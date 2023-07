Twitter, sahibinden izin almadan @X kullanıcı adını aldı

Geçtiğimiz yıl Elon Musk tarafından satın alınan popüler sosyal medya platformu Twitter, son dönemlerde pek çok radikal değişiklik ile karşımıza çıktı. Bu hafta başında Musk, Twitter platformunun isminin “X” olarak değişeceğini kullanıcılara duyurdu. Kademeli bir şekilde gerçekleştirilen bu değişiklik, ilk olarak logo ile başladı. Logodaki “mavi kuş” ikonu artık yok oldu ve yerini “X” aldı. Bununla birlikte şirket, bir sonraki adım olarak platformdaki resmi hesabının adını değiştirdi.

Kısa bir süre önce Twitter’ın platformdaki resmi sayfasının adı “X” olarak yenilendi. Sonrasında ise şirket, kullanıcı adında da değişikliğe giderek @Twitter yerine @X ismine geçti. Ancak bu kullanıcı ismi daha önce başka bir kullanıcıya aitti. İddialara göre şirket, bu değişiklik için o kullanıcıdan herhangi bir şekilde izin almadı.

Çarşamba günü Twitter, platformun ana hesaplarının isimlerini değiştirdi. @X kullanıcı adına sahip olan internet kullanıcısı, ertesi gün uygulamayı ziyaret ettiğinde bambaşka bir kullanıcı adı aldığını gördü. TechCrunch’ın aktardığı bilgilere göre bu kullanıcı adının gerçek sahibi, değişiklik ile ilgili herhangi şekilde veren bir mesaj almadığını aktardı. Bu konuda kendisine ulaşılmamasına oldukça şaşırdığını söyleyen kullanıcı, sosyal ağdaki varlığına @x1234567998765 adıyla devam ediyor. Bu ismin kullanıcıya platform tarafından otomatik bir şekilde tanımlandığı anlaşılıyor.

Alls well that ends well

— x (@x12345678998765) July 26, 2023