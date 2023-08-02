TweetDeck’in adı XPro olarak değişti

Elon Musk yönetimindeki Twitter platformu son zamanlarda büyük bir değişim içerisine girdi. Kısa bir süre önce Musk, Twitter’ın adının artık X olarak hizmet vereceğini duyurdu. Bununla birlikte şirket, yan projelerine de el attı. Bir ‘Super App’ olma yolunda ilerleyen sosyal ağdaki kimlik değişikliğinin son halkası TweetDeck oldu. Twitter’ın popüler istemcisinin adı XPro olarak değişti.

Twitter’ın kimlik değişikliğinden etkilenen en son platform, kullanıcılara daha dinamik ve eksiksiz bir deneyim sunan ve onu resmi internet sitesi veya uygulamada kullanmayı tercih eden sadık bir tabanı koruyan TweetDeck istemcisi olarak duyuruldu. Platformun artık XPro adı altında hizmet vereceği açıklandı.

TweetDeck’in yerini XPro alacak

TweetDeck’in XPro’ya dönüşümü resmen başladı. Oluşturulan bu yeni marka, hem hesaba zaten giriş yapmış olanlar hem de yeni kullanıcılar için hizmetin web sitesinde zaten görünüyor. Fakat kullanıcılar şu anda hala eski alan adından yönlendiriliyor. Öte yandan gönderi düğmesinin ismi de halen “Tweet” olarak görülüyor.

Şu anda kullanıcılar XPro’ya bu bağlantı üzerinden erişebilir ve herhangi bir sosyal ağ kullanıcısı tarafından yapılandırılabilir. Platformun iki mevcut versiyonu karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki, Elon Musk’ın yeni yönetimi tarafından uygulanan halihazırdaki sürüm olarak görülürken; bir diğeri ise eski TweetDeck arayüzünü getiren ve zamanla devre dışı bırakılması beklenen eski versiyon olarak karşımıza çıkıyor.

Bu değişikliklere ek olarak sosyal ağın adı ve simgesi zaten değişti. Aynı zamanda “Tweet” fiili de artık “Gönderi” olarak yenilendi. Çok yakında tüm bunlarla birlikte platformun eski kimliğine dair herhangi bir unsurun artık karşımıza çıkmayacağı açık bir şekilde görülüyor.

TweetDeck (XPro) nedir ve ne işe yarar?

İlk olarak 2008 yılında hizmet veremye başlayan ve Mayıs 2011’de Twitter tarafından satın alınıp tamamen ücretsiz ve resmi olarak kullanıma sunulan TweetDeck, kullanıcıların sosyal ağdaki hesabını yönetmek için kullanılan bir web uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Artık XPro adını alan hizmet, birden fazla hesabı yönetmenize, gönderilerinizi planlamanıza, paylaşımlarınızı takipçi listenize iletmenize, gönderileri analiz etmenize ve çok daha fazlasına imkan sağlıyor. Web üzerinden erişilebilen hizmetin aynı zamanda Android ve iOS sürümleri de bulunuyor.