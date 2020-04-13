Türkiye Koronavirüs Haritası: Hangi Şehirde Kaç Kişi Etkilendi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını, Türkiye’yi de önemli ölçüde etkiledi. Çeşitli güvenlik endişelerinden dolayı ilk başlarda açıklanmayan şehir verileri ise artık yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Google ise koronavirüs salgınının dünyayı nasıl etkilediğini, vaka ve ölüm sayılarının hangi ülkelerde ve hangi şehirlerde nasıl seyrettiğini gösteren bir COVID-19 sayfası hazırladı.

Hazırlanan sayfadaki haritada koronavirüs testi pozitif çıkan hasta sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısı, şehir ve ülkelere göre 1 milyon kişi başına düşen vaka sayısı gibi veriler yer alıyor.

13 Nisan 2020 saat 14:45 itibariyle Türkiye’nin koronavirüs istatistiklerine baktığımızda rakamların aşağıdaki gibi olduğunu görüyoruz:

Vaka Sayısı: 56,956

56,956 Ölü Sayısı: 1,198

1,198 İyileşen Hasta Sayısı: 3,446

3,446 1 milyon kişi başına düşen vaka sayısı: 684.94

Biraz daha detaya inip şehir istatistiklerine (vaka sayısına göre) baktığımızda ise sırasıyla İstanbul (12,231) , İzmir (1,105), Ankara (860), Konya (601) ve Kocaeli‘nin (500) ilk sıralarda yer aldığını görmek mümkün.

İstatistikler arasında en dikkat çekici olan şehir ise Zonguldak olarak karşımıza çıkıyor. Zira 1 milyon kişi başına düşen vaka sayısı ele alındığında Zonguldak’ın diğer şehirlere göre oldukça yüksek rakamlara (1,806.01) sahip olduğunu görüyoruz. Zonguldak’ı ise sırasıyla İstanbul (788,12), Isparta (654,72), Rize (289,72) ve Bayburt (279,55) takip ediyor.

Google’ın COVID-19 sayfasındaki sık güncellenen koronavirüs verilerini, güvenilir kaynaklardan teyitli veriler toplayarak bunları tablo haline getiren Wikipedia‘dan aldığını da belirtmek gerekiyor.

İlgili sayfada istatistiklerin yanı sıra seçilen ülkeler özelinde öne çıkan koronavirüs haberlerine de ulaşmak mümkün.

Google’ın hazırladığı COVID-19 haritasına buradan ulaşabilirsiniz.

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