İnteraktif Koronavirüs Haritası: Hangi Ülkede Kaç Kişi Etkilendi?

Koronavirüs en çok hangi ülkeleri etkiledi? Kaç kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti? Kaç kişi tedavi edildi? İnteraktif koronavirüs haritası üzerinden takip edin.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, ardından diğer Asya ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve son olarak Türkiye’de de görülmeye başlanan koronavirüs / coronavirüs (COVID-19) vakaları, tüm dünyayı endişelendirmeye devam ediyor. Haliyle dünyayı etkileyen birçok olayda olduğu gibi koronavirüs olayında da Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformalarında bir kaos yaratılmış durumda. Tabi bu kaos ortamına yanlış yönlendirmelerin, sahte haberlerin veya dayanağı olmayan paylaşımların da büyük katkı sağladığını söylemek mümkün.

Dolayısıyla koronavirüs vakaları ile ilişkili -en azından- rakamların doğru kaynaklardan alınabilmesi adına güvenilir veriler sunan bir interaktif haritayı sizlerle paylaşmak istedik.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin CCSS (Center For Systems Science and Engineering) bölümü tarafından geliştirilen bu web tabanlı interaktif koronavirüs haritası (GIS paneli), koronavirüs olayları hakkında güncel rakamları ve görselleştirilmiş diğer koronavirüs istatistiklerini bir arada görmemizi sağlıyor.

Verileri koronavirüs haritası üzerinden görmek mümkün

Toplam kesinleşen koronavirüs vaka sayısı, virüsten etkilenen ülke ve kişi sayıları, koronavirüs kaynaklı ölümler ve tedavi edilen kişi sayıları, koronavirüs grafiği gibi verilerin bir arada görülebildiği panelde, ilgili verileri interaktif koronavirüs haritası üzerinden de görmek mümkün.

Günlük olarak güncellenen bu verilerin; Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) gibi güvenilir kaynaklardan alındığını da belirtmemiz gerekiyor.

İnteraktif koronavirüs haritası ve güncel korona virüs verilerinin yer aldığı bu GIS paneline BURADAN (mobil versiyonu icin ŞURADAN) ulaşabilirsiniz. Ayrıca verilerin kullanımı için yayınlanan indirilebilir veritabanına da GitHub üzerinden erişmek mümkün.