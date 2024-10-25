Instagram ortak paylaşım özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

Instagram’ın sahip olduğu yeni paylaşma özellikleri, kullanıcılara daha iyi bir Instagram deneyimi sunma ve platformun daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Instagram ortak paylaşım özelliği de bunlardan biridir.

Birden fazla kullanıcının aynı gönderide iş birliği yapmasını sağlayan bu özellik ile ayrı ayrı paylaşımlar yapmak zorunda kalmadan tek bir gönderide ortak bir paylaşım yapabilirsiniz. Ancak bunun da kendi içinde belli başlı şartları ve sınırları vardır.

Peki Instagram’da ortak paylaşım nasıl yapılır? Bu özelliğin artıları ve eksileri nelerdir? Hazırladığımız rehberde bu soruların cevabını bulabilirsiniz.

Instagram ortak paylaşım özelliği nedir?

Instagram ortak paylaşım özelliği, iki veya daha fazla kullanıcının aynı gönderide iş birliği yapmasına imkan veren bir özelliktir. Instagram Collab veya Collaborative Posts olarak da bilinir. Bu özellik sayesinde bir gönderi veya Reels videosu, her iki kullanıcının profillerinde aynı anda yayınlanır.

Ortak paylaşım, markaların iş birliklerini, içerik üreticilerinin ortak projelerini veya arkadaşların birlikte oluşturdukları içerikleri daha geniş kitlelere ulaştırması için kullanışlı bir yöntemdir. Beğeniler, yorumlar ve paylaşım istatistikleri de her iki profil için ortaktır, yani gönderiye yapılan etkileşimler birleştirilmiş bir şekilde görüntülenir.

Etiketleme veya bahsetmelerden farkı nedir? Instagram’ın etiketleme veya bahsetme özellikleri ile ortak paylaşımlar (katkıda bulunma) özelliği bazen karıştırılsa da aslında bu özellikler birbirlerinden oldukça farklıdır. Bu farkları kısaca şöyle sıralayabiliriz: Etiketleme veya bahsetmelerde gönderiler eklediğiniz hesapların takipçileriyle paylaşılmaz. Ortak paylaşımlarda ise ilgili gönderi katkıda bulunan hesapların takipçileriyle paylaşılır.

Etiketlendiğiniz gönderiler (kendiniz ayarlamadığınız sürece) profilinize eklenir. Ortak gönderiler ise daveti kabul etmediğiniz sürece profilinizde yer almaz.

Etiketlendiğiniz veya bahsedildiğiniz gönderilerde gönderi sahibi olarak görülmezsiniz. Ancak katkıda bulunduğunuz ortak gönderilerde gönderi sahibi olarak görülürsünüz.

Hikayelerinizde bahsetme yapabilirsiniz. Ancak Instagram’da ortak hikaye paylaşma özelliği henüz mevcut değildir. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Instagram’da kısıtlama nedir, nasıl yapılır?

Instagram ortak paylaşım nasıl yapılır?

Instagram’da ortak gönderi paylaşımı yapmak oldukça basittir. Aşağıdaki adımları izleyerek ortak gönderi paylaşımı yapabilirsiniz:

Instagram uygulamasını açın ve yeni bir gönderi oluşturmak veya Reels videosu hazırlamak için fotoğraf veya videonuzu seçin. Filtre ekleme, kırpma veya diğer düzenleme adımlarını tamamlayın ve sonraki ekrana geçin. Açıklama, konum, etiket gibi kısımların olduğu ekranda Kişileri etiketle‘yi seçin. Fotoğrafın hemen altında yer alan Katkıda bulunanlar davet et seçeneğine dokunun. Ortak paylaşım yapmak istediğiniz kişileri aratın ve ekleyin. Son olarak gönderiyi paylaşın ve davetinizin kabul edilmesini bekleyin.

Hepsi bu kadar. Katkıda bulunmasını istediğiniz kişiler davetinizi kabul ettikten sonra ilgili gönderi her iki profilde de ortak şekilde görüntülenmeye başlayacaktır.

Ortak paylaşım daveti nasıl kabul edilir?

Eğer katkıda bulunmak üzere bir ortak gönderiye dahil edilirseniz bunun için bir davet alırsınız. Bu davet size mesaj olarak gönderilir ve DM bölümünden bu davete ulaşabilirsiniz. Bunun için şu adımları takip etmeniz yeterli olacaktır:

Instagram uygulamasında Mesajlar bölümünü açın. Mesaj isteğini görmek için sizi davet eden hesap ile olan sohbete girin. İş birliği davetine dokunun. Gözden Geçir‘e dokunun. Son olarak Kabul Et‘e dokunarak daveti kabul edin.

Daveti kabul ettikten sonra ilgili ortak gönderi sizin profilinizde de görüntülenmeye başlayacaktır.

