Twitter özel mesajlar için kısıtlamalar getiriyor

Geçen yılın Ekim ayında milyarder iş insanı Elon Musk tarafından satın alınan popüler sosyal medya platformu Twitter’da kısa sürede pek çok büyük değişiklik gerçekleşti. Musk’ın yönetiminde şirket, daha çok gelir kaynaklarını nasıl artırabileceğine odaklanırken; bunun için ücretli abonelik sistemi Twitter Blue hizmetini öne attı. Geçtiğimiz aylarda mavi tik doğrulama rozetini Blue abonelerine özel bir hale getiren servis, şimdi ise platforma para ödeyen kullanıcılarına daha fazla ayrıcalık tanımayı planlıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Twitter, özel mesajlar için büyük bir kısıtlama getirecek. Özellik kararlı sürümde herkese açık bir şekilde yayınlandığında, uygulamada iletişim seçenekleri önemli bir ölçüde sınırlandırılmış olacak. Şirket, kullanıcılara günlük belirli bir mesaj atma kotası uygulayacak. Bu kotanın üzerine çıkan kullanıcılar, limitsiz bir şekilde DM seçeneğinden yararlanmak için Blue aboneliği satın almaya yönlendirilecek. Ücretsiz kullanıcıların aksine uygulamaya ücret ödeyen kişiler, herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan diledikleri gibi mesajlaşma deneyiminden faydalanabilecek.

Twitter günde 500 özel mesaj sınırına sahip olacak

Son dönemlerde üst üste pek çok tartışmalı karara sebep olan Twitter, yine kullanıcılar arasında tartışma başlatacak bir karara imza atmış gibi görünüyor. Gelen son haberler, insanların birbirlerine özel mesaj gönderme şeklini baştan aşağı değiştirebilecek yaklaşan bir güncelleme ile ilgili oluyor. Şirket pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, odak noktası hala platformun ücretli sürümü olan Twitter Blue abonelerini ön planda tutmaya odaklanıyor.

Özel mesajlar ile ilgili önemli bir değişikliğe giden Twitter, uzman geliştirici Alessandro Paluzzi’ye yakalandı Paluzzi’nin Twitter hesabından aktardığı bilgilere göre uygulama, özel mesajları sınırlamanın yeni bir yolunu geliştirmeye çalışıyor. Gerçekleşecek olan değişiklikler, sizi takip etmeyen bir kullanıcıya mesaj göndermenin imkansız olacağını gösteriyor. Bu durumda kullanıcılar, söz konusu engeli Twitter Blue aboneliği satın alarak aşma hakkına sahip olacak.

Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre kullanıcılar artık günlük olarak yalnızca belirli sayıda özel mesaj gönderme hakkına sahip olacak. DM sınırı aşan kullanıcıların karşısına bilgilendirme mesajı çıkacak. Kullanıcıların dilerlerse Twitter Blue aboneliği satın alarak bu kısıtlamadan tamamen kurtulabilecek. Blue’ya geçiş yapmadıkları takdirde ise ertesi güne kadar beklemeleri gerekecek.

Alessandro Paluzzi, Twitter kullanıcılarının şu anda gerçekleşen testlerde, günde 500 özel mesaj sınırına sahip olduklarını aktarıyor. Ancak tahminlere göre özellik, herkese açık kararlı sürümde yayınlandığı zaman bu sınırlama muhtemelen daha da düşürülecek.

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