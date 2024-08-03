Türkiye’de erişimi engellenen Threads önemli bir eşiği aştı

X (eski adıyla Twitter) rakibi popüler sosyal medya uygulaması Threads önemli bir eşiği geride bırakmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de erişime kapatılan platform dünya çapında her geçen gün daha da büyümeye ve kullanıcı tabanını genişletmeye devam ediyor.

TechCrunch’un haberine göre kısa süre önce Meta CEO’su Mark Zuckerberg dikkat çekici bir açıklama ile karşımıza çıkarak Threads’in çok yakında 200 milyon kullanıcı sayısına yaklaştığını ifade etmişti. Zuckerberg’in açıklamasının üzerinden çok fazla bir süre geçmeden nihayet beklenen müjdeli haber geldi. Sosyal ağın ilk çıkışından yaklaşık bir yıl sonra bu önemli eşik aşılmış oldu.

Instagram CEO’sundan Threads için 200 milyon müjdesi geldi

Instagram CEO’su Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamaya göre Threads kullanıcı sayısı şu anda 200 milyonu geçmiş durumda. Lansmanından bir yıl sonra bu önemli başarıyı elde ederek dikkatleri üzerinde toplayan sosyal medya uygulaması gün geçtikçe daha da geniş kitlelere ulaşmaya ve her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Mosseri’nin yapmış olduğu açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Threads’te 200 milyon kilometre taşını geçtiğimizi paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Umuyorum ki Threads, insanları bir araya getiren fikirlere ilham verebilir ve bu harika topluluk büyümeye devam ediyor. Zamanınızı ayırıp, burayı herkes için daha iyi hale getiren geri bildirimlerde bulunduğunuz için teşekkür ederim.”

Elbette ki bu rakamların aktif kullanıcı sayısını kapsadığını belirtmekte yarar var. Aktif kullanıcı sayısının hesaplanmasında ise aylık aktif kullanıcıların göz önüne alındığını belirtmekte fayda olacaktır. Yani şu anda bir ayda 200 milyondan fazla bireyin Threads’e en az bir kez giriş yaptığı ifade ediliyor. Toplam indirme sayısının ise elbette bundan çok daha fazla olduğunu ekleyelim.

Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp gibi Meta şirketine ait olan sosyal medya uygulamaları günlük 3,27 milyar aktif kullanıcı sayısı ile dikkat uyandırıyor. Fakat yine de şirketin Threads’e ilişkin günlük aktif kullanıcı sayısı verileri paylaşmaması, platformun hala her gün yeteri kadar kullanıcıyı bünyesine çekemediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Threads’in hızla büyümeye devam ettiğini vurgulayarak platformun önümüzdeki yıllarda 1 milyar kullanıcıya ulaşabileceğini düşündüğünü dile getirmişti. Şimdilik bu hedef için daha uzun bir yol görünse de bunun imkansız bir hedef olmadığı açık.

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