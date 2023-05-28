Geçtiğimiz yıl başarılı girişimci Elon Musk tarafından tam 44 milyar dolar karşılığında satın alınan Twitter, Musk’ın satın alımı sonrasında özgür konuşma konusunda çeşitli adımlar atmıştı. Son olarak Twitter AB noktasında yeni bir hamle yaptı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter, yeni dönemde özellikle para kazanma modelleri üzerinde yeniliklere gitmiş ve bu noktada Twitter Blue aboneline “Twitter Onaylı Hesap” işareti vermeye başladı. Sosyal medya platformu Twitter, para kazanma ve özgür konuşma noktalarının dışında Avrupa Birliği noktasında yeni bir karar aldı. Komisyon üyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Twitter, AB dezenformasyon kodundan çekildi.

Twitter, AB Dezenformasyon Kodundan Çekilme Kararı Aldı

Avrupa Birliği İç Pazar Komiseri Thierry Breton, Twitter’ın Avrupa Birliği’nin gönüllü Dezenformasyon Uygulama Kuralları’ndan çıktığını söyledi.

Twitter Inc. bu yılın başlarında, şirketin 2022 yılının sonlarında Elon Musk tarafından satın alınmasından önce takip etmeyi kabul ettiği kod kapsamında Avrupa Birliği’ne eksiksiz bir rapor göndermeyen tek büyük teknoloji platformuydu. AB’nin yürütme kolu Şubat ayında yapmış olduğu açıklamada, raporda veri eksikliği olduğunu ve sosyal medya şirketinin doğruluk kontrollerini güçlendireceğine dair taahhütlerini içermediğini ifade etti. Thierry Breton, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya platformu Twitter, dezenformasyona karşı AB gönüllü Uygulama Kurallarından ayrılıyor. Ancak yükümlülükler devam ediyor. Buradan Twitter’a sesleniyorum. Kaçabilirsiniz ancak saklanamazsınız.

Thierry Breton açıklamasında ayrıca, gönüllü taahhütlerin ötesinde dezenformasyonla mücadelenin 25 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası kapsamında yasal bir zorunluluk haline geleceğini ifade etti. Bu noktada Twitter “çok büyük bir çevrimiçi platform” olarak nitelendirilecek ve şirketin zararlı ya da yanlış bilgi içeren paylaşımları ele almasını ve komisyona yıllık risk değerlendirmeleri sunmaları gerekecek. Breton ayrıca paylaşımında, “Ekiplerimiz yaptırımlara hazır olacak.” ifadesini kullandı.