uyarı bulunmamalı.

Twitter Blue satın alıp mavi tiki olan hesaplarda “Bu hesap, Twitter Blue abonesi olduğu için onaylı.” ifadesi yer alıyor. Bunun dışında artık resmi bir devlet kurumunu veya çok taraflı bir kuruluşu temsil eden hesaplarda gri onay işareti, resmi bir işletmeyi temsil eden hesaplarda ise altın onay işareti olacak.

Bununla birlikte ​​kullanıcılar profil fotoğrafı, görünen ad veya kullanıcı adında değişiklik yaptıklarında, hesaplarının ilgili gereksinimleri karşılamaya devam ettiği doğrulanana kadar mavi onay işaretini geçici olarak kaybedecekler.

İşletmeler için Twitter Blue kullanıma açıldı

Sosyal medya şirketi, Twitter Blue for Business (İşletmeler için Twitter Blue) adlı özel sürümüyle bireysel kullanıcıları işletmelerden ayırıyor. Türkiye’den Togg, Fenerbahçe, Xbox gibi hesaplar bu kapsamda altın onay işareti aldı.

Twitter Blue hangi ülkelerde var? Twitter Blue fiyatı nedir?

Twitter Blue ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda olmak üzere 5 ülkede kullanılabiliyor. Twitter Blue fiyatlarına baktığımızda ise bölgeye ve cihaza göre değişiklik gösterdiğini görüyoruz.

ABD: 11 Dolar (iOS) – 8 Dolar (Web)

11 Dolar (iOS) – 8 Dolar (Web) Birleşik Krallık: 11 Pound (iOS) – 8 Pound (Web)

11 Pound (iOS) – 8 Pound (Web) Kanada: 15 Kanada Doları (iOS) – 10 Kanada Doları (Web)

15 Kanada Doları (iOS) – 10 Kanada Doları (Web) Avustralya: 19 Avustralya Doları (iOS) – 13 Avustralya Doları (Web)

19 Avustralya Doları (iOS) – 13 Avustralya Doları (Web) Yeni Zelanda: 19 Yeni Zelanda Doları (iOS) – 13 Yeni Zelanda Doları (Web)

Twitter Blue nasıl abone olunur?

Twitter Blue Türkiye pazarında henüz kullanılamadığı için doğrudan abone olamazsınız. Ancak VPN ile yukarıdaki ülkelerden birine bağlanarak satın alabilirsiniz. Bu noktada Dolar üzerinden para ödeyeceğiniz için Türk Lirası cinsiyle çok yüksek bir meblağ ortaya çıkıyor.

Web üzerinden abone olmak için:

Öncelikle twitter.com adresine gidin.

Sol alt köşedeki Daha Fazla > Twitter Blue > Abone Ol butonuna tıklayın.

Henüz yapmadıysanız, telefon numaranızı doğrulamanız gerekiyor.

Son olarak kredi kartı bilgilerinizi de girerek abonelik ödemesini onaylayın.

iPhone’dan Twitter Blue abonesi olmak için:

Öncelikle uygulamaya gidin.

Profilinize tıklayın ve Twitter Blue > Abone Ol butonuna basın.

Henüz yapmadıysanız, telefon numaranızı doğrulamanız gerekiyor.

Son olarak ödeme yönteminizi de seçerek satın alma işlemini onaylayın.

Eğer hesabınızı yeni açtıysanız 90 gün geçmeden Twitter Blue abonesi olamazsınız. Ayrıca profil fotoğrafı ve görünen isim de eklemek zorundasınız. Bu arada Twitter’ın Android uygulaması üzerinden abone olunamadığını da eklemekte fayda var.

Twitter Blue para iadesi nasıl yapılır?

Twitter’ın açıklamasına göre kanunen gerekli olmadıkça hiçbir Twitter Blue abonelik ücreti iade edilmez. Askıya alınmış veya başka herhangi bir nedenle erişiminizi kaybettiğiniz hesaplara bağlı abonelikler de buna dahil.

Twitter Blue Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Twitter Blue henüz 5 ülkede kullanılabiliyor olsa da, yakında Türkiye başta olmak üzere Avrupa ve diğer ülkelerde de faaliyete geçmesi bekleniyor. Geçen sene ülkemizdeki bazı kullanıcıların erişimine açılmıştı. Tamamen kullanıma sunulduğunda elbette Türk Lirası üzerinden daha makul ücretlerle abone olabileceksiniz.