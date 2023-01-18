Twitter, genel merkezindeki eşyaları açık artırma ile satıyor

Popüler sosyal medya platformu Twitter son dönemlerde mali olarak oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında şirket, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk tarafından 44 milyar dolar karşılığında satın alındı. Musk yönetimindeki firma, hemen ilk günlerden itibaren büyük bir dönüşüme girdi. Ekonomik olarak korkunç bir tabloyla karşılaşan milyarder iş insanı, mevcut maddi problemleri aşmak için yeni çözümler aramaya başladı. Son olarak Twitter, genel merkezinde bulunan bazı eşyaları açık artırma ile satma yolunda gitti.

Twitter şirketinin pek çok eşyası açık artırma ile yeni sahiplerine ulaşacak

Twitter’ın San Francisco’da bulunan genel merkezi, bir süredir gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda şirket, ofis kirası ödenmediği için mülk sahipleri tarafından dava edildi. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre ise Twitter genel merkezde yer alan birçok ilginç nesne, açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Açık artırmada listelenen eşyalar, Elon Musk’ın sosyal ağın yönetimini devralmasından bu yana çalışanların neredeyse yüzde 75’inin işten çıkarılmasının bir sonucu olarak, ‘fazla kurumsal eşyalar’ olarak nitelendirildi. Şirkette büyük bir dönüşüm başlatan iş insanı, hem çalışan sayısında hem de genel merkezde dekoratif anlamda daha minimalist bir yaklaşıma yönelmeye başladı.

Bugün öğle saatlerinde Heritage Global Partners müzayede evi, resmi internet sitesi üzerinden Twitter genel merkezinde yer alan eşyaları açık artırma yoluyla listelemeye başladı. Listelenen ürünler arasında mavi Twitter kuşu heykeli, ‘@’ şeklinde dekoratif bitki heykeli, La Marzocco markalı espresso makinesi, toplantı standı, 58 adet Apple MagSafe şarj cihazı, Combitherm elektrikli fırın, KN95 tek kullanımlık maske kutuları, sebze kurutma makinesi, buzlu içecek dispenseri, tekerlekli masa, sandalye, sehpa, bölmeli buzdolabı, canlı prodüksiyon sistemi, lazer projektör, toplantı standı, üç adet 27 inç iMac ve daha pek çok ürün yer alıyor. Toplamda 631 adet ürün listeleniyor.

Heritage Global Partners Başkanı Nick Dove, bazı yüksek değerli parçalara sahip olmalarına rağmen, müzayedenin Twitter’ın mali durumunu korumak ile hiçbir ilgisi olmadığını, bunun kesinlikle gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Bir şirketin hangi varlıklara ihtiyacı olmadığını HGP olarak kendilerinin belirlemediklerini ifade eden Dove, “Tıpkı bir emlakçının müşterisinin hangi evleri ya da binaları satması gerektiğini belirlememesi gibi bir şey bu” ifadelerini kullandı.

HGP Başkanı Nick Dove her ne kadar söz konusu müzayedenin, Twitter’ın ekonomik durumuyla hiçbir alakası olmadığını ifade etse de yaşanan durum pek de söylendiği gibi olmayabilir. Son dönemlerde büyük bir mali krizde olan şirket, çok sayıda çalışanını işten çıkardı. Öte taraftan şirketin San Francisco’daki genel merkezi kirası ödenmediği için icralık oldu. Bunlarla başa çıkmak için Twitter, çözümü açık artırma ile ürün satma yolunda bulmuş olabilir.