Ortak gönderi paylaşmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Instagram’ın ortak gönderi özelliği her ne kadar birçok avantaj sağlasa da, dikkat edilmesi gereken bazı kısıtlamalara da sahiptir. Bu sebeple ortak paylaşımı yapmadan önce bunları hesaba katabilirsiniz:

Ortak olarak paylaşmak istediğiniz gönderiye birden çok katkıda bulunan hesap ekleyebilirsiniz. Maksimum ekleyebileceğiniz hesap sayısı ise 5’tir.

Ortak gönderiye yapılan yorumlar, beğeniler ve paylaşımlar her iki tarafta da birleşik şekilde görüntülenir.

Asıl (birincil) içerik üreticisi ile katkıda bulunan (ikincil) hesaplar farklı özelliklere sahiptir. Gönderiyi oluşturan kişi asıl yani birincil içerik üreticisidir. Asıl kişinin katkıda bulunanı engellemesi ya da katkıda bulunanın asıl içerik üreticisini engellemesi durumunda iş birliği sona erer. Ayrıca, katkıda bulunan istediği zaman iş birliğinden ayrılabilir. Bu gibi durumların tamamında ilgili gönderi, asıl gönderi sahibinin profilinde tutulur.

Sadece asıl içerik üreticisi gönderiyi silebilir. Gönderi silindiğinde, katkıda bulunanın profilinden de kaldırılır.

Gönderi asıl içerik üreticisinde kalır. Asıl içerik üreticisi hesabını dondurursa gönderi de artık görünmez. Ayrıca katkıda bulunanın profilinden de kaldırılır. Ancak asıl içerik üreticisi hesabını yeniden etkinleştirirse gönderi hem asıl içerik üreticisinin hem de katkıda bulunanın profiline geri yüklenir.

Asıl içerik üreticisi hesabını gizli hesaba çevirirse sadece kendi takipçileri gönderiyi görebilir.

Gizli bir hesap işbirliği davetini kabul ettiğinde kullanıcı adı gönderide görünür, ancak gizli hesabı takip etmek isteyen hesapların yine de takip isteği göndermesi gerekir.

Instagram hikayeleri için ortak hikaye paylaşma özelliği yoktur.

Şunu da unutmamak gerekir ki, bir ortak gönderinin Instagram Topluluk Kuralları‘na aykırı olduğu tespit edilirse gönderi kaldırılabilir ve ihlali yapan hesaplar bu özelliği bir daha kullanamayabilir.

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Instagram’da ortak gönderilerin kullanım amaçları

Ortak gönderiler, kişisel hesaplar kadar profesyonel hesaplar için de faydalı olabilmektedir. Özelliğin kullanım alanları ve amaçlarından bazıları şunlardır:

Marka iş birlikleri: Markalar, influencer’lar veya içerik üreticileri ile iş birliği yaparak ürün veya hizmetlerini daha geniş bir kitleye tanıtabilir.

Markalar, influencer’lar veya içerik üreticileri ile iş birliği yaparak ürün veya hizmetlerini daha geniş bir kitleye tanıtabilir. Ortak etkinlik veya kampanya tanıtımı: İki marka veya içerik üretici, ortak bir etkinlik veya kampanya duyurusu yapmak için ortak paylaşımı kullanabilir.

İki marka veya içerik üretici, ortak bir etkinlik veya kampanya duyurusu yapmak için ortak paylaşımı kullanabilir. Topluluk paylaşımları: Topluluklar, sosyal sorumluluk projeleri veya yardımlaşma içerikleri için ortak paylaşım yapmak, topluluğun ulaşılabilirliğini artırır.

Topluluklar, sosyal sorumluluk projeleri veya yardımlaşma içerikleri için ortak paylaşım yapmak, topluluğun ulaşılabilirliğini artırır. Arkadaş veya aile paylaşımları: Özellikle özel günlerde veya birlikte yapılan tatil gibi etkinliklerde ortak paylaşım yaparak arkadaşlar ve aile bireyleri aynı anıyı profillerinde paylaşabilir.

Sonuç

Instagram ortak paylaşım özelliği, iş birliklerini daha görünür ve etkili hale getirmek için iyi bir yöntemdir diyebiliriz. Ortak gönderi paylaşmak, hem erişim oranınızı artırabileceği gibi içeriklerinizi farklı bir kitleyle ulaştırma fırsatı da sunar. Özellikle marka iş birlikleri, kampanya duyuruları ve özel günlerde yapılan paylaşımlar için oldukça işlevseldir.

Bu rehberdeki adımları takip ederek ve dikkat edilmesi gereken noktaları göz önünde bulundurarak siz de Instagram’ın ortak gönderi paylaşımlarından faydalanabilir ve paylaşımlarınızın farklı kitlelere erişmesini sağlayabilirsiniz.